Ядерный демарш США дает РФ краткосрочную выгоду, - И.Субботин

08:51 13.05.2018 Кремлю будет сложно стать посредником в разгорающемся конфликте на Ближнем Востоке



Иран и пятерка международных посредников, заключивших с ним договоренности по его ядерной программе в 2015 году, пытаются найти пути сохранения сделки после решения шестой стороны соглашения – США – выйти из него в одностороннем порядке. Вчера с целью обсудить возникшую ситуацию Тегеран посетил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В американской экспертной среде рассказали "НГ", что демарш Вашингтона дает Москве преимущества. Вместе с тем Россию призывают не забывать о больших рисках.



Рябков провел консультации со своим коллегой – замглавы МИД Ирана Аббасом Аракчи – по поводу судьбы иранской ядерной сделки. Пока, в краткосрочной перспективе, причин беспокоиться о возможном возврате Тегерана к разработке военного атома нет. Руководство Исламской Республики специально решило выждать время для того, чтобы обсудить с остальными подписантами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) – Россией, КНР, Францией, Великобританией, ФРГ – дальнейшие шаги. Сам же виновник обострения – президент США Дональд Трамп – не намерен выдерживать паузу. После объявления о выходе из ядерной сделки Трамп подписал меморандум о новых санкциях против Ирана. О готовности американской стороны к скорым действиям сообщила на своем брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.



Партнерство с Ираном с этого момента также чревато попаданием в черный список. Соединенные Штаты успели подвергнуть "наказанию" военные структуры и компании из РФ за их сотрудничество с Тегераном, Дамаском и Пхеньяном.



"Формально Россию пытаются обвинить в нарушении американского закона, запрещающего военно-техническое сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией, который никакого отношения к нашей стране иметь не может, – говорится в заявлении МИД РФ, которое последовало в ответ на объявленные ограничительные меры. – В реальности речь явно идет о банальном желании посчитаться за фиаско ракетной атаки против



Сирийской Арабской Республики, предпринятой США 14 апреля совместно с Великобританией и Францией в нарушение международного права". Впрочем, экономические и, возможно, персональные санкции – не главное, что может представлять риск для России в связи с усиливающимся давлением США на Иран.



"Решение Трампа делает ситуацию несколько опасной для России, потому что повышается вероятность того, что США и их союзники (например, Израиль) пойдут на Иран войной, – заявил "НГ" директор программы Russia Matters при Белферовском центре науки и международных отношений в Гарвардском институте Саймон Сараджян. – Но, думаю, такая вероятность все равно остается недостаточной, потому что Иран, возможно, попытается не давать Трампу повода для того, чтобы начать войну". Аналитик считает, что Исламская Республика не заинтересована в том, чтобы сейчас заниматься созданием оружия массового уничтожения, хотя это, конечно, не облегчает ситуацию. "В довесок к возрастающим шансам на войну в регионе, которая может дестабилизировать его так, что это негативно скажется на России, решение Трампа также создает еще один повод для взаимного недовольства между Кремлем и Белым домом, – считает эксперт. – И это плохие новости, учитывая, что обе страны не сходятся во взглядах по ряду вопросов, что уже привело к американским санкциям в отношении России".



Вместе с тем Сараджян видит в ситуации некоторые преимущества для РФ. "Тем не менее есть некоторые выгоды, которые Россия может извлечь из решения Трампа, – говорит аналитик. – Например, эти действия поднимают цены на нефть: трейдеры ожидают, что санкции сократят экспорт иранской нефти. Даже если остальные подписанты по-прежнему будут соблюдать условия СВПД, санкции США могут заставить европейских покупателей прекратить дела с иранской нефтью". Однако нельзя отрицать, что опасность войны на Ближнем Востоке остается. "Предыдущая сделка (имеется в виду СВПД. – "НГ") потребовала много времени для переговоров и множества компромиссов, поэтому в Тегеране, я думаю, нет желания вести диалог по поводу нового соглашения, – предполагает Сараджян, отвечая на вопрос, может ли Москва сыграть миротворческую роль в новом кризисе. – Следовательно, Россия не может быть посредником в переговорах, которые иранцы просто-напросто не захотят начинать, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Однако если напряженность между Вашингтоном и Тегераном возрастет до такой степени, что возникнет реальная вероятность войны между этими двумя сторонами, то теоретически можно предположить, что Россия попытается вмешаться и выступить посредником в деэскалации".



Другой американский аналитик, старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Ольга Оликер заявила "НГ", что решение американского лидера покинуть многостороннюю сделку по иранскому атому, подписанную при участии российской стороны, может стать хорошим поводом для обвинений в адрес Белого дома. "Решение США выйти из сделки с Ираном – в краткосрочной перспективе преимущество для России, потому что это прекрасно вписывается в российский дискурс о том, что США, а не Россия, являются шаткой и ненадежной страной, – пояснила эксперт. – Кроме того, если другие стороны сделки не смогут сохранить ее совместными усилиями, это повышает вероятность того, что Иран станет ядерным государством". Однако аналитик не считает, что в сложившейся ситуации российская сторона смогла бы сыграть роль посредника. "России исторически было очень сложно в одиночку убедить Иран сделать что-то. Для этого необходимы как кнут, так и пряник других сторон", – заключила Оликер.



Вчера глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решение Трампа покинуть СВПД в одностороннем порядке принесет значительный урон миротворческим усилиям на Ближнем Востоке и попыткам укрепить режим нераспространения оружия массового уничтожения. "Сделка – совсем не только про отмену санкций, она еще, эта сделка, как ее называют – Совместный всеобъемлющий план действий, про то, чтобы стабилизировать регион и – наиболее важный аспект – способствовать укреплению режима нераспространения оружия массового уничтожения". Министр добавил: "Урон, который наносится вот этим достижениям, еще предстоит, конечно, в полной мере оценить, но он очень и очень значителен".



Напомним, что Иран не признает, что с его стороны были какие-либо нарушения СВПД. Выступая по гостелевидению, президент Исламской Республики Хасан Рухани заявил: "По признанию МАГАТЭ, нация Ирана привержена своим обязательствам; правительство Ирана действовало согласно всем обязательствам, которые оно имело по СВПД, и выполнило их. Сегодня мы видим, кто является той страной, которая не уважает международные обязательства".



Игорь Субботин



11.05.2018 Источник - ng.ru

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