 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 13.05.2018
00:38  Запад уверен: Россию сдаст либеральная верхушка
00:36  За месяц до необычайного саммита в Сингапуре
00:35  Чьи интересы предала Россия в Сирии?
00:19  Для "очистки киберпространства" в Китае создали Национальную федерацию интернет-компаний
00:09  "Они долго меня пытали...", - вышедший из узб-узилища журналист Бобомурод Абдуллаев
00:04  Донбасс: враг будет разбит! - Андрей Бабицкий
Суббота, 12.05.2018
23:01  В Сирии зачищен от джихадистов "Растанский котел" на севере провинции Хомс
22:49  Умер российский политолог и пиарщик Игорь Бунин
20:53  Рамазан в Казахстане наступит в этом году 17 мая
14:41  На улицах Ташкента появились очаровательные сотрудницы УБДД в кокетливых кепи (фото)
12:53  "Бессмертный полк" в Москве, - Эрик Ханымамедов
12:20  Слава баррелю! Россию снова завалит сверхдоходами от нефти и газа
11:47  Бехзод Мусаев назначен и.о. председателя Налогового комитета Узбекистана
11:42  В Ираке стартовали выборы в парламент: 6990 кандидатов на 329 мест
11:37  Одноглазые аримаспы - самые загадочные древние обитатели ЦентрАзии, - "Э-К"
11:35  Экс-премьер Италии Берлускони полностью реабилитирован. Не крал!
11:31  Экс-премьеру Малайзии Наджибу Разаку (другу Елбасы) запретили покидать страну. Будут сажать?
10:04  Первую пандемию чумы (25 млн жертв) в Европу принесли гунны из Евразии
09:07  Суд в Египте оправдал 4-летнего мальчика, обвиненного в секс-домогательствах
08:07  Миллиардер из Китая Энг Лэп Сэн приговорен в США к четырем годам тюрьмы за подкуп двух сотрудников ООН
07:48  Ирак готовят к жизни после "Халифата", - "Къ"
07:26  В ставке "великого хана" Трампа, - Э.Лимонов
Пятница, 11.05.2018
21:09  Кыргызы-строители автобана Китай-Каспий забастовали на Иссык-Куле. "Лонг Хай", зарплату давай!
20:59  "Хамское отношение и угрозы". Что происходит на месте будущего строительства Ташкент-Сити
20:48  Сирия. Детский мат Кремлю? Или игра еще не сыграна? - А.Жилин
20:10  Ну, за Искусство! Портрет президента С.Жээнбекова из гвоздей и ниток сделал художник А.Джаналиев
19:32  На них скоро все "забьют": Вассерман о новом мутько-медведевском правительстве РФ
19:22  Мирзиеев возвращает в страну махровых джихадисток. Славный будет кавардак...
19:18  КырПрезидент Жээнбеков полетел к Путину в Сочи
18:51  Занятный идиот. Трамп расколол Запад и взорвал Ближний Восток, - "СП"
18:28  Перерастет ли конфликт между Ираном и Израилем в войну? - Tagesspiegel
18:27  Израиль - Иран: государственное безрассудство, - Libеration
18:18  КазГосИнформагентство "Хабар" возглавил Алан Ажибаев
17:52  Нефть обогатилась Ираном. Выход США из ядерного соглашения поднял цену барреля
17:46  Хафтар – союзник Египта и России, - Амр Элдиб
17:02  Глава налогового комитета Узбекистана Парпиев снят с должности
17:00  В Узбекистане решили выпускать тракторы и комбайны под отечественным брендом
14:50  В Индии замечен танк Т-90С "Бхишма" для больших начальников с креслами на броне (фото)
14:44  "Бессмертный полк" на наших глазах приобретает новый смысл, - П.Акопов
14:41  Крупнейший израильский удар по Сирии, - А.Иванов
14:16  Искушение Русским миром, - Ирина Алкснис
13:57  Умер Тимур Сулейменов - художник, нарисовавший казахскую валюту тенге
08:42  Арестован очередной кыргызский экс-депутат Маманов
08:38  Госдолг страны. Каждый кыргызстанец должен $707,3
08:27  Узбекистан и США возобновят "стратегическое партнерство". Очередной ЦА-курбаши сбегает за линию фронта
08:24  Армия Ирака взяла в плен сразу 5 матерых главарей ДАИШ
08:08  Геополитика Бжезинского: доска опрокинута, фигуры разбрелись, - А.Акопян
07:39  В Жогорку Кенеше Киргизии показали комплект плоскогубцев, закупленных для ТЭЦ Бишкека по $600
07:33  Куда все же делись американские "умные ракеты". О странностях удара "новой Антанты" по Сирии, - А.Храмчихин
07:29  Андижанцы просят президента Мирзиеева не приватизировать областную больницу травматологии и ортопедии
07:15  Иран и Израиль не хотят войны друг с другом. Но значит ли это, что ее не будет? - М.Смотряев
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Для "очистки киберпространства" в Китае создали Национальную федерацию интернет-компаний
00:19 13.05.2018

В Китае создана первая Национальная федерация интернет-компаний (CFIS). Об этом сообщает Global Times.

"Первая национальная Федерация интернет-компаний подтолкнет их к "очистке киберпространства", защите интернет-безопасности и суверенитета страны", - заявили китайские кибер-аналитики.

В CFIS вошли 277 китайских и 23 функционирующих в КНР иностранных компаний. Федерация будет поддерживать сетевую безопасность в стране и взаимодействовать с партийными организациями в "очищении киберпространства".

Управлять Федерацией будет Администрация киберпространства КНР. Вице-президентами фонда стали топ-менеджеры крупнейших интернет-компаний страны. Среди них основатель Alibaba Джек Ма, председатель Tencent Ма Хуатэн и генеральный директор Baidu Робин Ли Яньхун.

Юрисконсульт интернет-сообщества Жанлинг Чжао считает, что полагаться на государственные власти в управлении киберпространством недостаточно, потому важно, чтобы члены CFIS добровольно очистили интернет. Чжао добавил, что партийные подразделения не будут вмешиваться в деятельность этих компаний.

На сегодняшний день, как сообщает Государственная администрация радио и телевидения Китая, несколько интернет-компаний создали специальные команды для блокировки и удаления аудио- и видеопрограмм, подозреваемых в искажении истории и связанных с порнографией и насилием. Компании удалили более 1,5 миллионов неподходящих аудио- и видеозаписей, закрыли 40 тысяч аккаунтов и перехватили более 13,5 миллиона сообщений.

Следует отметить, что в марте этого года в Китае также были запрещены пародии на телевидении, радио и в интернете.

Интернет в Китае появился в 1994 году. В 2003 году начала работу система "Золотой Щит", которая жестко цензурирует виртуальное пространство Китая. Однако на сегодняшний день более 700 миллионов китайских пользователей интернета способны обходить систему при помощи сервисов VPN.

Источник - fergananews.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526159940
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  