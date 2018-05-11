 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 11.05.2018
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Умер российский политолог и пиарщик Игорь Бунин
22:49 12.05.2018

Скончался придумавший термин "политтехнологии" Игорь Бунин




Политолог и историк, президент Центра политических технологий Игорь Бунин скончался на 73-м году жизни. Информацию об этом подтвердил председатель правления центра Борис Макаренко.

"Да. В это невозможно поверить, потому что Игорь был сама жизнь", - цитирует его РИА Новости. Собеседник агентства добавил, что смерть оказалась скоропостижной.

Макаренко напомнил, что Бунин является "изобретателем термина "политические технологии".

Даты церемонии прощания с политологом и похорон пока неизвестны.

Источник - rg.ru
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