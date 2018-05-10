 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 11.05.2018
19:32  На них скоро все "забьют": Вассерман о новом мутько-медведевском правительстве РФ
19:22  Мирзиеев возвращает в страну махровых джихадисток. Славный будет кавардак...
19:18  КырПрезидент Жээнбеков полетел к Путину в Сочи
18:51  Занятный идиот. Трамп расколол Запад и взорвал Ближний Восток, - "СП"
18:28  Перерастет ли конфликт между Ираном и Израилем в войну? - Tagesspiegel
18:27  Израиль - Иран: государственное безрассудство, - Libеration
18:18  КазГосИнформагентство "Хабар" возглавил Алан Ажибаев
17:52  Нефть обогатилась Ираном. Выход США из ядерного соглашения поднял цену барреля
17:46  Хафтар – союзник Египта и России, - Амр Элдиб
17:02  Глава налогового комитета Узбекистана Парпиев снят с должности
17:00  В Узбекистане решили выпускать тракторы и комбайны под отечественным брендом
14:50  В Индии замечен танк Т-90С "Бхишма" для больших начальников с креслами на броне (фото)
14:44  "Бессмертный полк" на наших глазах приобретает новый смысл, - П.Акопов
14:41  Крупнейший израильский удар по Сирии, - А.Иванов
14:16  Искушение Русским миром, - Ирина Алкснис
08:42  Арестован очередной кыргызский экс-депутат Маманов
08:38  Госдолг страны. Каждый кыргызстанец должен $707,3
08:27  Узбекистан и США возобновят "стратегическое партнерство". Очередной ЦА-курбаши сбегает за линию фронта
08:24  Армия Ирака взяла в плен сразу 5 матерых главарей ДАИШ
08:08  Геополитика Бжезинского: доска опрокинута, фигуры разбрелись, - А.Акопян
07:39  В Жогорку Кенеше Киргизии показали комплект плоскогубцев, закупленных для ТЭЦ Бишкека по $600
07:33  Куда все же делись американские "умные ракеты". О странностях удара "новой Антанты" по Сирии, - А.Храмчихин
07:29  Андижанцы просят президента Мирзиеева не приватизировать областную больницу травматологии и ортопедии
07:15  Иран и Израиль не хотят войны друг с другом. Но значит ли это, что ее не будет? - М.Смотряев
07:04  Это уже почти война. Израиль опасно разбередил Иран, - "Къ"
06:54  Проводник против Нацбанка. Почему Таджикистан предъявил невыполнимые условия системам денежных переводов
01:28  Смена режима в Иране - это цель санкций Трампа и жестких условий США, - Washington Times
00:52  Туркменистан впервые закупил итальянские военные самолеты
00:46  Археологи нашли в Египте гробницу Иврия - главнокомандующего времен Рамзеса II
00:42  Аблязову удалось поднять флэш-мобную протестную волну в 6 городах Казахстана
00:17  В Таджикистане вводят обязательную регистрацию IMEI-кода мобильных телефонов
00:16  Иранский сценарий США обкатают и на России
00:14  Москву зажали между Тель-Авивом и Тегераном, - "СП"
00:09  Бизнес попал в американско-иранские заложники. Трамп наказал всех, - "Къ"
Четверг, 10.05.2018
20:52  КырПарламент дебатирует лишение неприкосновенности экс-президента Атамбаева
20:49  США бросают $15 миллионов на промывку мозгов в Центральной Азии
20:47  Мирзиеев согласился на приватизацию гос-авиакомпании ГАК "Узбекистон хаво йуллари"
13:24  Как живут астраханские казахи (видео)
13:20  Зевок. Пашинян продавлен в премьеры Армении, - В.Баранец, А.Фурсов
09:09  Балаган лимитед. Елбасы модернизирует "Ассамблею народа Казахстана", - САМ
09:08  "Прощание славянки". Русскоязычные продолжают уезжать из Казахстана, - Ю.Кисткина
08:58  Хиджаб в школе. Почему его так боятся? - Р.Мусурманкулов
08:45  Суд в Германии запретил учительнице приходить в школу в хиджабе. Прогресс, однако...
08:28  Шавкат Мирзиеев собрался в гости к Трампу. Открывать "новую эру стратегического партнерства"
08:18  На какие шиши построен "белый дворец" (дачка) экс-кыр-президенту Атамбаеву?
08:16  "60-70% парламента Киргизии – политические проститутки", - Азимбек Бекназаров
07:37  Война нового типа в исполнении России пугает США, - А.Халдей
07:30  Выход Трампа из сделки с Ираном - это победа для России, - Huffington Post
07:11  Трамп так и не понял, что война - это не конкурс "Мисс мира", - А.Запольскис
07:07  Глава экономического отдела Администрации президента Киргизии разоблачен... как гражданин Казахстана
06:59  В Кыргызстане растет число... трудовых мигрантов из Узбекистана
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
КазГосИнформагентство "Хабар" возглавил Алан Ажибаев
18:18 11.05.2018

Бывший вице-министр возглавил агентство "Хабар"

Алан Ажибаев ранее занимал должность вице-министра информации и коммуникаций.

Пост председателя правления АО "Агентство "Хабар" занял Алан Ажибаев, ранее работавший вице-министром информации и коммуникаций Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт агентства.

Алмагуль Ахметжанова покинула пост председателя правления АО, который занимала на протяжении двух лет.

Алан Газизович Ажибаев родился 22 января 1974 года в Алматы. В 1996 году окончил Алматинский государственный университет им. Абая. Начинал трудовую деятельность в качестве радиоведущего. В разные годы занимал должности директора "Радио Караван", генерального продюсера, руководил деятельностью газет "Айкын" и "Литер". До настоящего назначения работал вице-министром информации и коммуникаций РК. Алмагуль Аугалиевна Ахметжанова родилась 4 декабря 1975 года в Алматы. Окончила КазГНУ в 1998 году по специальности "Социология". Имеет степень магистра. Начала свою карьеру в агентстве в 1999 году в качестве главного редактора. Занимала должности продюсера, с 2002 по 2004 - заместителя руководителя дирекции программ, с 2005 по 2011 - директора программ, с 2012 по 2016 - первого заместителя председателя правления.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526051880
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  