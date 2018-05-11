Нефть обогатилась Ираном. Выход США из ядерного соглашения поднял цену барреля

17:52 11.05.2018 Стоимость североморской нефти Brent в четверг впервые с ноября 2014 года поднялась до $78 за баррель. На сырьевой рынок повлияло решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном и ввести против него санкции. Это решение не было поддержано европейскими и азиатскими партнерами США, поэтому продолжительного роста цен на нефть на рынке не ждут. Тем более что сокращение поступления на рынок иранской нефти будет компенсироваться поставками из других стран, в том числе США.



По данным агентства Reuters, в ходе торгов четверга стоимость ближайшего контракта на поставку североморской нефти Brent достигала $78 за баррель - максимального значения с 26 ноября 2014 года. На спот-рынке стоимость нефти Brent поднималась до отметки $79,21 за баррель, цена российской нефти Urals достигала $75,71 за баррель. По итогам дня цены на различные сорта европейской нефти закрепились возле значений закрытия среды $75–78,5 за баррель. За два дня цены выросли почти на 2,7–5%.



Обновление многолетнего максимума произошло после решения США выйти из соглашения по ядерной программе Тегерана. Во вторник Дональд Трамп объявил о выходе из сделки с Ираном, достигнутой шестеркой международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении санкций, действие которых было приостановлено после заключения сделки.



Какие страны собираются продолжать торговлю с Ираном



Несмотря на то что решение Дональда Трампа было ожидаемо, реакция на официальное заявление оказалась сильной. "Вероятно, инвесторов вдохновило уточнение, что на "Иран будут наложены максимально возможные санкции" и что страны, поддерживавшие Иран в разработке ядерного оружия, также станут объектом для аналогичных ограничений",- отмечает аналитик "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. В случае введения новых санкций против Ирана первыми под удар могут попасть поставки углеводородного сырья из страны, так же как это было шесть лет назад. После введения с 1 июля 2012 года эмбарго на поставку иранской нефти всего за несколько месяцев экспорт нефти из страны упал вдвое, до 1,1 млн баррелей в сутки. В настоящее время Иран ежедневно экспортирует примерно 2,5 млн баррелей нефти в сутки. Общая добыча в стране составляет 3,8 млн баррелей в сутки. "Учитывая неэластичность рынка нефти, уход даже незначительного объема нефти (0,5–1% мировой добычи) провоцирует существенный рост цен",- отмечает начальник отдела экспертов фондового рынка "БКС Брокер" Василий Карпунин.



Несмотря на возросшие геополитические риски на Ближнем Востоке, аналитики не ждут продолжения роста цен на нефть.



По словам старшего аналитика по нефтегазовому сектору компании "Атон" Александра Корнилова, ситуация сейчас резко отличается от того, что было в 2012 году, когда весь мир дружно осудил Иран за разработку ядерного оружия и наращивание ядерного потенциала и поддержал санкции. Теперь решение США вызвало резкий отпор со стороны европейских союзников Вашингтона. Помимо Европы позицию США осудили Япония, Китай и Россия. "В таких условиях вероятность того, что ЕС возобновит эмбарго на иранскую нефть, является низкой при условии, что Тегеран будет соблюдать подписанные договоренности",- отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке.



Когда нефть снова подорожает



Впрочем, даже в случае ограничения поставок нефти дефицита сырья на рынке не ждут. В среду министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих пообещал не допустить дефицита нефти на мировом рынке в случае, если США введут против Ирана санкции. К тому же не стоит забывать о растущем объеме добычи в США, где последние 11 недель наблюдается непрерывный рост производства. За это время добыча выросла на 430 тыс. баррелей, до 10,7 млн баррелей в сутки. Количество активно работающих буровых установок также непрерывно увеличивается, указывая на то, что в ближайшие месяцы рост добычи в США сохранится. "Так что даже в случае выпадения определенного объема со стороны Ирана впоследствии все это может быть замещено США, Саудовской Аравией или другими членами ОПЕК+",- отмечает Василий Карпунин.



Виталий Гайдаев



11 мая 18 Источник - kommersant.ru

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