 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сирия. Детский мат Кремлю? Или игра еще не сыграна? - А.Жилин
20:48 11.05.2018

СИРИЯ. ДЕТСКИЙ МАТ КРЕМЛЮ? ИЛИ ИГРА ЕЩЕ НЕ СЫГРАНА?

Израильтяне продолжают наносить удары по нашим антитеррористическим союзникам, а мы все эти провокации проглатываем

Александр Жилин

Когда после визита в Москву представителя глобальных планировщиков Киссинджера мы, как голый в баню, ломанулись в Сирию "уничтожать страшных террористов на дальних подступах", наши ВКС действительно показали себя хорошо. На тактическом уровне у нас появились реальные успехи, что вызвало эйфорию как в Генеральном штабе, так и в обществе в целом. Страна словно вздохнула от многолетних унижений национального достоинства.

Многим казалось: вот еще совсем чуть-чуть, и мы одержим сокрушительную победу над "международным терроризмом".

Как позже выяснилось, нас тем самым все глубже втягивали в военный конфликт, чтобы перевести тактическую победу в стратегическое поражение. Так разводят жертву, давая вначале что-то выиграть и войти в кураж.

И действительно, вскоре наш Верховный полетел в Сирию и лично объявил о полной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако сразу после этого "наголову разгромленное ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)" вдруг стало наносить удары не где-то в провинции, а непосредственно по Дамаску! Главковерху пришлось через некоторое время еще раз сделать заявление о разгроме злых террористов. Не прошло и трех дней, как они снова воскресли и продолжали наносить удары по сирийской армии при поддержке американской и израильской авиации, армейских подразделений США, представителей британских ЧВК и прочих военизированных сил и средств истинного международного терроризма.

И тогда всенародно избранный сделал третье заявление, будучи с визитом в Турции, что уж теперь-то точно мы победили все силы зла.

Но… где-то продолжал активно работать центр воскрешения боевиков. Злые языки вскоре сообщили, что этим занимаются американцы. Это они забирают из котлов окружения десятки тысяч бойцов, перевооружают их, переориентируют теперь уже на партизанские методы ведения войны и отправляют сражаться с сирийскими и российскими военными.

Российский Генеральный штаб выработал решение, согласно которому Верховному предлагалось создать триумвират в составе Иран, Турция и Россия для того, чтобы взять под контроль ситуацию в Сирии совместными силами.

Была проведена большая работа и, казалось бы, Путину удалось консолидировать позиции Ирана и Турции. Но это противоречило интересам Израиля и США. Радикально!

Начались военные провокации прямого действия. Авиация сионистского государства стала открыто бить по войскам Асада, а затем и по иранским военным формированиям в Сирии. То же самое делали американские ВВС.

На фоне заявлений пресс-службы Министерства обороны о том, что мы поставили в Сирию комплексы С-300 и С-400 и отныне сирийское небо на замке, это выглядело особенно цинично.

Шло время, израильтяне продолжали наносить авиаудары по нашим антитеррористическим союзникам, а мы все эти провокации проглатывали. Наши системы ПРО молчат до сих пор. И у арабов стало складываться впечатление, что Москва поставила С-300 и С-400 для прикрытия Израиля от возможного удара Ирана, а не для защиты сирийского режима.

В исламских политических кругах и в СМИ стали высказываться мнения, что "Москва на измене" и за кулисами сговорилась с Израилем, через который пытается спасти олигархов из кремлевского списка, надеясь, что Тель-Авив договорится на этот счет с Вашингтоном. Выводы о том, что РФ представляет на Ближнем Востоке в первую очередь интересы сионистского государства, "подтвердил" заместитель посла Российской Федерации в Израиле Леонид Фролов, заявив, что Россия будет на стороне Израиля и в том случае, если эта страна подвергнется нападению со стороны Исламской Республики Иран.

Ветеран военной разведки Андрей Девятов высказался откровенно: "То, что казалось блистательной победой над запрещенными террористами Исламского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии, на деле превратилось в провокацию прямого столкновения теократии Исламской Республики Иран с сионистским Государством Израиль, где Россия оказалась между двух огней".

Немудрено, что триумвират стал трещать по швам. Его нужно было добить.

