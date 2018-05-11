 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Бессмертный полк" в Москве, - Эрик Ханымамедов
12:53 12.05.2018

9 мая 2018 года в Москве прошла ставшая уже традиционной акция "Бессмертный полк".

Люди должны были пройти пешком почти восемь километров по Москве, от метро "Динамо" до Красной площади, с портретами своих родных защищавших Советский Союз в Великой Отечественной войне.

Самая кровопролитная война в истории человечества, самые большие человеческие потери СССР. Советскому Союзу чтобы выжить пришлось стать на несколько лет, а если быть точным несколько десятилетий (предвоенные годы индустриализации) "военной машиной", где все: экономика, люди, быт работало лишь на одно – Победу в Великой Отечественной войне!

Советские люди показывали беспримерный героизм – единый советский народ встал на защиту своей Родины! За этой фразой все, и ратные подвиги в боях, и трудовые подвиги в тылу, и самый счастливый миг в истории нашей большой страны – 9 мая 1945 года!

Фашизм вырастили не мы, но нашим дедам и прадедам пришлось его уничтожать ценой неимоверных усилий.

И вот теперь, через 73 года, весенним погожим днем, в сердце России – Москве, всем тем, кто хотел отдать дань подвигам своих предков, нужно было пройти почти восемь километров в строю "Бессмертного полка". Пройти по городу, который был не отдан на поругание фашистам. Пройти по Москве к Красной площади, где на первом Параде Победы 24 июня 1945 года к подножию Мавзолея (который теперь стыдливо прикрывают декоративной конструкцией) были брошены знамена поверженной фашисткой Германии.

25 июня 1945 года газета "Правда" писала: "Внезапно смолкает оркестр. Раздается резкая дробь барабанов. К трибуне подходит колонна бойцов. У каждого в руках - немецкое знамя. 200 плененных вражеских знамен несет колонна. Сейчас они - единственное, что напоминает о былых полках и дивизиях Гитлера. Поравнявшись с трибуной, бойцы презрительным жестом, с силой бросают вражеские знамена к подножию Мавзолея".

9 мая 2018 года по центральным улицам Москвы шли потомки победителей. Как они распорядились Победой дедов и отцов, рассудит время. В одном строю шли дети и старики, родители с детскими колясками и люди с ограниченными возможностями. И каждый человек нес семейные портреты своих героев.

Я бы назвал "Бессмертный полк" героической рекой прошлого, настоящего и будущего постсоветского пространства.

Чем наша цивилизация отличается от западной? Мы свято чтим подвиги своих предков.

Мы не глумимся над ними, не смеемся, не иронизируем – это наша религия, наши заповеди. А если вдруг кто-то пытается перейти эту грань, по глупости или с умыслом, он подвергается строгому осуждению со стороны нашего общества.

На протяжении всего шествия волонтеры раздавали маленькие копии знамени Победы и георгиевские ленточки. Стояли полевые кухни, можно было взять питьевой воды или чая. Периодически над этой рекой памяти пролетал съемочный вертолет, люди кричали ура. Регулярно где-то рядом со мной в шествии группа мужчин скандировала лозунг: Одесса – русский город!

Уже на подходе к Красной площади плотность людей была такой, что вперед приходилось

продвигаться мелкими шагами. На протяжении всего шествия из динамиков конструкций установленных на улицах звучали песни военных лет, играла фронтовая гармошка. Когда "Бессмертный полк" зашел на Красную площадь его приветствовали ветераны на трибунах у кремлевских стен.

Несмотря на то, что людям пришлось идти в строю эти восемь километров по центру Москвы почти четыре с половиной часа, на Красную площадь они заходили с воодушевлением, и бодрое и громогласное многотысячное ура с новой силой раздавалось над этой многое повидавшей брусчаткой.

У меня все это время было такое ощущение, что советский народ никуда не исчезал. Просто советский человек пока спит в каждом из нас, и в том кто родился в СССР, и в том кто увидел свет уже после разрушения большой страны.

Вот такие мысли навеял мне "Бессмертный полк" прошедший 9 мая 2018 года в Москве…

Эрик Ханымамедов

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526118780
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