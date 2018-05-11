КырПрезидент Жээнбеков полетел к Путину в Сочи

19:18 11.05.2018 Президент КР встретится с Путиным в Сочи в рамках совета ЕАЭС









Президент Сооронбай Жээнбеков примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в российском городе Сочи, который пройдет 14 мая. Об этом сообщает аппарат главы государства.



На заседании будет представлен доклад "Кыргызская Республика: два года в Евразийском экономическом союзе. Первые результаты", отражающий основные итоги деятельности республики в рамках союза.



Также планируется проведение двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным, на которой планируется обсудить весь спектр двустороннего сотрудничества, а также продвижение интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве.



В Высший Евразийский экономический совет входят главы государств стран - членов Евразийского экономического союза. Совет собирается на уровне глав государств не реже одного раза в год. Принятые решения являются обязательными для выполнения во всех государствах-участниках.



В ЕАЭС входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Кыргызстан присоединился к организации 12 августа 2015 года.



11 Май, 2018 Источник - centralasian.org

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