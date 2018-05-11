Запад уверен: Россию сдаст либеральная верхушка

00:38 13.05.2018 Наши партнеры вырабатывают новую стратегию в отношениях с Москвой



Светлана Гомзикова

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Игорь Шишкин



Запад, упустивший в 90-е шанс "перекроить" Россию по своему образу и подобию, должен постараться исправить ошибку после окончания президентского срока Владимира Путина. И решающую роль в этом деле должна сыграть Германия, пишет Die Welt.



Новый подход в отношениях с Россией, рекомендованный Западу, уже не предполагает политической и экономической изоляции нашей страны, следует из статьи. Наоборот, нас обещают сделать частью этого самого Запада.



Издание утверждает, что распад Советского Союза оказался для Запада неожиданностью, поэтому он "не смог интегрировать Россию в содружество западных государств". Предложения о сотрудничестве, которые делались Москве в "девяностые", были "нескоординированы, а также лишены фантазий и целей".



Более "концептуальные проекты" у наших западных "партнеров" сложились только к 2008 году. Но предпринимать что-либо было уже поздно - слишком самостоятельной и крепкой к тому времени стала Россия.



Тем не мене, как считает Die Welt, планы по "вестернизации" (термин, означающий перенос структур, технологий и образа жизни западных (европейских) обществ в незападные) российского государства еще можно воплотить, когда "система Путина рухнет".



И решающая роль здесь отводится Германии, которая, по выражению автора статьи, "должна помочь России перестать быть империей". Почему-то он считает, что "будущее России может быть обеспечено лишь пошаговой интеграцией в западные структуры экономики и безопасности".



Каким же образом нас предлагается "цивилизовать"?



А все просто: так же, как "цивилизовали" наших ближайших соседей - Украину и Грузию.



"Запад должен будет предложить России план действий по либерализации визового режима в рамках Шенгена и углублению зоны свободной торговли с ЕС, а также постепенное вхождение в НАТО", - призывает немецких эксперт.



Вот тогда, если следовать его логике, мы перестанем быть империей, распрощаемся с русским миром и станем частью мира западного…



Проблема в том, что что-то подобное - "Германия поможет России перестать быть империей", уже было в 1941 году. Странно, что некоторые забыли…



И, может, мы как-нибудь сами разберемся, что нам строить, как жить и в каком направлении двигаться…



- Они не успокоятся никогда - до тех пор, пока есть они и мы, - комментирует новую "российскую стратегию" Запада заместитель директора Института стран СНГ, историк Игорь Шишкин. - Потому что Запад в целом (не только Соединенные Штаты) болен одной неизлечимой болезнью - страстью к гегемонии над миром. Уже несколько столетий страсть эта, как путеводная звезда для Запада. Они абсолютно уверены в своей исключительности, в своем праве управлять всеми и, соответственно, всех грабить. "Бремя белого человека" (так называется известное стихотворение английского поэта Редьярда Киплинга - ред.), это не пустая фраза…



И единственная страна в мире, которая как камень преткновения лежит на их пути уже несколько веков, это Россия. Ни одно другое государство не может воспрепятствовать гегемонии Запада.



Давайте, не углубляясь даже в далекие века, вспомним, почему те же США не стали господином мира после 1945 года, хотя у них было абсолютное экономическое превосходство, абсолютное военное превосходство и даже ядерная бомба… Кто не позволил им установить тот самый однополярный мир?



"СП": - Советский Союз, разумеется…



- Именно. А кто не позволил до этого Германии стать господином мира? Тоже Советский Союз.



Не в первый раз немцы хотят избавить нас от "имперскости". И в 1914-м и в 1918-м они уже пытались это сделать.



Помнится, был еще другой "великий цивилизатор" - Наполеон, который повел всю Европу на Москву. Причем, повел под лозунгом, который должен был быть понятен всей его разношерстной, многонациональной армии - "Выбросить Россию из Европы!"



Примерно тот же лозунг выдвинул уже гораздо позднее и Гитлер, который собирался "покончить с 250-летним, тлетворным влиянием России, на европейские дела".



Это одна сторона вопроса.



Теперь они рассказывают, что после 91-го "не сориентировались, были наивные, не предусмотрели, не дали России нужных пряников". Но все это, извините, сказки для малышей из детского сада. Мы прекрасно с вами понимаем, что после 91-го года они просто-напросто списали нас со счетов. Они решили, что все… Россия закончилась.



Помните, какой фурор произвела тогда книга Фукуямы "Конец истории и последний человек"?



Это же был просто крик счастья: "Наконец-то, Россия исчезла! Мир - наш! История закончилась, потому что борьбы не будет. Мы - Запад - господствуем. Господствует наша капиталистическая экономика и наша либеральная система ценностей".



Зачем нужно было тогда договариваться о чем-то с Россией? Никто не собирался этого делать.



Если сейчас там вытаскивают из нафталина какие-то предложения, так это только для отвода глаз. Они просто понимали, что бывает всякое и Россия может попытаться восстановиться. Поэтому абсолютно сознательно и прагматично - пока Россия была слаба - прибирали территории и продвигали НАТО на восток.



