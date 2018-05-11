|Для "очистки киберпространства" в Китае создали Национальную федерацию интернет-компаний
00:19 13.05.2018
В Китае создана первая Национальная федерация интернет-компаний (CFIS). Об этом сообщает Global Times.
"Первая национальная Федерация интернет-компаний подтолкнет их к "очистке киберпространства", защите интернет-безопасности и суверенитета страны", - заявили китайские кибер-аналитики.
В CFIS вошли 277 китайских и 23 функционирующих в КНР иностранных компаний. Федерация будет поддерживать сетевую безопасность в стране и взаимодействовать с партийными организациями в "очищении киберпространства".
Управлять Федерацией будет Администрация киберпространства КНР. Вице-президентами фонда стали топ-менеджеры крупнейших интернет-компаний страны. Среди них основатель Alibaba Джек Ма, председатель Tencent Ма Хуатэн и генеральный директор Baidu Робин Ли Яньхун.
Юрисконсульт интернет-сообщества Жанлинг Чжао считает, что полагаться на государственные власти в управлении киберпространством недостаточно, потому важно, чтобы члены CFIS добровольно очистили интернет. Чжао добавил, что партийные подразделения не будут вмешиваться в деятельность этих компаний.
На сегодняшний день, как сообщает Государственная администрация радио и телевидения Китая, несколько интернет-компаний создали специальные команды для блокировки и удаления аудио- и видеопрограмм, подозреваемых в искажении истории и связанных с порнографией и насилием. Компании удалили более 1,5 миллионов неподходящих аудио- и видеозаписей, закрыли 40 тысяч аккаунтов и перехватили более 13,5 миллиона сообщений.
Следует отметить, что в марте этого года в Китае также были запрещены пародии на телевидении, радио и в интернете.
Интернет в Китае появился в 1994 году. В 2003 году начала работу система "Золотой Щит", которая жестко цензурирует виртуальное пространство Китая. Однако на сегодняшний день более 700 миллионов китайских пользователей интернета способны обходить систему при помощи сервисов VPN.