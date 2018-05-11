 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова во 2-й раз побила Пабельо и стала ЧМ
09:25 13.05.2018

Аида Сатыбалдинова завоевала титул чемпионки мира

Поединок легкой весовой категории проходил в формате восьми раундов и завершился победой Сатыбалдиновой единогласным решением судей.

видео тут -
http://www.zakon.kz/4917913-aida-satybaldinova-zavoevala-titul.html

Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова (до боя - 2-0-1) одержала победу в титульном поединке, проходившем в Тихуане (Мексика), пишет Sports.kz.

Соперницей Аиды, также известной как "Леди Спарта" или "GGG среди женщин", стала местная спортсменка Аннетте Пабельо (до боя - 0-1-0). На кону в бою стоял пояс чемпионки мира по версии WBF.

Поединок легкой весовой категории проходил в формате восьми раундов и завершился победой Сатыбалдиновой единогласным решением судей.

Напомним, что изначально наша соотечественница должна была сразиться с другой мексиканской боксершей, однако соперница не явилась на взвешивание и ее место заняла Пабельо, которую казахстанка уже побеждала 20 апреля.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526192700
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