Кыргызы-строители автобана Китай-Каспий забастовали на Иссык-Куле. "Лонг Хай", зарплату давай!

21:09 11.05.2018 Строители автодороги Балыкчы-Тамчы-Корумду убрали юрту и разошлись до понедельника.

Об этом сообщил аким Иссык-Кульского района Данир Иманалиев.

Как сказал он, после прибытия к месту забастовки председателей китайской компании "Лонг Хай" также приехали представители Министерства транспорта и дорог КР.

"Прибывшие представители Министерства транспорта и дорог КР поехали проверять всю документацию компании "Лонг Хай" в их офис, расположенный в городе Чолпон-Ата. Специалисты Министерства будут выявлять причины, почему и каким образом по сей день не выплачивалась зарплата дорожникам. После встречи митингующие решили убрать юрту и разойтись до 14 мая текущего года, то есть до понедельника. Представители компании "Лонг Хай" обещали перевести зарплату полностью, а не частями как они говорили ранее", - сказал аким района.

Дорожники прекратили забастовку с условием того, что в понедельник, 14 мая, их зарплата поступит на счета в полном объеме. Если условия не будут выполнены со стороны компании, забастовка продолжится.

Как отмечают дорожники, компания должна каждому из дорожных специалистов от 50 до 120 тыс. сомов.



Справка:

В базе данных Минюста КР зарегистрировано представительство ОсОО Циндаоская корпорация дорог и мостов "Лонг Хай" в Кыргызской Республике.

Иностранное участие есть.

Регистрация пройдена 3 ноября 2015 года.

Адрес регистрации: Иссык-Кульский район, Чолпон-Ата.

Основной вид деятельности: строительство шоссе и автомагистралей.

Руководитель: Сунь Чжэн Фу.

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью Циндаоская корпорация дорог и мостов "Лонг Хай". Источник - turmush.kg

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