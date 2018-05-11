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Занятный идиот. Трамп расколол Запад и взорвал Ближний Восток, - "СП"
18:51 11.05.2018

Европа взбунтовалась против Америки

Дмитрий Родионов

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Вадим Трухачев
Игорь Шатров

Канцлер ФРГ Ангела Меркель уверена, что Европа не может более полагаться на США в вопросе обеспечения безопасности. Об этом, как сообщают европейские СМИ, глава немецкого правительства заявила на церемонии вручения премии Карла Великого французскому президенту Эммануэлю Макрону.

Меркель призвала европейские страны начать самостоятельно контролировать свою судьбу. "Ушли времена, когда США просто защищали нас, поэтому Европа должна взять собственную судьбу в свои руки. В этом и состоит наша задача на будущее", - заявила она.

Это заявление главы германского правительства прозвучало на фоне решения президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном. В Германии и в других странах Евросоюза подвергли это решение резкой критике.

Ранее Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Ирана Хасаном Роухани заверила, что Германия, Франция и Великобритания останутся в соглашении до тех пор, пока Тегеран будет придерживаться своих обязательств.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине признают важность соглашения по иранскому атому как для региона, так и для мира, и попытаются сохранить его. Кроме того, по его словам, Москва и Берлин едины во мнении, что нужно искать пути сохранения иранской ядерной сделки.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в своем Twitter опубликовал сообщение о том, что Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении США выйти из СВПД.

Кроме того, позицию канцлера ФРГ поддержал Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По его мнению, Вашингтон потерял силу и влияние в долгосрочной перспективе, в связи с чем Европа должна перенять у США позицию мирового лидерства.

О том, что Европа не должна соглашаться с решением США в одностороннем порядке восстановить санкции против Ирана после выхода из соглашения по атому, заявил в тот же день еврокомиссар по финансам Пьер Московиси.

"Европейцы должны отвергнуть последствия (этого решения), которые проносят ущерб, будь они военными, политическими или экономическими. Они должны мобилизовать свои усилия, чтобы остаться едиными, чтобы найти ответы и не принимать эти односторонние санкции", - сказал он.

По его словам, после решения Вашингтона выйти из ядерной сделки между Европой и США возникло "очень глубокое расхождение, которое не должно остаться без последствий".

В связи со всем этим возникает вопрос, понимать ли заявление Меркель в качестве обиды на США за Иран, или все же это реальное осознание необходимости сделать Европу более независимой?

- Скорее всего, здесь есть и то, и другое, - считает старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

- Германия хотела бы утвердить себя в роли мировой державы, и попутно сделать таковым и ЕС. Обидой за Иран я бы действия Меркель не называл. Просто европейцы не склонны к столь явно антииранской и произраильской политике, как США. Здесь по разные стороны океана имеется изначально разное видение ситуации.

"СП": - В чем именно Европе необходимо перестать полагаться на США? Речь идет только о вопросах безопасности или о чем-то еще?

- Безопасность - главное, в чем Европа полагается на США. Есть еще, конечно, кино и шоу-бизнес, но здесь американское влияние так не тяготит. В остальных областях влияние меньше. Так что речь идет о безопасности, шире - о политических вопросах. Именно здесь зависимость от США наибольшая.

"СП": - Что именно больше всего разочаровало Европу в США в последнее время? Иран? Антироссийские санкции? Или что-то еще? Достаточно ли совокупности этого для того, чтобы Европа начала пытаться проводить самостоятельную политику, или нужно что-то еще?

- Европу больше всего разочаровал президент Трамп. Он в грубой и откровенной форме показывает европейцам, что их мнение гроша ломаного не стоит. Такое может оскорбить даже Люксембург. Что уж говорить о Германии. Перебор с грубостью даже союзника отпугнет.

"СП": - Какие могут быть реальные шаги в этом направлении? Или это просто заявление?

- Вероятно, Германия и ЕС могут показательно в какой-то области посотрудничать с Ираном. Могут не поддержать новые выпады против России или Северной Кореи. В случае войны они не пошлют в Иран свои войска. Но пока войны нет, несогласие останется преимущественно словесным.

