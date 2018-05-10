Мирзиеев возвращает в страну махровых джихадисток. Славный будет кавардак...

19:22 11.05.2018 В Узбекистан возвращается еще одна беженка из списка разыскиваемых "религиозников"









Уроженка Андижанской области Мамура Рахматова, которая с 2005 года жила вначале в Кыргызстане и России, а последние три года – в Турции, вместе с мужем, дочерью, сыном, невесткой и двумя внуками решила вернуться в Узбекистан.



Женщина говорит, что приняла окончательное решение вернуться на родину, вдохновившись политикой президента Мирзияева. Она находилась в международном розыске по религиозным обвинениям и обвинению в незаконном пересечении государственной границы.



Мамура Рахматова, вышедшая замуж за жителя города Пайтуг Избасканского района, в 2000-м году наряду с несколькими местными жителями была задержана по обвинению "в ваххабизме". По словам женщины, после двухмесячного ареста она была выпущена на свободу. Как говорит Мамура Рахматова, после освобождения из СИЗО она и члены ее семьи находились под постоянным наблюдением правоохранительных органов, что, в результате, вынудило ее покинуть страну и бежать в соседний Кыргызстан.



Женщина незаконно пересекла госграницу и некоторое время была вынуждена жить в соседнем Кыргызстане из-за массовых арестов, начавшихся в Избасканском районе Андижанской области в 2000-м году. В 2005 году Рахматова была вынуждена вернуться в Узбекистан по настоянию членов семьи. Тогда ее задержали по обвинению в незаконном пересечении госграницы и поместили в следственный изолятор. ​После начала "Андижанских событий" 13 мая 2005 года, как говорит Мамура Рахматова, сотрудники милиции выпустили из СИЗО ее и еще нескольких лиц.



После повторного освобождения из заключения, Мамура Рахматова вместе с детьми уехала в Кыргызстан, а оттуда уже в Россию. Разведенная с первым мужем в Узбекистане женщина повторно вышла замуж в Москве. Ее второй муж также является гражданином Узбекистана. Последние три года семья живет в одном из отдаленных сел в Турции. У самой женщины нет никаких документов, подтверждающих личность.



В РОВД Асакинского района сообщили, что Мамура Рахматова действительно находится в списке разыскиваемых лиц и добавили, что после возвращения в страну, Мамура Рахматова будет привлечена к следствию. "Женщину отпустят, если ее вина не будет доказана", – добавил офицер РОВД. Источник - centralasian.org

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