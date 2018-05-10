Ну, за Искусство! Портрет президента С.Жээнбекова из гвоздей и ниток сделал художник А.Джаналиев

20:10 11.05.2018 Фото - Портрет президента С.Жээнбекова из гвоздей и ниток, сделанный художником А.Джаналиевым, оценивается в $5 000



Turmush - Известный художник Азамат Джаналиев сделал портрет президента КР Сооронбая Жээнбекова из гвоздей и ниток.



По словам художника, портрет оценивается в 5000 долларов. На изготовление портрета ушел один месяц. Ширина портрета составляет 110 см, а высота - 160 см.



"На сегодня в моей коллекции 20 картин, считая этот портрет. Для портрета был специально изготовлен текст. Портрет вышит на коже. Это второй по счету портрет, который вышит на коже. Работать над портретом закончил недавно. До этого сделал портреты президентов других стран и от имени кыргызского народа в качестве символа дружбы подарил им. В знак благодарности они вручили мне сувениры и книги. Для изготовления портретов президентов ушло много личных сбережений на материалы и дорогу. В связи с этим портрет С.Жээнбекова решил продать. Несколько дней назад выставил портрет на аукцион в социальных сетях, но пока не продал. Если портрет продам за хорошую сумму, то вырученные средства направлю на изготовление следующей эксклюзивной картины", - говорит А.Джаналиев.









Ранее Turmush писал, что Азамат сделал портрет экс-президента Алмазбека Атамбаева с помощью гвоздей и ниток.



Азамат сделал обращение с просьбой вручить подарок лично в руки президенту Кыргызстана. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.



В обращении говорится, что работа А.Атамбаева останется навсегда в истории Кыргызстана:



"На основе проекта "Улуу Кыргыз ИЗИ" я путешествую по миру автостопом, надев калпак. Мои работы занимают достойные места в резиденциях президентов и музеях, имеющих мировой рейтинг. Их называют "эксклюзив". В 2017 году у меня осталось только одно невыполненное дело. Это моя крупная эксклюзивная картина под названием "UKI-018 ATAMBAEV" из коллекции "Межнациональная дружба, внутреннее единство и любовь к Родине", а также вручение этой картины лично в руки президента. Это для меня исторический момент, потому что впереди в моих планах объездить еще более 100 стран и работа над 350 эксклюзивными картинами. Я делаю это не для себя, а чтобы прославить Кыргызстан. Уважаемый президент Алмазбек Шаршенович, я прошел многое, чтобы встретиться с Вами".



Также художник сделал портрет президента Турции Режепа Таипа Эрдогана.



Как сообщает Азамат, портрет президента он передал его сыну Билалу Эрдогану. По его словам, 18 февраля он принял участие в заседании в городе Анталья, проведенном общественным фондом "Всемирные ЭтноИгры".



"Воспользовавшись моментом, передал сыну президента картину в подарок, так как 26 февраля Режеп Таип Эрдоган празднует свой день рождения. Портрет изготовил в целях укрепления дружественных отношений между двумя народами - кыргызами и турками. На это ушла неделя. Когда вышивал портрет, то всю работу старался выполнять тщательно, с чувством ответственности, так как речь идет об известной личности в мировой политике. Высота портрета составляет 1 метр 60 сантиметров, ширина - 1 метр 16 сантиметров. Что особенного в этом произведении? При помощи ниток и декоративных гвоздей вышивал на коже высшего сорта, в том числе использовано три золотых гвоздя [проба 585, 20 мм]. На шляпке гвоздей изображен логотип Всемирных игр кочевников, которые прославляют Кыргызстан на весь мир, а также государственный флаг Кыргызской Республики.



Также художник сделал портрет президента соседнего Узбекистана Шавката Мирзиеева Источник - Turmush

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