И тут Израиль, размахивая какой-то бумажкой (как в свое время пробиркой Колин Пауэл), сделал громкое заявление, что у него есть неопровержимые доказательства грубых нарушений Ираном договоренностей по ядерной сделке. Естественно, никто никаких "доказательств" не предъявил, сегодня, когда международное право было разбомблено еще в Ираке и Ливии, достаточно деклараций.

Трамп тут же возбудился! Не разбираясь, по сговору, заявил о выходе из "ядерной сделки с Ираном". Это был первый ход детского мата Путину.

Второй сделал Нетаньяху, когда в тайне от Кремля отдал приказ своим ВВС атаковать накануне 9 Мая ночью позиции иранских и сирийских вооруженных сил.

Третий ход был сделан утром 9 мая в Москве. Что увидел исламский мир Ближнего Востока, когда рассвело? В Сирии трупы иранских и сирийских военных, дымящиеся кирпичи разрушенных в результате израильской агрессии против суверенной страны зданий. А на Красной площади российский президент представляет израильскому премьеру высший генералитет своей страны! В символах - это презентация "союзнику" российского военного потенциала на фоне полной политической поддержки его действий.

Андрей Девятов считает, что "присутствие премьера Израиля на Параде Победы 09.05.18 в Москве произошло на фоне выхода США из иранской ядерной сделки, ударов авиации Израиля по базам Корпуса стражей Исламской революции вокруг Дамаска и "аномальной активности" иранских войск в Сирии. Относительно сроков перехода предреченной библейскими пророками "Битвы Конца" в полосе от Нила до Евфрата в активную фазу, то это будет период с середины мая по конец августа 2018 г.".

Какой из Израиля союзник, думаю, объяснять не надо. Он никогда ни за кого впрягаться не будет. А вот заставить через таскать каштаны из огня - это завсегда пожалуйста.

Что сделал Нетаньяху следующим шагом? Он заявил в Москве: "Это немыслимо, но через 73 года после Холокоста у нас на Ближнем Востоке есть страна Иран, которая в открытую призывает уничтожить еще шесть миллионов евреев…".

Это - прямое обращение к Путину обеспечить спасение 6 миллионов евреев от "варваров, которые должны быть уничтожены".

Это капкан, западня для Кремля!

Нетаньяху и Трамп этой трехходовкой лишили Россию исламских союзников на Ближнем Востоке. СМИ взорвались заголовками типа: "Москва - нас предала", "Кремль на стороне Израиля" и т.п.

В чью сторону тем самым развернули недовольство значительной части исламского мира? В нашу! Потому что мы в глазах этого мира выглядим предателями, продавшимися неизвестно за что! А предателей ненавидят больше, чем прямых агрессоров. Значит, исламский экстремизм придет не к англосаксам и евреям, а к нам! Взрывать предателей - не жалко…

Еще один важный момент! Кто-то анализировал, как отреагирует русский ислам на Кавказе, в Башкирии, Татарстане и других регионах нашей державы на однозначную поддержку Кремлем Израиля в противостоянии с исламскими странами? А если рванет? Это ведь мощная сила, способная разнести страну в клочья!

Может, это тоже входит в стратегию глобального планировщика?

Между тем на Ближнем Востоке сложилась очень опасная диспозиция. На прямую линию противостояния выведены воины Стражей Исламской революции и другие проиранские воинские формирования и, соответственно, еврейская армия ЦАХАЛ. Непримиримые враги! Боестолкновения уже начались. Напряжение растет не по дням, а по часам. Вашингтон готовит политическую провокацию, которая должна окончательно взорвать обстановку на Ближнем Востоке.

В связи с этим вспоминаются слова представителя планировщика Генри Киссинджера, сказанные еще в 2012 году в интервью газете New York Post и повторенные в 2013 и 2014 годах: к 2020 году государства Израиль в том виде, в котором оно существует сейчас, не станет!

Куда может переместиться это образование - отдельная тема.

P.S.

Все, о чем сказано в этом материале, очень подробно, профессионально и честно было изложено в документах, подготовленных исключительно на разведпризнаках, выходцами из военной разведки - небополитиками - во главе с экс-полковником ГРУ Андреем Девятовым еще в 2013-2014 годах. Увы, к этим рекомендациям никто тогда не прислушался. Может, услышат рекомендации интеллектуалов от разведки о способах и путях выхода из той ситуации, в которую нас вогнали наши "партнеры"?

Источник - iarex.ru
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