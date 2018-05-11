Бехзод Мусаев назначен и.о. председателя Налогового комитета Узбекистана

11:47 12.05.2018 В Узбекистане назначен исполняющий обязанности председателя Государственного налогового комитета.

Бехзод Мусаев назначен исполняющим обязанности председателя Государственного налогового комитета Узбекистана.



До этого назначения он занимал должность первого заместителя председателя ГНК.



На этом посту Бехзод Мусаев сменил Ботира Парпиева, который ранее был назначен заместителем председателя по делам престарелых и ветеранов Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - UzDaily.uz

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