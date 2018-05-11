 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Уроженец Чечни-"солдат ДАИШ" устроил резню прохожих в Париже
08:14 13.05.2018

Нападавший в Париже оказался выходцем из Чечни







Неизвестный напал с ножом на людей в центре Парижа. По данным полиции, в результате нападения как минимум один человек был убит, еще четверо получили ранения.

Нападавший был застрелен полицией в районе у парижской оперы. По свидетельствам очевидцев, во время нападения он кричал "Аллаху акбар".

Это мужчина 1997 года рождения - гражданин Франции и уроженец Чечни, сообщает агентство Франс пресс со ссылкой на источник в судебной системе. О его чеченском происхождении сообщали и источники других СМИ, некоторые из них называли его гражданином России.

Агентства сообщают, что отец и мать нападавшего задержаны, их допрашивает французская полиция.

Экстремистская группировка "Исламское государство", запрещенная в России и других странах, позже заявила, что нападение совершил один из ее "солдат".

Сразу после нападения на улице началась паника, люди прятались в кафе и ресторанах.

Французский президент Эммануэль Макрон написал в "Твиттере": "Франция снова расплачивается кровью, но не уступит врагам свободы".

Как развивались события

Мужчина (его имя пока не называлось) напал на прохожих около 21:30 по местному времени на улице Монсиньи.

Он также попытался зайти в несколько баров и ресторанов, однако люди, спрятавшиеся внутри, не дали ему этого сделать.

Полиция сначала пыталась обезвредить подозреваемого при помощи электрошокеров, однако ей это не удалось. После этого прозвучали два выстрела и нападавший упал.

По данным полицейских, двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Место происшествия оцеплено полицией

Как отреагировали французские власти

Антитеррористическое подразделение парижской полиции начало расследование нападения.

Французский министр внутренних дел Жерар Коллон похвалил полицейских за их хладнокровие при обезвреживании нападавшего.

Мэр Парижа Анн Идальго выразила соболезнования родственникам погибшего и пострадавших: "Я хочу сказать им, что все парижане на их стороне".

Как Франция борется с террористической угрозой

Во Франции усилены меры безопасности после серии нападений на граждан. Более 230 человек погибли в результате нападений джихадистов за последние три года.

Крупнейшее в послевоенной истории Парижа и всей Франции нападение на мирных жителей произошло в ноябре 2015 года. Тогда одновременно произошли взрывы возле стадиона "Стад де Франс", а также расстрел посетителей нескольких ресторанов и концертного зала "Батаклан".

Жертвами того нападения стали 130 человек, еще более 300 получили ранения. Происшествие было квалифицировано как теракт, после чего во Франции в четвертый раз за всю ее историю ввели режим чрезвычайного положения.

После победы на выборах в прошлом году президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что борьба с терроризмом станет приоритетом внешней политики.

Борьба с ИГ в Ираке и Сирии должна идти рука об руку с антитеррористическими мерами в Африке, заявил он.

Источник - bbc.com
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