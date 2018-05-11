 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дочь кузнеца Шамахмудова посетила памятник семье и поблагодарила узбекский народ
11:48 13.05.2018

В Ташкенте в День памяти и почестей, 9 мая, состоялось открытие памятника семье Шамахмудовых, который был возвращен на свое прежнее место – на площадь "Халқлар дўстлиги" ("Дружбы народов"). Перед началом церемонии открытия скульптурную композицию осмотрела одна из дочерей кузнеца Шамахмудова 85-летняя Холида Шамахмудова (Ольга Тимонина). Сюжет об этом был показан одним из телеканалов Узбекистана.
Холида Шамахмудова по именам назвала всех запечатленных в композиции детей - своих братьев и сестер. Она поблагодарила народ Узбекистана за доброе дело, совершенное в военные годы, когда страна приютила 200 тысяч эвакуированных детей.

По сообщению хокимията (администрации) узбекской столицы, узнав о решении вернуть памятник на прежнее место, Холида Шамахмудова очень обрадовалась, отметила, что справедливость восторжествовала, и прочла молитву за здоровье президента Шавката Мирзиеева. "Я рада, что дожила до этих дней и благодарна тому, что являюсь свидетельницей происходящим благим делам", - сказала она принесшим ей весть о возвращении памятника сотрудникам хокимията. И в шутку попросила, чтобы 9 мая ее отвезли на площадь, где установлен памятник, на "длинном белом лимузине". Власти выполнили ее просьбу.

Девятого мая о семье Шамахмудовых в своей речи упомянул президент республики Шавкат Мирзиеев, выступая на церемонии, посвященной Дню памяти и почестей. "Узбекистан принял около 1 миллиона человек, в том числе 200 тысяч детей, которых жестокая война лишила крова, родных и близких. И сегодня, спустя десятилетия, поистине как духовный подвиг воспринимается то, что сотни узбекских семей взяли на воспитание эвакуированных детей-сирот, делили с ними последний кусок хлеба, согревали добротой и теплом своих сердец. В их числе и семья ташкентского кузнеца Шаахмада Шамахмудова. Бахри-ая и Шаахмад-ота взяли на воспитание 14 обделенных судьбой детей, окружили их родительской любовью и заботой. На этом примере весь мир узнал, какими высокими человеческими качествами обладает наш благородный и великодушный народ", - сказал Мирзиеев.




Скульптурная композиция "Дружба народов", запечатлевшая семью кузнеца Шамахмудова, была установлена в Ташкенте 26 мая 1982 года (скульптор Д.Рябичев, архитекторы Л.Адамов, С.Адылов). В 2008 году по решению ташкентских властей памятник был перенесен на окраину города. Перенос монумента объяснили переименованием Дворца искусств "Халқлар дўстлиги" ("Дружба народов") в "Истиқлол" ("Независимость"). В 2017 году памятник был установлен в Парке дружбы (бывший парк Бабура) рядом с Колоколом мира, там его открыли 9 мая.

О решении вернуть скульптурную композицию на прежнее место было объявлено в конце апреля 2018 года. Название "Дружба народов" возвращено концертному залу, площади перед ним и близлежащей станции метро. Одна из столичных улиц получила имя кузнеца Шаахмада Шамахмудова. По словам президента, "это имеет под собой веские основания. Сегодня в нашей стране единой семьей в мире и дружбе живут представители более 130 наций и народностей. Уверен, что воссозданный в центре столицы Узбекистана комплекс станет ярким символом укрепляющихся традиций толерантности и взаимопонимания, щедрости и доброты нашего народа". Мирзиеев подчеркнул, что решение вернуть памятник Шамахмудовым на прежнее место было принято с учетом многочисленных предложений общественности.

Источник - Фергана
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