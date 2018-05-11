Слава баррелю! Россию снова завалит сверхдоходами от нефти и газа

12:20 12.05.2018 А бюджет станет профицитным впервые за 7 лет



Министерство финансов России спрогнозировало получение дополнительных нефтегазовых доходов в бюджет в текущем году. В ведомстве считают, что они увеличатся более чем в пять раз - до 2,74 триллиона рублей вместо запланированных 527,6 миллиарда рублей. Такие данные приводятся в поправках к законопроекту о федеральном бюджете на 2018 год.



Ведомство подтвердило, что новый прогноз дополнительных нефтегазовых доходов приведет к профициту бюджета впервые с 2011 года. Общие доходы бюджета составят 17,03 триллиона рублей при расходах в 16,6 триллиона рублей.



В результате изначально запланированный дефицит бюджета должен обернуться профицитом в 440,6 млрд рублей или 0,4% ВВП.



Помимо прочего, Минфин снизил планку внутреннего долга - он составил 10,28 трлн рублей, а верхний предел госдолга опустился до отметки в 61,9 млрд долларов.



При этом согласно закону о бюджете с 2018 года сверхдоходы от нефти и газа,будут направлены не на расходы, а в резервы.



Егор Гаврилов

11 мая 18 Источник - Московский комсомолец

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