 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 11.05.2018
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За месяц до необычайного саммита в Сингапуре
00:36 13.05.2018

Ни один президент США не встречался и не вел переговоры с лидером КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приветствовал договоренность о проведении встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре. Японская газета "Иомиури симбун" приводит заявление в Саппоро своего премьера:

"Я приветствую официальный выбор даты и места саммита. Выражаю твердую надежду на то, что историческая американо-северокорейская встреча в верхах создаст возможность продвижения вперед в решении ядерной и ракетной проблем, а также поможет разрешить проблему похищенных Северной Кореей японских граждан, что рассматриваю задачей величайшей важности".

Абэ заверил, что доведет позицию Японии до президента Трампа и будет вместе с Соединенными Штатами участвовать в подготовке саммита в Сингапуре.

Заявление о предстоящей встрече сделал в комитете по иностранным делам палаты представителей японского парламента и министр иностранных дел этой страны Таро Коно, который отметил, что "международное сообщество выступает за полное, проверяемое и необратимое уничтожение оружия массового поражения - ядерного и баллистических ракет". При этом выражена надежда, что "президент Трамп будет твердо вести переговоры с Северной Кореей от имени всего международного сообщества".

Стремясь подчеркнуть свою причастность к организации встречи японское правительство указывает, что "американская сторона информировала Токио о дате ее проведения еще до официального объявления", и Япония поддержала выбор Сингапура как нейтральной территории. Абэ рассчитывает до сингапурской встречи пообщаться с Трампом во время проведения 8?9 июня саммита "большой семерки" в Канаде. По мнению МИД Японии, это будет "наилучший случай для координации взглядов Японии и США перед американо-северокорейской встречей".

Хотя формально, в качестве переговорного условия, требование полностью ликвидировать все ракетно-ядерное оружие КНДР и установить контроль за его уничтожением и меры по недопущению воссоздания не выдвигается, в действительности США и их союзники, в первую очередь Япония, будут добиваться именно этого.

Однако шансов на то, что с первого раза это удастся, очень мало. Ибо, любому понятно, что само согласие Трампа на встречу с Кимом на равных стало возможно именно и только потому, что КНДР овладела и успешно испытала ракетно-ядерное оружие. Да и Абэ, не желая оказаться в обозе международной дипломатии, пытался инициировать свою встречу с Ким Чен Ыном, несмотря на презрительное именование КНДР в Японии "нарадзумоно кокка" ("негодное государство-изгой").

Конечно, руководитель Ким в одностороннем порядке разоружаться не собирается. Предстоит длительный и трудный политический торг. Если Трамп заявляет, что не позволит себя обмануть, то Ким может ответить только тем же. А потому сегодня весьма трудно прогнозировать результаты такого торга. Но можно предложить мистеру Трампу неординарный ход, который, на наш взгляд, помог бы нахождению компромисса. Почему бы ему не выступить с трибуны Генеральной ассамблеи ООН с торжественным заявлением об отказе США от вмешательства во внутренние дела иностранных государств, попыток свержения их лидеров, организации "цветных революций". Ведь, по сути, он в этом случае лишь повторил бы свое обещание, озвученное в инаугурационной речи.

К сожалению, приходится констатировать, что действительность, реальная политика США превращают эти обещания в пустой звук. Отнюдь не поспособствует углублению доверия к президенту США и его демонстративное единоличное решение разорвать так называемую иранскую ядерную сделку. Разорвать даже вопреки позиции и интересам европейских союзников, не говоря уже о таких участниках соглашения, как Россия и КНР. К тому же, соглашаясь на встречу с Ким Чен Ыном, Вашингтон и Токио продолжают призывать максимально давить на Пхеньян, не ослаблять призванные "задушить режим" экономические и иные санкции. Или они рассчитывают на то, что обещание ослабления давления и санкций может стать искушением для Кима, подвигнуть его на сдачу занимаемых до сегодняшнего дня позиций? Откровенно говоря, поверить в это трудно.

Анатолий Кошкин

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526160960
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