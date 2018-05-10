 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Крупнейший израильский удар по Сирии, - А.ИвановКрупнейший израильский удар по Сирии, - А.Иванов
14:41 11.05.2018

Крупнейший израильский удар по Сирии

Алексей Иванов

С 1:45 до 3:45 утра Израиль наносил ракетные удары по территории Сирийской Арабской Республики. "В нападении было задействовано 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которыми выпущено по различным районам Сирии около 60 ракет класса "воздух-поверхность". Также со стороны Израиля было выпущено более 10 тактических ракет класса "земля-земля"", - уточняет Министерство обороны России. Целями стали места дислокации иранских формирований, позиции средств противовоздушной обороны сирийской армии в районе Дамаска, в мухафазах (провинциях) Эль-Кунейтра, Даръа, Эс-Сувайда.

ПВО Сирии уничтожили более половины ракет, запущенных израильскими самолетами и наземными комплексами, находящимися на оккупированных Голанских высотах. RT цитирует пресс-релиз командования Сирийской Арабской Армии: "С высокой эффективностью... наши системы противовоздушной обороны сумели сегодня на рассвете перехватить и уничтожить значительную часть израильских ракет, которые нацелились на ряд наших военных позиций". Некоторые их них все же достигли целей. Разрушены радиолокационная станция, склад боеприпасов в аэропорту Дамаска, уничтожен автомобиль.

Государственное Сирийское арабское информационное агентство (SANA) сообщило о 3-х погибших. Западные СМИ со ссылкой на антиасадовских боевиков пишут о гибели пятерых военных и восемнадцати проправительственных ополченцев, среди которых есть иностранные граждане.

Командование ливанской армии заявило, что при совершении агрессии 4 вражеских самолета нарушили воздушное пространство Ливана, передает SANA.

В кои-то веки Израиль озаботился поисками формального предлога. Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Йонатан Конрикус рассказал журналистам, что причиной ракетной атаки стал обстрел подразделений ЦАХАЛ в районе Голанских высот. Силы "Аль-Кудс" (элитное военно-политическое подразделение Корпуса стражей исламской революции, отвечающее за спецоперации вне территории Ирана) якобы осуществили пуск двадцати ракет с территории Сирии, 4 из них перехвачены израильской системой "Железный купол". Доказательств - ноль.

В своем Twitter-аккаунте Конрикус разместил карту целей в Сирии, по которым был нанесен "ответный" удар (см. рис).

Другой сотрудник пресс-службы ЦАХАЛ бригадный генерал Ронен Манелис назвал удары "большим успехом". "Мы значительно навредили инфраструктуре сил "Кудс" и Корпусу стражей исламской революции. В ближайшие часы они поймут, насколько серьезный вред мы им причинили. Речь идет о крупнейшей операции ВВС за последние несколько десятков лет. То, что мы сделали сегодня - это только верхушка айсберга", - сказал он.

"Мы не позволим Ирану превратить Сирию в передовую базу для деятельности против Израиля! Мы поразили почти всю иранскую инфраструктуру в Сирии!", - возвестил израильский министр обороны Авигдор Либерман. Обращаясь к иранцам, он метафорически заметил: "Если у нас пойдет дождь, у вас произойдет потоп". Спикер кнессета Юлий Эдельштейн написал в Twitter, что "операция израильских ВВС в Сирии - это послание всем врагам Израиля, включая Иран, что правила игры изменились".

"Эскалация продолжается, и отягощающим (а то и провоцирующим) шагом стало, конечно же, заявление президента США Дональда Трампа о выходе Америки из соглашения по иранской ядерной программе", - написал в Facebook председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Агрессивные действия еврейского государства обсуждались вчера на встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Источники в МИД РФ говорят, что Нетаньяху Путина не услышал.

"Израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху не удалось добиться от президента России Владимира Путина каких-то весьма важных уступок на сирийском театре. То, что интересно Израилю в качестве уступок, - это согласие Москвы на выдавливание проиранских сил и Ирана из Сирии. Как минимум. Когда русские в очередной раз выскальзывают из-под израильского давления (а как иначе, если Иран Москве - союзник в делах сирийского умиротворения, а Израиль - наоборот?), начинается новая бомбо-штурмовая замятня в Сирии с участием Израиля. А также подконтрольных ему сил сирийской оппозиции. Тем самым Израиль подтверждает вышеуказанную диспозицию с союзами и уступками, а также свое прямое участие в войне против сирийского правительства. После чего круг, "как водится", заводится по новой - до следующей вспышки. Но на сей раз участие тель-авивских прокси в нападении на сирийцев было уж слишком явным", - пишет Александр Покровский на портале "Царьград".

Во время израильской ракетной атаки исламские террористы начали наступление сразу с нескольких направлений в провинции Эль-Кунейтра. Скоординированность их действий с ЦАХАЛ не вызывает сомнений. "Таким образом, очевидными становятся две вещи. Израиль терроризирует не только и не столько проиранских прокси, сколько сирийскую правительственную армию. И Израиль делает это в тесной координации с антиправительственными вооруженными отрядами, которых, очевидно, и содержит в качестве защиты своего стратегического предполья на Голанах. Следовательно, нынешний инцидент был уже не совсем из серии "как водится", а первой серьезной акцией в защиту Израилем "своих" террористов перед законной армией законного сирийского правительства. То есть следует ожидать, что очищение от бандитов данных территорий Сирии будет и в дальнейшем наталкиваться на прямое вооруженное сопротивление со стороны Израиля", - подчеркивает Покровский.

"На этом фоне снова встает вопрос о поставках С-300 в Сирию, но принятию этого решения сильно противится израильское лобби в Москве, которому пока удается не допустить поставок систем ПРО в Сирию", - отмечает востоковед-иранист, заместитель главного редактора ИА "Реалист" Кирилл Джавлах.

Генштаб Сирийской Арабской Армии заявил о готовности противостоять любой агрессии, а также о тщетности попыток стран-агрессоров реанимировать проигрывающих террористов ударами по Сирии.

Источник - Завтра
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