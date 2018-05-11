В Ираке стартовали выборы в парламент: 6990 кандидатов на 329 мест

11:42 12.05.2018 В Ираке пройдут выборы в парламент



Избирательные участки открываются в Ираке, где в субботу пройдут парламентские выборы, всего в них примут участие 6990 кандидатов от ряда партий.



От того, какая партия наберет большинство в 329-местном парламенте, зависит то, какой премьер-министр возглавит иракское правительство на следующие четыре года.



Среди основных претендентов на пост премьера, который столкнется с необходимостью бороться с коррупцией и восстанавливать страну после трехлетней борьбы с террористической группировкой ИГ*, - представляющий партию "Победа Ирака" действующий премьер-министр Хайдер аль-Абади. Он был избран на пост премьера 10 августа 2014 года.



Конкуренцию ему составляют Нури аль-Малики (партия "Дават аль-Канун"), Хади аль-Амири (коалиция "Фатах"), Амар аль-Хаким (коалиция "Хикма"). Еще одной влиятельной силой является коалиция "Ас-Сайрун", в которую объединились сторонники шиитского богослова Моктады ас-Садра и Коммунистической партии Ирака.



* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) – террористическая организация, запрещена на территории Республики Казахстан. Источник - интерфакс

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