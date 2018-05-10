 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 11.05.2018
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Кыргызы-строители автобана Китай-Каспий забастовали на Иссык-Куле. "Лонг Хай", зарплату давай!
21:09 11.05.2018

Строители автодороги Балыкчы-Тамчы-Корумду убрали юрту и разошлись до понедельника.
Об этом сообщил аким Иссык-Кульского района Данир Иманалиев.
Как сказал он, после прибытия к месту забастовки председателей китайской компании "Лонг Хай" также приехали представители Министерства транспорта и дорог КР.
"Прибывшие представители Министерства транспорта и дорог КР поехали проверять всю документацию компании "Лонг Хай" в их офис, расположенный в городе Чолпон-Ата. Специалисты Министерства будут выявлять причины, почему и каким образом по сей день не выплачивалась зарплата дорожникам. После встречи митингующие решили убрать юрту и разойтись до 14 мая текущего года, то есть до понедельника. Представители компании "Лонг Хай" обещали перевести зарплату полностью, а не частями как они говорили ранее", - сказал аким района.
Дорожники прекратили забастовку с условием того, что в понедельник, 14 мая, их зарплата поступит на счета в полном объеме. Если условия не будут выполнены со стороны компании, забастовка продолжится.
Как отмечают дорожники, компания должна каждому из дорожных специалистов от 50 до 120 тыс. сомов.

Справка:
В базе данных Минюста КР зарегистрировано представительство ОсОО Циндаоская корпорация дорог и мостов "Лонг Хай" в Кыргызской Республике.
Иностранное участие есть.
Регистрация пройдена 3 ноября 2015 года.
Адрес регистрации: Иссык-Кульский район, Чолпон-Ата.
Основной вид деятельности: строительство шоссе и автомагистралей.
Руководитель: Сунь Чжэн Фу.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью Циндаоская корпорация дорог и мостов "Лонг Хай".

Источник - turmush.kg
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