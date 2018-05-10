Искушение Русским миром, - Ирина Алкснис

14:16 11.05.2018 Искушение Русским миром



Ирина Алкснис

обозреватель РИА "Новости"



События последних дней заставляют в очередной раз задуматься, какой замысловатый образ себя самой создает современная Россия в глазах мира. Самое забавное, что это образ, несмотря на свою неоднозначность и эклектичность, обладает огромной бессознательной притягательностью для современной цивилизации.



Неудивительно, что наши западные партнеры регулярно срываются на раздражение. Пока они конструируют медиафантомы, Россия создает реальность, которая в глазах современного человека может посоревноваться в своей увлекательности с мирами "Звездных войн" и "Игры престолов".



Вы вообще когда-нибудь задумывались, как мы выглядим со стороны, причем в глазах как симпатизирующих нам, так и негативно к нам относящихся?



Ну что ж, я помогу вам это увидеть.



Современная Россия как будто задалась целью воплотить в реальность в максимально наглядной для посторонних форме самые яркие мифы (включая свои собственные) о себе.



Ведь, например, ежегодная общенациональная забава в виде купания в проруби на Крещение – вне зависимости от религиозной принадлежности и политических убеждений – стала манифестацией популярного образа нашего народа, того самого, что нашел свое отражение и в полюбившейся шутке про "богов замерзшего ада".



В последние дни имели место два важнейших события, чисто внутренних, но которые привлекли большое внимание и вовне: инаугурация президента и празднование Дня Победы. И в этих событиях очень ярко проявились старая Россия и ее новый образ.



Подчеркнуто роскошные залы Кремлевского дворца во всей их традиционной русской имперской пышности. Вот только там было не только внешнее убранство, демонстрирующее грандиозность, мощь и богатство. Там восходил на высший государственный пост один из самых влиятельных людей на планете, чье могущество не могут не признавать публично даже самые отрицательно относящиеся к нему силы.



Содержание и "обертка" полностью соответствовали друг другу.



Парадная форма кремлевских военных частей прямо обращается с историческим мундиром многовековой давности, церемониальность и балетные растяжки кремлевцев могли бы выглядеть анахронизмом давно сгинувшей эпохи, последним рудиментом былого величия. Вот только в том же строю идут "универсальные солдаты", будто сошедшие с обложек фантастического чтива про космический десант, а за ними едут тяжелые машины, везущие на себе и в себе самое современное оружие.



На улицы российских городов в День Победы вышли десять миллионов человек. И если по предыдущим пунктам еще можно было сказать "это государство и власть такие", то тут вариантов не осталось: это страна такая, это народ такой.



Девятого мая Россия вспоминала героев минувшего. Кто-то мог бы ядовито сказать (и по традиции говорили), что это эксплуатация славного прошлого, а вот в настоящем...



Мы можем сказать, что у нас в настоящем. В настоящем у нас Александр Прохоренко, Магомед Нурбагандов, Роман Филиппов и еще множество имен, пусть даже не все они известны стране.



Напрасно недовольные возмущаются нашей гордостью за предков и детишками в гимнастерках.



Современная Россия признала правду о себе самой и не стесняется ее: да, мы – страна-милитарист, да, мы – народ-воин. Воевать мы не то чтобы любим, но умеем. Мы осознали и приняли, что войны – это наша историческая судьба, попытки избежать которой в прошлом приводили только к национальным катастрофам и национальному позору.



А если учесть, что в истории сохранение памяти о героических предках и их военных подвигах и следование по их стопам было прерогативой дворянского сословия, можете считать, что мы – народ-дворянин, даже когда работаем на сталелитейном производстве, метем дворы, пишем компьютерный код или подаем напитки клиентам в кафе.



Чего уж тут удивляться – или возмущаться, – что страна и детей своих воспитывает в том же духе?



Вернее, возмущаться, конечно, можно. Вот только не стоит недооценивать притягательную силу Андреевского зала Большого Кремлевского дворца, "кубинского бриллианта", пролетающего над Красной площадью, и миллионов людей, выходящих на улицы с портретами своих предков.



Разумеется, в основную "зону поражения" входят русскоговорящие, в какой бы точке планеты они ни жили. Вовсе не случайно ближайшие к России государства нервничают от, казалось бы, такой невинной и неполитизированной акции, как "Бессмертный полк". Они абсолютно правы в своих опасениях – слишком уж яркий, незаурядный и бессознательно притягивающий образ создается у их великой соседки.



Образ, как будто вышедший из компьютерных игр и кинокомиксов, которыми развлекается современный мир.



Вот только в случае России все это реально: грандиозные масштабы и феерическая роскошь, древние церемонии и мистические ритуалы, колоссальные стройки, изощренные политические интриги и военные операции в любой точке мира.



А еще могущественные правители, хитроумные дипломаты, мужественные солдаты и очень красивые женщины – все, как и тысячу, пятьсот и сто лет назад.



Искушение присоединиться к этому миру – Русскому миру – может оказаться непреодолимым для слишком многих. Источник - Взгляд

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