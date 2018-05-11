"Список Медведева": подробный разбор персоналий в "новом" Росправительстве, - М.Делягин

11:51 13.05.2018 "Список Медведева": подробный разбор персоналий

перечень заместителей свидетельствует о реальной власти и влиянии премьера



Михаил Делягин



Состав вице-премьеров правительства Медведева свидетельствует о несостоятельности ожиданий превращения его в "технического" премьера, отдавшего реальную власть ради сохранения статуса. Заместители премьера в массе своей хорошо знакомы ему и, если и не являются для него "своими", комфортны для него. Это значит, что он оказывал значительное влияние на формирование, по крайней мере, верхнего слоя своего правительства и, следовательно, сохранил реальную власть и значительное влияние.



На фоне призыва Путина к обновлению формирование корпуса вице-премьеров из хорошо знакомых фигур выглядит милым и до боли привычным саботажем, - хотя странно было бы ожидать от Медведева изменения его отношения к президенту. Сохранение доказавшего свою надежность премьера, однажды уже вернувшего взятую "подержать" власть, скорее всего, нацелено на осуществление разрушительных реформ в гайдаровском стиле, частично озвученных Кудриным, как минимум - резкого увеличения пенсионного возраста с соответствующим обострением социальных проблем. Выполнив "грязную работу", Медведев освободит место для преемника или, если либеральные реформы дестабилизируют социально-политическую ситуацию, получит возможность самому совершить рывок к реальной власти.



Переназначение Медведева премьером представляется почти такой же катастрофой, как назначение Набиуллиной главой Банка России в июне 2013 года; правда, аукнется это быстрее и жестче, чем тогда. Впрочем, учитывая уровень его правовой культуры, на посту председателя Верховного Суда он мог оказаться еще более разрушительным.



В любом случае "Русская весна" окончательно канула в Лету, забудьте. На дворе - новый виток разрушительных либеральных (то есть проводимых в интересах спекулятивного бизнеса против народа) реформ, и новые гайдары и чубайсы нетерпеливо роют землю, готовясь переплюнуть своих предшественников.



Полностью позитивным представляется назначение:



1) Юрия Борисова - одного из наиболее уважаемых заместителей Министра обороны (с 2012 года), занимавшегося военно-техническим обеспечением - вице-премьером по ОПК (в 2008-2011 годах Борисов как заместитель Министра промышленности и торговли курировал ГЛОНАСС);



2) Максима Акимова (мэра Калуги в 2004-2007 и заместителя Артамонова в 2007-2012 годах, то есть в ключевые годы "калужского инвестиционного чуда", с мая 2012 - заместителя, с 2013 - первого заместителя руководителя аппарата правительства) - вице-премьером по транспорту, связи и цифровой экономики, что вполне логично с точки зрения его уникального для федеральных чиновников опыта масштабных и при этом успешных инноваций;



3) Константина Чуйченко (не только студенческого друга Медведева, но и начальника юридического департамента "Газпрома" в 2001-2008, а с мая 2008 года - помощника обоих президентов и главы Контрольного управления администрации, крепкого и уважаемого аппаратчика) - руководителем аппарата правительства.



4) Алексея Гордеева, вице-премьером. Министр сельского хозяйства в правительстве Касьянова (правда, Министром он стал еще в правительстве В.В.Путина в 1999 году), с 2009 по декабрь 2017 года весьма успешный губернатор Воронежской области (до того ей катастрофически не везло на руководителей), в этом году полпред президента в ЦФО, вернулся на пост вице-премьера по сельскому хозяйству. В начале "нулевых" он подвергался жесткой критике за свою деятельность в качестве вице-премьера, не имевшую отношения к АПК (в частности, за ослабление экономических позиций России в Монголии), однако его компетентность в сфере АПК никем не ставилась под сомнение, и его возврат на должность 14-летней давности соответствует его профессиональным качествам. Источник - Завтра

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