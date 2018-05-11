Великая Отечественная война: большая помощь от маленькой Монголии

11:45 13.05.2018 Танковая бригада "Революционная Монголия" и эскадрилья "Монгольский арат" в войне против фашистской Германии



Монголия объявила войну фашистской Германии в первый же день Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 г. ЦК Монгольской народно-революционной партии, президиум Малого хурала и Совет министров Монгольской Народной Республики приняли совместную декларацию: "Весь народ нашей свободолюбивой и независимой республики, связанный узами кровной нерушимой дружбы с советским народом, с глубочайшим презрением заклеймит этот вероломный акт фашистской Германии, ответит всемерным укреплением дружбы советского и монгольского народов, будет верен обязательствам, принятым на себя по договору о взаимной помощи, заключенному 12 марта 1936 г.".



Данный договор был скреплен кровью советских и монгольских воинов, вместе сражавшихся против японских милитаристов в боях на Халхин-Голе в 1939 году. В Токио планировали оккупировать Монголию и выйти к Иркутску и берегам Байкала, подготовив тем самым благоприятные условия для вторжения германских войск с запада. Победа советских и монгольских воинов сорвала эти планы.



Монголия не имела развитой промышленности, поэтому не могла поставлять Советскому Союзу крупные партии танков или самолетов. На собранные монгольскими трудящимися средства были созданы танковая бригада "Революционная Монголия" и эскадрилья "Монгольский арат". Монгольские танки вошли в состав 112-й Краснознаменной танковой бригады и обошлись по тогдашнему курсу почти в 4 млн. советских рублей, что было огромной суммой для небольшой Монголии.



В Монголии было много скота и животноводческого сырья (шерсти, кожи, кашемира). Офицерские белые овчинные полушубки, которые часто показывают в советских кинофильмах про войну, стали знаковой маркой монгольской помощи Красной армии. Первым же эшелоном в ноябре 1941 года из Монголии в СССР были доставлены 15 тыс. таких полушубков, а также валенки, телогрейки, варежки, шарфы и другие зимние вещи из овчины, кожи, верблюжьей, козьей шерсти и шерсти яка.



Второй эшелон в феврале 1942 г. привез для 49-й армии Западного фронта маршала Жукова148 тонн мяса, 80 тонн колбас, консервы из конины и говядины, козье мясо, хлеб, масло, хромовые сапоги, ремни, традиционные нэхий хантааз (монгольские шерстяные и меховые жилеты), перчатки, ватные штаны, теплые овечьи одеяла, шапки и тысячи метров знаменитого монгольского войлока для юрт (его особенно ценили советские партизаны).



Третий эшелон в ноябре 1942 года состоял из 236 вагонов, его сопровождали сорок монгольских делегатов. Кроме сотен тонн мяса, варенья, молока, масла и зимней одежды, они доставили в Советский Союз готовые войлочные юрты, шапки для лыжников, кожаные пальто, плащи, солдатские сапоги, седла для советской кавалерии, больничную и рабочую обувь и т. д.



В марте 1943 года прибыл четвертый эшелон с 12 тыс. пар валенок, 10 тыс. шинелей, 500 парами обуви для летчиков, 3 тыс. ватных курток и штанов, 1 тыс. кавалерийских седел, 30 тонн мыла, юртами, ножами, табаком. Из продуктов – сотни тонн мяса птицы и дзерена (монгольской антилопы), масла, вина, печенья.



В ноябре 1943 года и январе 1945 года прибыли пятый и шестой эшелоны. Кроме привычных изделий, они доставили большое количество личных подарков советским солдатам от монгольских друзей.



Стратегически важными для советской армии и хозяйства были поставки неприхотливых и выносливых монгольских лошадей. Потери СССР в лошадях в годы войны оценивались в 8 млн. голов! Всего монголы поставили в СССР полмиллиона лошадей. Их распределяли по кадровым и партизанским соединениям, восполняли ими разоренные хозяйства в Белоруссии, Украине, России. Легендарные конники генерала Плиева тоже воевали на монгольских лошадях.



В историю Монголии вошла Энгелийн Бадам – женщина-пастух, отдавшая фронту в далекой России 16 верблюдов, 93 лошади, 1600 овец и 10 тыс. К ноябрю 1941 года монгольским зимним обмундированием были снабжены пять пехотных дивизий, готовящихся к контрнаступлению под Москвой. В 1942-1945 годах каждый пятый советский солдат носил монгольскую шинель. Три тысячи монгольских добровольцев воевали в рядах Красной армии.



Маленькая небогатая Монголия начала оказывать помощь Советскому Союзу раньше американского ленд-лиза. Поставки состояли из жизненно необходимых предметов, в то время как западные союзники, чтобы не дать советской армии скорого перевеса над гитлеровцами, присылали, бывало, красноармейцам в окопы бритвенные лезвия вместо теплых вещей и оружия.



Когда сытая, кичливая Европа опускается до осквернения памятников советским воинам-освободителям и отрицания решающего вклада советских солдат в победу над фашизмом, в маленькой бедной Монголии свято чтут память о Великой Отечественной войне.



ВЛАДИСЛАВ ГУЛЕВИЧ Источник - Фонд Стратегической Культуры

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