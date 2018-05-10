 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Хамское отношение и угрозы". Что происходит на месте будущего строительства Ташкент-Сити
20:59 11.05.2018

О том, что власти столицы Узбекистана проводят принудительное выселение жителей массива "Укчи-Олмазор", не желающих покидать свои дома, идущие под снос в связи со строительством международного делового центра "Ташкент-сити" (Tashkent City), мы писали еще в марте текущего года. С той поры ситуация мало изменилась.

В редакцию продолжают поступать письма, свидетельствующие о том, что законные права людей попираются, и администрация города делает все, чтобы сэкономить на безропотных гражданах. Впечатляет и то, как представители властей общаются с местными жителями – высокомерно и хамовато.

"Здравствуйте, уважаемая "Фергана". На этом видео будущий "Ташкент-сити", улица Укчи. За пять месяцев куда только мы не обращались, писали многочисленные жалобы. В ответ получали только отписки и издевательства. Вчера представитель хокимията (администрации) по имени Авазбек звонил и угрожал бульдозером сравнять наш дом с землей", – пишет житель квартала М.




"В Ташкент-сити осталось около 25 домов, это больше 50 семей и где-то 100 человек. Все оставшиеся люди просят нормальные квартиры. Ведь у них есть право выбора и конституционные права. Но в ответ получают хамское отношение и угрозы. Люди ждут и умоляют о помощи. В домах нет газа, света и воды. Старики и дети мучаются. Помогите, SOS!", – пишет другой наш читатель.

Главная проблема местных жителей в том, что они претендуют на равноценное жилье в центральных районах Ташкента, а получают либо участок на окраине города, либо обещания когда-нибудь, через неопределенное время, переселить их в подобающую недвижимость, – но без гарантий.

Следует отметить, что в соответствии со статьями 27-31 Жилищного кодекса Узбекистана в случае сноса жилья гражданам могут быть предложены следующие виды компенсации:

- предоставление в собственность другого равноценного благоустроенного жилья площадью не ниже социальной нормы его площади и выплата стоимости насаждений;

- выплата стоимости сносимых жилого дома, иных строений, сооружений и насаждений;

- выделение земельного участка для индивидуального жилищного строительства в пределах границ Ташкента с предоставлением временного жилья на условиях договора найма на период освоения земельного участка сроком до двух лет с возмещением в полном объеме стоимости сносимых домов (квартир), строений, сооружений и насаждений;

- возмещение в полном объеме убытков, причиненных изъятием земельного участка;

- перенос и восстановление на новом месте подлежащих сносу жилых домов, строений и сооружений (при условии, что техническое состояние строений позволяет их демонтаж и перенос);

- сооружение на новом месте жилых домов, строений и передача их в собственность.

В законе также говорится, что предупредить о сносе жилья вас должны письменно не позднее, чем за 6 месяцев до начала сноса. Однако на практике все происходит по-другому: зачастую жильцов ставят перед фактом и требуют убраться в течение нескольких дней или даже часов.




Так сносят дома и выселяют людей в Андижане

В чем же проблема? Почему государство не может выполнить взятые на себя обязательства? Люди считают, что во всем виноваты чиновники на местах. Они, дескать, обманывают, лукавят и экономят на гражданах деньги.

"В прошлом году хоким Ташкента собрал жителей "Ташкент-сити" в большом зале консерватории и раздал буклеты жилого комплекса Обод Макон, строящегося в Яшнабадском районе. В этом буклете были картинки двадцати пятиэтажных домов. Например, трехкомнатная квартира имела площадь 100 квадратных метров. Но на деле там оказалось 69 кв.м. Они двухкомнатную квартиру переделали в трехкомнатную и начали выдавать людям. Они дают гарантийное письмо и компенсационные деньги на временное жилье. Это получается под котлован. Многие взяли эти гарантийные письма и деньги, но оставшиеся люди требуют готовые квартиры в радиусе 5 км от центра. Потому что всю жизнь жить в центре и переезжать далеко люди не хотят, тем более в неготовые малогабаритные дома", – пишет один наш корреспондент.

"Представители хокимията, двое милиционеров и комитет штаба "Ташкент-сити" пришли в мой дом и начали угрожать мне и моей семье. Якобы мы должны написать заявление о получения жилья, которое они предлагают. Но в ответ мы сказали, что требуем по закону равноценное жилье. На что председатель комиссии Насиба Кадырова и член комиссии Аваз Гулямов сказали, что плевать хотели на наши требования. Наши соседи требуют то же самое", – подтверждает другой читатель.

Получить равноценное жилье удается только тем, кто бьется за свои права отчаянно, используя все законные методы.

"Я со своей семьей это пережила, но даже комментировать страшно! – пишет в социальной сети Facebook жительница Ташкента Ирина С. – Да, мы отвоевали, но сколько нервов, времени и слез! Я год билась, чтобы распределение было по закону Республики Узбекистан, а не как кому понравится и кто как сэкономит, и чтобы квартиру дали не у черта на куличках, а в данном населенном пункте. Поверьте, это очень сложно!"

Проекты вроде "Ташкент-сити" – очень масштабные и дорогостоящие. Они принесут бизнесменам, вложившим в строительство свои деньги, хорошую прибыль. Поэтому, казалось бы, инвестор с легкостью должен выплатить государственным органам требуемые компенсации на переселение. Кажется, так и случается. Но, тем не менее, деньги до граждан не доходят.

"В соответствии с договоренностями застройщик выделил хокимияту определенную сумму на выселение. И посчитал, что на этом его ответственность перед выселяемыми закончилась. А хокимият в своих лучших традициях решил сэкономить на выселении, чтобы разница осталась в кармане. И тут все зависит от уровня грамотности выселяемых и от их смелости отстаивать свои права", – отмечает в Facebook Helen B.

Подтверждают данный факт и другие источники. "У нас есть достоверная информация, что директор Ташкент-сити олигарх Жахонгир Артыкходжаев выделил достаточную сумму для квартир в центре города. Артыкходжаев является владельцем таких гигантов как Акфа и Имзо, производитель бытовой техники Артель, владеет многими другими бизнесами. Недавно он стал мэром Ташкента. Он может решить эту проблему. Но почему не решает?" – задается вопросом наш корреспондент.

Жители района раздосадованы тем, что власти не выполняют свои собственные обещания, обманывают их, попросту выставляя дураками.

Тем временем, рядом с домами, в которых еще живут люди, не желающие оказаться под открытым небом, уже полным ходом идет расчистка территории под будущее строительство. Весь день на площадке стоит пыль, а из-под развалин вылезают погреться скорпионы. Жизнь в таких условиях становится невыносимой.

"Уже пять месяцев жители улиц Укчи и Алмазар не могут получить равноценную жилплощадь. Старики и дети мучаются. В домах нет газа света и воды. Люди дышат пылью. В штаб привезли какой-то выездной суд и этим судом запугивают людей. Нам полагаются квартиры в этом районе!..", - справедливо возмущается один из наших читателей.

Источник - Фергана
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