|Миллиардер из Китая Энг Лэп Сэн приговорен в США к четырем годам тюрьмы за подкуп двух сотрудников ООН
08:07 12.05.2018
Китайский миллиардер угодил в тюрьму за взятку в один миллион долларов сотрудникам ООН
Миллиардер из Китая Энг Лэп Сэн приговорен в США к четырем годам тюрьмы за подкуп двух сотрудников ООН. Бизнесмен был арестован в 2015 году.
Как сообщает "Газета.ру", он дал взятки на общую сумму около 1 млн долларов двум чиновникам ООН, чтобы они помогли ему построить конференц-центр в Макао. Энг намеревался превратить специальный район Китая в "азиатскую Женеву". Но планам китайского миллиардера не суждено было реализоваться. Прокуроры запросили для миллиардера шесть лет тюрьмы. Адвокаты настаивали на возвращении бизнесмена в Китай. Суд Манхэттена приговорил его к четырем годам заключения.
Ранее "СП" писала, что рекордная взятка сотруднику ДПС зарегистрирована в Ростовской области. Полицейский запросил с водителя один миллион рублей, но в ходе переговоров сумма взятки "упала" до полумиллиона.