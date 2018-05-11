Рамазан в Казахстане наступит в этом году 17 мая

20:53 12.05.2018 Дату начала месяца Рамазан сообщил главный муфтий Казахстана



17 мая обозначено первым днем священного месяца Рамазан.



Главный муфтий Казахстана Серикбай кажы Ораз официально сообщил о точной дате начала месяца Рамазан, передает BNews.kz.



Он отметил, что в текущем году решением ученого совета управления мусульман Казахстана, по правилам Шариата, основывались на данных отечественного центра астрофизики.



""Вечером 16 мая будет прочтен намаз тарауих. 17 мая обозначено первым днем священного месяца Рамазан. Полную информацию можно будет получить на официальном сайте ДУМК", - отмечено в видеобращении Серикбай кажы Ораза к казахстанцам." Источник - BNews.kz

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