Это все делалось на случай, если Россия паче чаяния сможет начать обратный процесс. Так что, "соломки" они подстелили. Действительно, великая цивилизация, и не зря они борются за господство над миром.



А вот сейчас им нужно придумать, как нас сокрушить.



"СП": - Опять?



- Очевидным стало, что Россия вернулась. Что однополярный мир из-за этого рушится. Мы же понимаем, что не Китай рушит однополярный мир. Не Индия… С ними бы давным-давно разобрались. И безо всяких проблем. Однополярный мир может разрушить только Россия.



"СП": - Но пока они выжидают в надежде, что "система Путина рухнет"…



- Дело не в том, рухнет или не рухнет. Они надеются на другое…



Они понимают, что военным путем сокрушить нас не выйдет. Неспроста Путин во время своей недавней известной речи показывал все эти новые разработки наших оборонщиков. Это как знак: военной силой вы нас не одолеете…



Значит, как можно? Можно только взорвать изнутри, использовав тот же прием, который однажды уже сработал, когда нужно было разрушить Советский Союз. Они, в сущности, ничего нового не изобретают.



Напомню, американцы разрушали СССР не сами, а руками советской элиты, которой внушили, что она станет частью элиты западной. Что их состояния вольются в мировое состояние.



Вот какое было у них ощущение. И их в этом подогревали. Говорили: "Все возможно. Отбросьте только республики. Зачем вам вся эта азиатчина? Вы слишком большие, вы нас пугаете".



Так это же сознательно делалось - разрушение Советского Союза. Что получилось? Мы все знаем.



Соответственно, сейчас стали восстанавливаться. Но с нами опять пытаются по той же самой схеме: "Мы поняли свои ошибки. Мы их осознали и теперь, действительно, не на словах, а на деле, примем вас в свои объятия. Вам будет у нас хорошо. Но для этого сначала выполните, первое, второе, третье… пятое, десятое…".



И главное условия сразу указано: "Избавьтесь от империи. Вас опять слишком много".



"СП": - Не просто избавьтесь, а осознайте еще такую необходимость… Вот чего от нас хотят…



- Осознать мало. Нужно еще доказать, что ты "осознал". Поэтому "избавьтесь от всего, что может вас сделать империей". И "не пора ли вспомнить, что Сибирь, вообще-то, могла бы получить автономию…"



Вы же слышали все эти идеи расчленения России? Они же не на пустом месте возникли. А разве их выдвигает только Запад? Разве либеральные деятели в России об этом не говорили? И неоднократно… О том, что нам нужно уменьшить территории, остаться с одной европейской частью.



"СП": - Думаете, этими "морковками", которые они предлагают, нас после стольких лет национального возрождения можно вернуть в то рабское состояние?



- К сожалению, можно. Нужно понимать, что практически весь правящий класс сформировался под эту идею и сверхзадачу - стать частью западной цивилизации. И все жизненные стратегии были выстроены под это.



Их дети - там. И они воспитывались в том духе, чтобы стать гражданами западного мира. Их деньги переведены туда - это тоже не случайность. Их недвижимость - там. Они видели свою перспективу именно там. Здесь они только получают доходы.



Эти люди имеют колоссальную власть и в экономике, и в политике, и в медиапространстве. И сейчас им приходятся тяжко. И Запад это понимает прекрасно. Поэтому использует не только "морковку". Но и "дубину" на примере господина Дерипаски и господина Вексельберга: "Вы же там можете всего лишиться…".



Это же полная катастрофа, причем, не только для тех, у кого огромные состояния.



Какие дифирамбы, например, пел Евросоюзу господин Шувалов, до недавнего времени вице-премьер российского правительства. Он заявлял, что вся евразийская интеграция затевается для того, чтобы распространить нормы и правила ЕС на постсоветское пространство.



ЕС - это идеал, Запад - идеал. Это в них сидит. И вот сейчас это все начинает рушиться.



Им очень хочется поверить в то, что происходящее, это случайный конфликт из-за недопонимания. Что это не схватка с нулевым результатом, а семейная ссора. Просто на Западе чего-то недопоняли, и у нас недопоняли.



И там пишут, что "мы тоже уже исправились. И давайте снова налаживать взаимовыгодное сотрудничество. Мы вам опять пообещаем, что вы будете частью западной элиты".



Да, народу это не понравится. А что, народу понравился распад СССР? Помнится, народ проголосовал за прямо противоположное, только мнение его никого не заинтересовало.



Поэтому ссылки на то, что народ не позволит, это, извините, благодушие. Проблема, действительно, серьезная.



Запад снова пытается убедить российскую элиту в том, что она может влиться в стройные ряды их аристократии. И голубая мечта каждого российского элитария - замок в Великобритании и вилла на Лазурном берегу, она опять становится реальностью. Нужно просто сделать несколько выводов из неудачных "девяностых" и "нулевых". Из общих, так сказать, "ошибок".



"СП": - Разве там нет людей, которые думают иначе?



- Если бы у нас вся элита была та, о которой я говорил, то эта проблема сейчас просто-напросто не стояла. К счастью для нас, там есть очень много трезвомыслящих людей. И то, что делает наш президент, это не случайность. Мы же понимаем, что это делает не один Путин. Источник - СвободнаяПресса

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