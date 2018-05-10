КазГосИнформагентство "Хабар" возглавил Алан Ажибаев

18:18 11.05.2018 Бывший вице-министр возглавил агентство "Хабар"



Алан Ажибаев ранее занимал должность вице-министра информации и коммуникаций.



Пост председателя правления АО "Агентство "Хабар" занял Алан Ажибаев, ранее работавший вице-министром информации и коммуникаций Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт агентства.



Алмагуль Ахметжанова покинула пост председателя правления АО, который занимала на протяжении двух лет.



Алан Газизович Ажибаев родился 22 января 1974 года в Алматы. В 1996 году окончил Алматинский государственный университет им. Абая. Начинал трудовую деятельность в качестве радиоведущего. В разные годы занимал должности директора "Радио Караван", генерального продюсера, руководил деятельностью газет "Айкын" и "Литер". До настоящего назначения работал вице-министром информации и коммуникаций РК. Алмагуль Аугалиевна Ахметжанова родилась 4 декабря 1975 года в Алматы. Окончила КазГНУ в 1998 году по специальности "Социология". Имеет степень магистра. Начала свою карьеру в агентстве в 1999 году в качестве главного редактора. Занимала должности продюсера, с 2002 по 2004 - заместителя руководителя дирекции программ, с 2005 по 2011 - директора программ, с 2012 по 2016 - первого заместителя председателя правления. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - zakon.kz

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