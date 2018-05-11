 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Чьи интересы предала Россия в Сирии?
00:35 13.05.2018

Надо ли смотреть на мир глазами ближневосточной пропаганды?

Вот уже второй день как целый ряд комментаторов (например, тут и тут) с озабоченностью воспринимают происходящие налеты израильской авиации на объекты сирийской армии - базы, комплексы ПВО и так далее. На взгляд экспертов, Россия должна была бы жестко отреагировать на налеты "израильской военщины" и поставить их (ВВС Израиля) на место.

Но этого по каким-то причинам не происходит. И вот уже одни начинают обвинять российское руководство чуть ли не в предательстве национальных интересов, другие - говорить о том, что мы предаем своих союзников по Сирии, приводя в подтверждение своих мыслей передовицы ближневосточных пропагандистских изданий. Давайте действительно зададимся вопросом - как оценивать невмешательство России в происходящее и есть ли основания оценивать действия российского руководства с точки зрения предательства чьих бы то ни было чужих интересов?

Во-первых, невмешательство, да, есть. Да, оно начало создавать нам определенного рода неудобства в переговорах с Турцией и Ираном. Но разве кто-то говорил, что будет легко? Иран и Турция нам тоже создают массу неудобств (тема для отдельной статьи, но напомню только острое желание Тегерана покупать не российские самолеты, а американские и французские, закачивая в их, а не в российскую экономику миллиарды долларов), и что? Разве это о чем-то говорит? Пока наши стратегические интересы в Сирии перевешивают эти "колючки", мы будем там работать совместно. Перестанут работать - разбежимся в новые коалиции.

Идет абсолютно циничный, рабочий процесс отстаивания именно своих интересов. Не иранских, не турецких, а своих. И понять это зачастую очень трудно. Россия веками вписывалась за тех, кто просил о помощи, за "братушек". И почему-то потом именно эти "братушки" оказывались самыми подлыми предателями и врагами. Поэтому то, что пишет пресса Ирана или Израиля - надо делить на пять, умножать на десять и еще делить на семь-сорок - это их дела, их взгляды и их интересы.

Вот на мой взгляд, интересам России отвечает подвешенный в плане безопасности и возможности войны весь Большой Ближний Восток. Это позволяет решить целый ряд российских внешнеполитических задач. И не только внешнеполитических, но и экономических.

Приведу только один пример. Из-за небольшого, подчеркну, только небольшого роста напряженности на Ближнем Востоке цена на нефть уже существенно выросла. Только за март это дало дополнительные поступления в бюджет России около 320 млрд рублей. По году, даже при нынешних ценах, планируется около 5,4 трлн рублей. А если на Ближнем Востоке пыхнет небольшой костерок между Израилем и Ираном, и цена за нефть поднимется к 100 долл./баррель? Да мы за год в социальной сфере решим те вопросы, которые прописаны в мартовских указах Владимира Путина на 2?3 года.

Поэтому. Во-первых. Почему неправы те, кто говорит, что мы своим бездействием якобы предаем своих "союзников" по Сирии? Да потому что у нас там нет союзников. Там все решают свои задачи. Поэтому правильно говорить о коалициях. Сегодня мы в одной коалиции, а завтра, если будет очередной "нож в спину", будем в другой.

Поэтому если Иран будет разбираться с Израилем или наоборот, не вмешиваясь в решение тех задач, которые там решает Россия - да ради Бога, как говорится, флаг в руки - людям есть чем заняться, пусть решают свои вопросы. Но вот только стоит кому-то задеть наши стратегические интересы в Сирии, и мы тут же покажем, "кто есть кто".

Во-вторых. Если уж с кем у нас и совпадают интересы на Ближнем Востоке, так это с США: высокая цена на нефть, уменьшение влияния местных региональных держав. И именно эта комбинация с использованием Нетаньяху как переговорщика и доверенного лица лидеров РФ и США и осуществляется. Я уже много раз писал и буду писать - нашим, российским интересам соответствует стратегический мир с США. Для этого и им, и нам надо пресекать попытки лимитрофов (Британии, Ирана, Израиля, Польши, Прибалтики и так далее) нас поссорить в борьбе за свой маленький частный интерес. Мы должны стоять на горе и грамотно разруливать паству, а не биться лбами в кровь за влияние на каком-то мизерном пятачке. Своей земли или ресурсов, что ли, мало?

Соответственно, если нет союзников, а есть коалиции, то и предать ничьих интересов мы не можем. А вот серьезную ошибку допустить можем - если под влиянием пропаганды любой из ближневосточных стран начнем ассоциировать свои интересы с чужими, будем с открытым ртом верить всему, что пишут в их передовицах, а потом пытаться оправдаться или крошить мелко бублик на руководство собственной страны, которое якобы не понимает, что делает.

Израиль идет полностью в фарватере политики Вашингтона на Ближнем Востоке. Решение Трампа о выходе США из СВПД, как ни покажется кому-то странным, полностью отвечает интересам России. Куда податься теперь Ирану? - Правильно, в Москву. Что там заявляет Меркель по поводу того, что стратегические пути Евросоюза и США расходятся, что теперь ЕС не может быть уверенным в защите США, поэтому надо строить свои вооруженные силы (то есть ставит крест на блоке НАТО)? Да и Китай теперь сто раз задумается прежде, чем вбухивать миллиарды долларов в южную ветку Нового шелкового пути через Иран - в любой момент все может пойти прахом. Северная-то гораздо надежнее.

И нынешнее развитие событий в Сирии, даже включая небольшой и исключительно двусторонний военный контакт Израиля и Ирана на территории Сирии, идет полностью в русле наших интересов. Вот если уж Иран не хочет такого, то он знает, что и как предложить Москве на переговорах в Кремле.

Юрий Баранчик

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526160900
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