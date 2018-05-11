Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова во 2-й раз побила Пабельо и стала ЧМ

09:25 13.05.2018 Аида Сатыбалдинова завоевала титул чемпионки мира



Поединок легкой весовой категории проходил в формате восьми раундов и завершился победой Сатыбалдиновой единогласным решением судей.



видео тут -

http://www.zakon.kz/4917913-aida-satybaldinova-zavoevala-titul.html



Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова (до боя - 2-0-1) одержала победу в титульном поединке, проходившем в Тихуане (Мексика), пишет Sports.kz.



Соперницей Аиды, также известной как "Леди Спарта" или "GGG среди женщин", стала местная спортсменка Аннетте Пабельо (до боя - 0-1-0). На кону в бою стоял пояс чемпионки мира по версии WBF.



Поединок легкой весовой категории проходил в формате восьми раундов и завершился победой Сатыбалдиновой единогласным решением судей.



Напомним, что изначально наша соотечественница должна была сразиться с другой мексиканской боксершей, однако соперница не явилась на взвешивание и ее место заняла Пабельо, которую казахстанка уже побеждала 20 апреля. Источник - zakon.kz

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