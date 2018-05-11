Для "очистки киберпространства" в Китае создали Национальную федерацию интернет-компаний

00:19 13.05.2018 В Китае создана первая Национальная федерация интернет-компаний (CFIS). Об этом сообщает Global Times.



"Первая национальная Федерация интернет-компаний подтолкнет их к "очистке киберпространства", защите интернет-безопасности и суверенитета страны", - заявили китайские кибер-аналитики.



В CFIS вошли 277 китайских и 23 функционирующих в КНР иностранных компаний. Федерация будет поддерживать сетевую безопасность в стране и взаимодействовать с партийными организациями в "очищении киберпространства".



Управлять Федерацией будет Администрация киберпространства КНР. Вице-президентами фонда стали топ-менеджеры крупнейших интернет-компаний страны. Среди них основатель Alibaba Джек Ма, председатель Tencent Ма Хуатэн и генеральный директор Baidu Робин Ли Яньхун.



Юрисконсульт интернет-сообщества Жанлинг Чжао считает, что полагаться на государственные власти в управлении киберпространством недостаточно, потому важно, чтобы члены CFIS добровольно очистили интернет. Чжао добавил, что партийные подразделения не будут вмешиваться в деятельность этих компаний.



На сегодняшний день, как сообщает Государственная администрация радио и телевидения Китая, несколько интернет-компаний создали специальные команды для блокировки и удаления аудио- и видеопрограмм, подозреваемых в искажении истории и связанных с порнографией и насилием. Компании удалили более 1,5 миллионов неподходящих аудио- и видеозаписей, закрыли 40 тысяч аккаунтов и перехватили более 13,5 миллиона сообщений.



Следует отметить, что в марте этого года в Китае также были запрещены пародии на телевидении, радио и в интернете.



Интернет в Китае появился в 1994 году. В 2003 году начала работу система "Золотой Щит", которая жестко цензурирует виртуальное пространство Китая. Однако на сегодняшний день более 700 миллионов китайских пользователей интернета способны обходить систему при помощи сервисов VPN. Источник - fergananews.com

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