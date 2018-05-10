В Индии замечен танк Т-90С "Бхишма" для больших начальников с креслами на броне (фото)

14:50 11.05.2018 Индийцы устали ездить внутри Т-90 и установили снаружи кресла



На учениях в Индии замечен танк Т-90С "Бхишма", переоборудованный для высокопоставленных персон. Об этом пишет "Российская газета".



На задней части башни установили пару комфортабельных кресел, с которых военачальники наблюдали за происходящим.



Газета отмечает, что индийские военные не первый раз используют эти танки подобным образом.



Индия - крупнейший зарубежный покупатель Т-90. Впервые страна закупила эти машины в начале 2000-х годов, а в 2006-м индийское правительство заключило контракт стоимостью 2,5 миллиарда долларов на лицензионное производство одной тысячи Т-90С "Бхишма". Первые танки местной сборки поступили в войска в 2009-м.



Планируется. что к 2020 году Индия доведет число танков типа Т-90 в своих войсках до двух тысяч. Источник - Lenta.ru

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