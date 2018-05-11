Новым премьером Малайзии стал старый Махатхир Мохамад (92 года!)

10:11 13.05.2018 Глава государства поздравил Махатхира Мохамада с победой его коалиции "Альянс надежды" на парламентских выборах и назначением на пост Премьер-Министра Малайзии, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.



""Результаты выборов стали доказательством веры народа в то, что под Вашим мудрым руководством Малайзия в будущем достигнет новых высот. Подтверждением тому является Ваш внушительный вклад в динамичное развитие Малайзии в 1981 – 2003 годах. Дружеские отношения между Казахстаном и Малайзией углубляются и всесторонне расширяются из года в год", - говорится в телеграмме."



Президент Казахстана также выразил уверенность в дальнейшем развитии плодотворного сотрудничества между двумя странами.



В завершение Нурсултан Назарбаев пожелал Махатхиру Мохамаду успехов на его ответственном посту, а народу Малайзии – мира, благополучия и процветания. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Zakon.kz

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