ЕвроДом-3. Евровидение-2018 выиграл очередной фрик - Барзилай из Израиля (видео)

08:13 13.05.2018 Кто такая победительница Евровидения Нетта Барзилай?



В шутку неординарную певицу называют "секретным оружием Израиля".



видео тут -

http://www.zakon.kz/4917976-kto-takaya-pobeditelnitsa-evrovideniya.html



Победительницей нынешнего "Евровидения", прошедшего в португальском Лиссабоне, стала певица из Израиля Нетта Барзилай – талантливая девушка с яркой, нестандартной внешностью и явно таким же характером. Она Водолей, что говорит о многом, считает KP.RU.



Ее выступление с песней "Toy" в финале подарило зрителям море положительных эмоций, заставило улыбаться и пританцовывать. Пожалуй, именно ее заразительное веселье, чувство юмора и полное отсутствие комплексов при великолепных вокальных данных и стали залогом успеха певицы на музыкальном конкурсе.



Стоит отметить, что победу израильтянке прочили с первых минут. Это именно она на "голубой дорожке" потрясла всех белоснежным нарядом, похожим на свадебный, декольте и гольфиками.



Родилась Нетта в 22 января 1993 года в небольшом израильском городке Ход-ха-Шарон, расположенном в Центральном округе страны. Родители вспоминают, что девочка стала петь раньше, чем научилась говорить. Поэтому они отвели дочь в школу с музыкальным уклоном. С первых же месяцев учебы преподаватели отметили одаренность Нетты, а она мечтала стать знаменитой певицей.



После школы, которую будущая победительница "Евровидения" закончила с отличием, Нетта Барзилай поступила на факультет электронных инструментов в музыкальном училище "Римон" и продолжала оттачивать вокальное мастерство.



Уже в 19 лет работала инструктором в профессиональном лагере для начинающих музыкантов, а потом выступала в составе ансамбля военно-морского флота ЦАХАЛа. Да, она служила в армии. А после демобилизации продолжила путь к своей мечте – стать профессиональной певицей.



Вела блюзовые вечера, работала в музыкальном клубе, а в 2016 году собрала собственный коллектив "Эксперимент" и гастролировала с ним по родному Израилю, исполняла главные партии в театре "Бег на море". В прошлом году с группой "Габбер-бэнд" выступала в Европе, объездила множество стран.



Сама певица признается, что если бы не стала вокалисткой, то хотела бы работать психологом в детском саду. Она сама с ранних лет страдала от колких шуток ровесников по поводу своей необычной внешности, и лишь повзрослев, научилась принимать и любить себя такой, какая есть.



А вот о личной жизни Нетта рассказывать не любит. Известно только, что она не замужем. А вот есть ли у нее любимый человек, журналистам пока выяснить не удалось. Источник - KP.RU

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526188380

Новости Казахстана

