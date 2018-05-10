На них скоро все "забьют": Вассерман о новом мутько-медведевском правительстве РФ

19:32 11.05.2018 Журналист и телеведущий Анатолий Вассерман оценил озвученные врио премьера кандидатуры в новый состав кабмина.



В экономический блок нового правительства понабрали людей заведомо непригодных. С такой оценкой выступил журналист и телеведущий Анатолий Вассерман. По его словам, в отличие от силового блока кабмина, который руководствуется вменяемыми теориями и опирается на реальность, в экономической части правительство "провисает".



В конечном итоге все завершится тем, что на идеи кабмина все попросту перестанут обращать внимание.



"В прежнем составе правительства соответствовали занимаемым должностям министры образования и науки, министр культуры и вице-премьер по оборонной промышленности, поэтому именно их в новом составе, к сожалению, не предвидится. Исходя из этого, могу считать, что новое правительство Дмитрия Анатольевича близко к достижению "идеала": в нем вообще не будет людей, чтобы заниматься чем бы то ни было, и на них, соответственно, наконец-то перестанут обращать внимание", - заявил Вассерман.



Телеведущий уверен, что с таким правительством Россию ждет воплощение идеала либералов, а именно развитие страны без вмешательства правительства.



"Я надеюсь, что это правительство будет достаточно недееспособным, чтобы вообще не вмешиваться в управление хозяйством", - сказал он.



Эксперт также критически отнесся к предложению назначить Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства.



"Насколько я знаю, Мутко отродясь не был причастен к строительству, и его кандидатура соответствует указанному "идеалу" подбора правительства только людей, заведомо непригодных к исполнению служебных обязанностей", - добавил Анатолий Вассерман. Источник - news.glavnoe.io

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