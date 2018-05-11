В Сирии зачищен от джихадистов "Растанский котел" на севере провинции Хомс

23:01 12.05.2018 Ликвидация котла: Съемка скрытой камерой - как боевики сдавали танки российским военным (ВИДЕО)



Напомним, на днях российские военные добились примирения бандформирований в так называемом "Растанском котле" на севере провинции Хомс.



Минобороны спланировало и провело блестящую операцию, заставив самых непримиримых джихадистов согласиться на предложенные условия: сдать вооружение и военную технику, а затем быть депортированными в провинции Алеппо и Идлиб.



Военкоры "Русской Весны" запечатлели момент передачи боевиками бронетехники, снимать пришлось скрытой камерой. Бандиты стеснялись показывать свое поражение и противились открытой съемке.



Группировки сдали большое количество танков, БМП, зенитных и артиллерийских установок, а также пикапов с установленным на них вооружением. Также они передали большое количество различного станкового и ручного вооружения - от ПТРК, гранатометов и ПЗРК, до пулеметов и автоматов.



Затем несколько тысяч исламистов и членов их семей из Эр-Растана отправились на север Сирии - в находящийся недалеко от границы с Турцией район г. Джараблус (пр. Алеппо).



В Эр-Растане работает российская военная полиция и офицеры Центра примирения враждующих сторон. Сирийские штурмовые группы из состава Tiger Force стоят наготове, являясь для бандформирований дополнительным аргументом для отказа от сопротивления. Источник - rusvesna.su

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