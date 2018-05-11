В Узбекистане освобожден из заключения еще один правозащитник – Фахриддин Тиллаев

07:27 13.05.2018 12 мая 2018 года в Узбекистане был освобожден из заключения в алмалыкской колонии 64/72 правозащитник Фахриддин Тиллаев. В марте этого года он написал жалобу в генеральную прокуратуру республики, в результате чего вечером 11 мая решение Верховного суда по приговору первой инстанции было отменено.



Фахриддин Тиллаев – член правозащитного центра "Мазлум", один из инициаторов создания независимых профсоюзов и долгие годы защищал права жертв запрещенных видов труда. Эту деятельность он вел совместно с правозащитником Нуррадином Джуманиязовым, который скончался в заключении в декабре 2016 года.



Фахриддин Тиллаев был обвинен по статье 135 Уголовного кодекса Узбекистана "Торговля людьми". 6 марта 2014 года суд приговорил его к 8 годам и трем месяцам лишения свободы.



По данным Ассоциации за права человека в Центральной Азии, Фахриддин Хабибуллоевич Тиллаев родился 15 августа 1971 года в городе Байсуне Сурхандарьинской области Узбекистана, с 2003 года состоял в правозащитном центре "Мазлум". С 2005 года занимался защитой трудовых прав в Сурхандарьинской области. В 2012 году был одним из создателей Союза независимых профсоюзов для поддержки трудовых мигрантов (руководитель Абдулла Тоджибой углы).



Коллеги отмечали, что судебный процесс над Тиллаевым не был независимым и беспристрастным. Он состоялся так быстро, что у Тиллаева даже не было времени для ознакомления с материалами дела, что нарушило их право на защиту, суд рассмотрел дело чрезмерно быстро.



"Для меня освобождение Фахриддина Тиллаева – событие особенно знаковое. Его лишили свободы в результате провокации сотрудников СНБ и все угрозы сопряженные с его ситуацией, связаны с его правозащитной деятельностью, – говорит Надежда Атаева, президент Ассоциации "Права человека в Центральной Азии". – Тиллаев стал отстаивать основополагающие принципы социальной справедливости, используя национальные средства защиты, когда власти ограничивались лишь ратификаций конференций МОТ, а вышел на свободу, когда правительство созрело для диалога с гражданским обществом и приглашают таких, как он экспертов, к сотрудничеству. Я надеюсь, что Фахриддин в ближайшее время восстановит здоровье и продолжит свою деятельность уже в безопасных условиях".



Фахриддин Тиллаев вышел на свободу в дни визита делегации Международной хлопковой коалиции в Ташкент и накануне поездки президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в США. Имя Фахриддина Тиллаева находилось в поле зрения всех ведущих дипломатических миссий демократических стран и неоднократно звучало в стенах ООН, когда шло обсуждение ситуации с правами человека в Узбекистане. Источник - fergananews.com

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