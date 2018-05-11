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Израиль - Иран: государственное безрассудство, - Libеration
18:27 11.05.2018

Ракетный обстрел Голанских высот с территории Сирии в ночь со среды на четверг, приписываемый Ирану, и массированные ответные действия Армии обороны Израиля являют собой беспрецедентную эскалацию. Еврейское государство, которое несколько недель обстреливало иранские позиции в Сирии, ощущает моральную поддержку от решения Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном и теперь хочет продемонстрировать свою мощь, пишет корреспондент французской Liberation Гийом Жандрон.

"Они должны помнить, что, если у нас пойдет дождь, на другой стороне произойдет потоп", - сказал в четверг утром министр обороны Израиля Авигдор Либерман, снова поупражнявшись в искусстве образных и жестких формулировок. Инцидент исторический: это было самое массированное воздушное нападение Армии обороны Израиля на сирийской территории с конца октябрьской войны 1973 года. В течение недели, когда выход Вашингтона из иранской ядерной сделки казался неотвратимым, Биньямин Нетаньяху готовился взять на себя ответственность за это, считая, что настал момент резко ударить по Ирану в Сирии под видом того, что лопнуло терпение и, как говорят в вестернах, "дай мне только повод...". Тегеран дал повод, решив перейти к действию в ночь на четверг, впервые нанеся ракетный удар по Израилю, указывает автор статьи.

"Настало время больших маневров. После выхода США из соглашения во вторник в руководстве государства [Израиль] воцарилось ощущение наступления новой эры, - считает Офер Зальцберг, главный аналитик независимой НПО "Международная кризисная группа". - Израильтяне почувствовали себя свободными как никогда: не только США полностью их поддерживают, но и русские в данный момент не вмешиваются".

У Тель-Авива новые "красные линии": он не потерпит никакого иранского военного присутствия в Сирии, отмечает Жандрон.

"Мы никогда не хотели взаимно противодействовать в Сирии, - утверждает Яаков Амидрор, бывший советник по национальной безопасности Нетаньяху. - Сначала мы стремились лишь остановить передачу технологий "Хизбалле". Но, когда Иран развернул свою военную машину в 15 км от нашей границы и нарушает наш суверенитет посредством беспилотников (в оправдание своих налетов на Сирию в феврале Израиль заявил, что перехватил иранский беспилотник, что стоило ему потери одного из своих истребителей F-16, замечает автор статьи), правила игры изменились".

И не только с иранской стороны, говорится в статье. "Разрывая" соглашение по иранской ядерной программе, Трамп заново определил региональный баланс: "Иран внезапно стал более слабым, поскольку Тегеран вынужден предоставлять доказательства самоконтроля, дабы не потерять европейцев, которые его еще поддерживают и в которых он нуждается с экономической точки зрения", - пояснил Libération Зальцберг.

Нетаньяху, считающийся сверхосторожным на внешнем театре военных действий, все же рассудил, что стагнация, последовавшая за решением Трампа, которому он во многом содействовал, "стала периодом наименьшего риска для совершения того, что он планировал уже давно", - подтверждает аналитик.

"Иранские СМИ минимизировали размах ракетных ударов, - отмечает Зальцберг, - что наводит на мысль о желании избежать эскалации. Израиль обо всем сообщает сверх меры, и общественное мнение, похоже, удовлетворено. Обе стороны в какой-то степени внесли свой вклад в то, что напоминает финальный раунд, завершение цикла".

Остаются две неизвестные величины: израильская дерзость (на этой неделе министр энергетики, близкий к Нетаньяху, выдвинул идею "ликвидировать" Асада) и "орудие крупного калибра" Тегерана, если использовать израильский военный жаргон, то есть ливанская "Хизбалла", комментирует корреспондент.

11 мая 2018 г.

Гийом Жандрон | Libеration

Источник - inopressa.ru
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