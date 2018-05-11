|Умер российский политолог и пиарщик Игорь Бунин
22:49 12.05.2018
Скончался придумавший термин "политтехнологии" Игорь Бунин
Политолог и историк, президент Центра политических технологий Игорь Бунин скончался на 73-м году жизни. Информацию об этом подтвердил председатель правления центра Борис Макаренко.
"Да. В это невозможно поверить, потому что Игорь был сама жизнь", - цитирует его РИА Новости. Собеседник агентства добавил, что смерть оказалась скоропостижной.
Макаренко напомнил, что Бунин является "изобретателем термина "политические технологии".
Даты церемонии прощания с политологом и похорон пока неизвестны.