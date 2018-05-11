"Русский мир" Берлина и "Ночные волки", - Die Welt

08:07 13.05.2018 "Где мы, там и Россия": 9 мая в России отмечается День Победы над фашизмом - тысячи русских празднуют в этот день и в столице Германии. В этом году в Берлин снова приехали путинские "Ночные волки", сообщает Die Welt.



Троекратное русское "Ура!" гремит в этот солнечный майский день в берлинском Трептов-парке. "Русский День Победы посреди немецкой столицы", - констатирует автор публикации Алексей Хок.



"Ура" по-русски скандирует группа мужчин крепкого телосложения в черных байкерских косухах, при бородах и темных очках. В руках у них красные гвоздики. Есть среди них и женщины". Они собрались перед гигантским каменным монументом по случаю Дня Победы, повествует автор.



"Великая Отечественная война, которая унесла жизни многих миллионов советских граждан, (...) многое значит для русских. Если мерить по количеству погибших, страна заплатила самую большую цену за победу в этой войне. 9 мая остается в коллективной памяти русских таким же важным праздником, как Новый год", - пишет Хок.



"В последние годы этот праздник служит и как возможность выставить напоказ новое национальное самосознание. Это находит свое отражение и в Трептов-парке. Мужчины, скандирующие "Ура!" и привлекающие к себе внимание, - члены небезызвестного пропутинского мотоклуба "Ночные волки".



Три года назад, напоминает автор публикации, по случаю 70-й годовщины окончания Второй мировой войны, шумиху наделал "мотопробег" "Ночных волков" из Москвы по Восточной Европе и до Берлина. В этом году его решили не устраивать.



"Здесь в Берлине российских байкеров встречают их братья. Немецкие клубы Red Wolves и Black Wolves приехали в знак солидарности с российскими "волками" в Трептов-парк", - говорится в статье. Они приветствуют друг друга братскими объятиями и фотографируются на память. Их цель расположена на другом конце гигантской площади - это бронзовый монумент Воину-Освободителю.



"Дань памяти павшим советским солдатам отдают не только "Ночные волки" - (...) перед монументом к вечеру вырастает гора из цветов", - пишет автор, сообщая о том, что Берлине проживает около 33 тыс. русских и украинцев, а также 100 тыс. "русских немцев" - тех, кто переселился в Германию из бывших советских республик, и немцев с советским миграционным прошлым.



"Для "Ночных волков" они являются частью русского мира: "Там, где мы, там и Россия" - красуется на футболках. Это фраза олицетворяет новую панроссийскую идеологию, зародившуюся при Путине: концепцию "русского мира". В ее основе лежит утверждение, что Россия - не только там, где находится российское государство. Она там, где русские. В том числе и в Германии, и в Берлине", - повествует автор статьи.



Сюда приехала и группа ветеранов, чтобы возложить цветы. Под аплодисменты собравшихся их торжественно награждают новыми орденами. Они приехали в составе туристической группы - время поджимает, им еще надо успеть к мемориалу павших воинов в Тиргартене, говорится в статье.



"На площади и тут и там происходит движение, отовсюду доносятся голоса и звучит музыка. Дети забираются на холм и скатываются с него, взрослые и молодежь гуляют и фотографируются (...). У многих из них на груди приколота георгиевская лента, ставшая национальным символом памяти в России - ее раздают при входе бесплатно. Кто-то несет в руках портреты погибших родных и близких", - сообщает Хок.



"По Трептов-парку постепенно распространяется мирная атмосфера российского городского парка культуры и отдыха (...). Вот посетители парка ищут прохлады в жаркий майский день в тени деревьев, а на скамейках расположились те, кто предпочитает традиционное для российского праздника времяпрепровождение - с обильной едой, пивом и водкой".



Всего в паре метров в парке находятся братские могилы, в которых похоронено свыше 7 тыс. павших в ходе боев за Берлин в 1945 году российских военных. "И эти захоронения являются частью русского мира за пределами России", - отмечает автор.



"Там, где утром звучало громогласное "Ура!" "Ночных волков", под вечер звучат советские военные песни - многие из присутствующих подпевают", - пишет Алексей Хок.



"Было бы здесь больше немцев, они бы увидели то, что обычно скрыто от их глаз. День Победы показывает то, что обычно ускользает от внимания - тот самый многотысячный "русский мир" Берлина", - отмечает в заключение автор статьи.



11 мая 2018 г.



Алексей Хок | Die Welt Источник - inopressa.ru

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