ЦБ РФ скупает доллары вопреки указанию Путина. У Набиуллиной другой начальник

05:45 13.05.2018 Владимир Путин ранее заявлял о необходимости стать независимым от доллара США. Однако Центробанк активно его скупает.



О том, что "отрыв" от американской валюты необходим для укрепления "экономического суверенитета" России, президент России рассказал во время выступления в Государственной Думе во вторник после инаугурации.



Такая позиция особенно актуальна в рамках расширяющихся санкций США и ограничений по торговым операция.



"Весь мир видит, что монополия доллара ненадежна, она опасная для многих, - сказал он. - Наши золотовалютные резервы диверсифицируются, и мы будем продолжать это делать дальше".



Однако, несмотря на это, из последнего отчета ЦБ следует, что банк нарастил долю доллара в международных резервах почти до 46% в 2017 году. К сравнению, в 2006 году этот уровень достигал чуть более 40%, отмечает Bloomberg.



Доля евро сократилась до 22% с более чем 32% в 2016 году и 43,8% в 2009 году. По данным за апрель, резервы составили $459,9 млрд – это самый высокий показатель с 2014 года.



По мнению Путина "монопольное долларовое положение" позволяет США "паразитировать" на мировой экономике, поэтому оно поддается многолетней критике президента.



Апрельский раунд санкций резко понизил российскую валюту и акции, а также затруднил доступ "Русала" к западным финансовым рынкам.

11.05.2018, Источник - ktovkurse.com

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