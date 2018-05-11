Хафтар – союзник Египта и России, - Амр Элдиб

17:46 11.05.2018 Москва должна выстраивать отношения только с Ливийской национальной армией, полагает эксперт



Глава Минобороны России Сергей Шойгу и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар обсудили "вопросы безопасности в ближневосточном регионе и Северной Африке, в частности, борьбы с международным терроризмом и разрешения кризисной ситуации в Ливии".



В ходе разговора обсуждались вопросы борьбы с международным терроризмом и разрешения кризисной ситуации в Ливии, передает газета "Известия". 11 апреля французская газета Monde сообщила, что Хафтар был экстренно госпитализирован после инсульта. Между тем приближенные маршала опровергали данную информацию. Хафтар возглавляет вооруженные силы Ливии с 3 марта 2015 года. Он, в частности, руководил операцией "Достоинство Ливии", целью которой являлось уничтожение группировок радикальных исламистов в Бенгази.



О сути переговоров и планах ливийской стороны ИА "Реалист" рассказал египетский политолог Амр Элдиб:



"Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром вопросы борьбы с терроризмом и перспективы решения политического кризиса в Ливии. Это были первые переговоры между сторонами после прохождения Хафтаром лечения в Париже.



По словам моего собственного источника, "Хафтар вновь потребовал от российской стороны оказать поддержку Ливийской национальной армии в ее войне с террористическими группами". И эти требования вполне законны, потому что ливийская армия борется с террористическими группами, так же как и российская воюет с террористами в Сирии, и Россия должна обеспечить полную военную поддержку ливийской армии в антитеррористической войне.



"Твердое намерение ливийской армии выиграть войну с террором в ливийском городе Дерна – это четкое послание руководству России о тем, что российская военная помощь необходима, так как безопасность Ливии и Северной Африки является одним из важнейших факторов строительства АЭС в Северном Египте", - сказал источник.



Маршал Хафтар подчеркнул взаимоуважение в отношениях между Ливией и Россией, доказывая Западу, в первую очередь США, влияние России в Ливии в настоящее время. Однако российская роль в Ливии должна стать еще выше. Россия должна выстраивать отношения только с ливийской армией под руководством Хафтара. России нельзя сохранять отношения с обеими сторонами ливийского кризиса, так как правительство Файза Сараджа является союзником Запада и поддерживает терроризм, в то время как Хафтар – союзник Египта и России".



Амр Элдиб – египетский политолог, кандидат исторических наук, специально для ИА "Реалист"

Каир, 11.05.2018, Источник - realtribune.ru

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