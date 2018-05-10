В Узбекистане решили выпускать тракторы и комбайны под отечественным брендом

17:00 11.05.2018 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил акционерному обществу "Узагротехсаноатхолдинг" совместно с рядом министерств и ведомств разработать и внедрить в производство отечественный бренд сельскохозяйственной техники. Об этом говорится в соответствующем постановлении главы государства от 10 мая.



Кроме того, в стане будет сформирована программа локализации производства по отдельным видам сельхозтехники. Профильные министерства и организации создадут перечень инвестиционных проектов, направленных на появление новых предприятий машиностроения, а также модернизацию и технологическое перевооружение действующих заводов. На указанные работы чиновникам отводится три месяца.



Заказы на сельхозтехнику будут производиться преимущественно в ходе региональных ярмарок, проводимых два раза в год – в феврале-марте и октябре-ноябре. В начале года предусмотрено заключение договоров на поставку машин в текущем году, осенью – в следующем. Прописан механизм оплаты, согласно которому предоплата составляет 80% от общей суммы контракта, окончательный расчет в течение 10 дней с момента поставки товара.



Коммерческим банкам рекомендовано предоставлять кредиты с льготным периодом погашения на срок не менее четырех месяцев организациям, финансирующим поставки сельскохозяйственной техники на лизинговой основе.



Документ обязывает Счетную палату совместно с Генеральной прокуратурой Узбекистана провести до 1 сентября текущего года мониторинг деятельности АО "Узагротехсаноатхолдинг" и организаций, входящих в состав акционерного общества. Указанные ведомства также проведут полную инвентаризацию техники, на основании которой составят список необходимых закупок тракторов, комбайнов и других машин, а также запчастей для них.



В постановлении отмечено, что в 2017 году объемы производства и оказания услуг по лизингу сельхозтехники выросли в 1,7 раза, услуги механизации – в 2,5 раза. Тем не менее, отсутствие четкого механизма закупок, низкий уровень локализации, нехватка техники приводят к повышению себестоимости использования машин в хозяйстве и к повышению конечной стоимости фермерской продукции.



Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что республика обеспечена необходимой сельхозтехникой лишь на 85%. При общей потребности сельского хозяйства более чем в 172 тысячах единиц техники сегодня парк насчитывает 146 тысяч единиц. Обеспеченность фермерских хозяйств высокопроизводительными пропашными тракторами составляет 75%, зерноуборочными комбайнами – 86%, хлопкоуборочными машинами – 28%, сеялками хлопчатника – 60%, сеялками зерна – 25%. С учетом недостающей и устаревшей техники имеется потребность, в общей сложности, в 82 тысячах единиц новой сельхозтехники.



Согласно отчетам Госкомстата, ситуация меняется в лучшую сторону. Если в январе-апреле прошлого года в стране был выпущен лишь 71 трактор, по итогам аналогичного периода текущего года цифра возросла в 11,4 раза – до 806 единиц. Источник - fergananews.com

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