 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Одноглазые аримаспы - самые загадочные древние обитатели ЦентрАзии, - "Э-К"
11:37 12.05.2018

Глаз свыше

Одним из самых таинственных кочевых племен, живших на территории Казахстана, были аримаспы – одноглазые люди.

Впервые об аримаспах поведал греческий путешественник Аристей, который наткнулся на этот загадочный народ в степях Центральной Азии. Произошло это за 200 лет до рождения царицы Томирис - в VII веке до нашей эры. Аримаспы, по словам исследователя, были очень высокими, а глаз у них имелся всего один и располагался посреди лба. Чуть позже об аримаспах написал Геродот. По его словам, греки даже торговали с одноглазыми кочевниками.

Существовали ли аримаспы на самом деле? Некоторые ученые полагают, что степное племя прослыло одноглазым, поскольку при стрельбе из лука кочевники зажмуривали один глаз. Их оппоненты говорят, что это объяснение не выдерживает никакой критики. Ведь по-другому из лука и не стреляют. К тому же легенды об одноглазых великанах встречаются и у монголов, и у казахов. Не многовато ли свидетельств? К примеру, в одной казахской сказке баксы Койлыбай побеждает войско одноглазых чудовищ албасты. У аримаспов было принято сжигать тела умерших. Возможно, этим и объясняется тот факт, что останки одноглазых существ до сих пор не были обнаружены.

Есть легенда, что где-то в Уральских горах спрятана реликвия аримаспов – статуя Золотой бабы. Этого идола описал в XVI веке австрийский барон Сигизмунд Герберштейн. По его словам, гигантская статуя представляла собой… одноглазого великана.

11 Мая 2018
Алан ИСАЕВ | Астана

Источник - express-k.kz
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