"СП": - Кто еще в Европе может поддержать Меркель, а кто будет сопротивляться?

- Большинство стран Европы здесь Меркель поддержат. Против будут разве что Польша и Прибалтика. Возможно, традиционно проамериканские Голландия и Дания к ним присоединятся. Британия ее не поддержит. Остальные как минимум не скажут ничего против.

- Устроить демарш по поводу антироссийских санкций европейцы не могли, потому что сами слишком глубоко увязли в антироссийском проекте, - уверен заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

- Однако бесконечно сдавать свои национальные интересы в угоду США Европа тоже не готова. После снятия санкций с Ирана многие европейские компании ринулись на обширный иранский рынок. За короткое время они успели там освоиться и выстроить определенные стратегии развития. И вдруг услышали окрик со стороны США. Если кто-то до последнего времени думал, что отстаивание США доминирующих позиций в мире ограничится противодействием со стороны Вашингтона "Северному потоку -2", теперь иллюзии рассеялись. Спрашивать разрешения у США придется по любому поводу, и еще неизвестно, от чего они потребуют завтра отказаться. Складывается ощущение, что Меркель облегченно вздохнула, когда Трамп подбросил такой чудесный повод, как выход Америки из сделки по Ирану. Показательно, что вместе с Германией заявить о своей особой позиции по иранскому вопросу решились и остальные ведущие европейские государства - Великобритания, Франция. Это свидетельствует об их общем желании выйти из-под американского патронажа.

"СП": - Какие могут быть реальные шаги Европы в этом направлении? Или это просто заявление?

- Думаю, на первом этапе европейцы ограничатся риторикой, будут стараться убедить США в нежелательности жестких действий в отношении Ирана, возможно, даже обратятся с иском на США в суд ВТО. Не более того. До контрсанкций дело вряд ли дойдет. Желание выстраивать независимую политику у европейцев присутствует. Есть ли у них возможности для этого, другой вопрос. Пока безопасность на континенте обеспечивают подразделения НАТО, читай - США, ни о какой политической субъектности европейских государств речи быть не может. Кроме того, помимо шантажа темой безопасности Соединенные Штаты уже показали, что для достижения своих целей готовы применить и технологии "торговых войн". Первые сигналы уже поступили. Это, например, введение в нарушение правил ВТО дискриминационных пошлин на импорт в США стали и алюминия из государств ЕС.

"СП": - Почему США в последнее время часто поступают, казалось бы, назло Европе? Трамп уверен, что Европа все стерпит?

- Америка всегда свое благосостояние строила на обнищании народов других государств. Без внутренней стабильности невозможно сохранить статус мирового лидера. Но ресурсов стран так называемого "третьего мира" для поддержания привычного для американцев уровня жизни уже недостаточно. Поэтому США и взялись за союзников. Тем самым Трамп последовательно, понятными ему методами решает внутренние проблемы Америки. Его не интересует, как это отражается на экономиках стран-союзников. Он выполняет свои предвыборные обещания, данные американцам, а не европейцам.

"СП": - Как выход из иранской сделки может повлиять на отношения Европы и США. Вон и Financial Time пишет, что Трамп своим руками убивает "коллективный Запад"… Преждевременно ли говорить о начале конца "коллективного Запада"?

- Да, Вашингтон изолирует себя от остального Запада. Но меня больше тревожит другое: Трамп взрывает Ближний Восток. При этом американский президент, как мне кажется, наивно рассчитывает на то, что успокаивать ситуацию там будет с помощью союзников. Но парадокс: по иранскому вопросу ЕС, Великобритания, Россия и Китай имеют гораздо более близкие позиции, чем США. Вашингтон в своем антииранском проекте поддерживают только Израиль и Саудовская Аравия. И то для консультаций по проблеме Ирана в период обострения премьер Израиля Нетаньяху прилетает в Москву. Он в отличие от Трампа осознает, что не учитывать позицию России нельзя.
11 мая 2018

Источник - svpressa.ru
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