Глава налогового комитета Узбекистана Парпиев снят с должности

17:02 11.05.2018 Глава Государственного налогового комитета Узбекистана Ботир Парпиев освобожден от своей должности и переведен на новое место работы - должность заместителя председателя по делам престарелых и ветеранов Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан. Об этом сообщает UzNews со ссылкой на источники в налоговом ведомстве.



Ботир Парпиев возглавлял налоговую службу 14 лет. До этого два года работал председателем Государственного таможенного комитета. В 1998-2002 годах он занимал должность замглавы МВД и возглавлял министерство по чрезвычайным ситуациям. Парпиев является уроженцем Андижана. В этом городе он долгие годы работал в системе внутренних дел.



После того как летом 2017 года президент Шавкат Мирзиеев подверг острой критике налоговую службу за незаконные проверки предпринимателей, стали появляться предположения о скором увольнении Парпиева. В декабре 2017 года даже прошла информация о том, что он подал прошение об отставке по состоянию здоровья, однако ведомство эту информацию опровергло, заявив, что Парпиев прекрасно себя чувствует и готов работать с "еще большим рвением, чем раньше". "Фергана" писала о его ожидаемом увольнении в марте 2018 года.



О Парпиеве отзываются, как о человеке сурового нрава. По словам руководителя ташкентского независимого сайта Uzmetronom Сергея Ежкова, как-то главный налоговик сравнил предпринимателей с коровами, которым "надо сначала дать возможность попастись на лугу, а лишь затем приступать к их промышленной дойке".



Влиятельный 71-летний чиновник является родственником бывшего председателя СНБ Рустама Иноятова, который выдал дочь замуж за сына Парпиева. Родственники Парпиева занимали и занимают высокие посты в правоохранительных, дипломатических и коммерческих структурах.



Младший сын Парпиева, Бобур, работал в диппредставительстве Узбекистана в Германии и в структурах СНБ. Потом возглавил коммерческий банк "Ориент Финанс", который, по данным источников "Озодлик", являлся "карманным банком" для операций по отмыванию украденных госсредств. В конце марта стало известно, что Бобур Парпиев пытался покинуть страну, однако сотрудники госбезопасности не дали ему пройти регистрацию. Позже в МВД сообщили, что ему запрещен выезд из страны. Правда точную причину в министерстве не назвали. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - fergananews.com

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