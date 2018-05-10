 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 11.05.2018
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20:48  Сирия. Детский мат Кремлю? Или игра еще не сыграна? - А.Жилин
20:10  Ну, за Искусство! Портрет президента С.Жээнбекова из гвоздей и ниток сделал художник А.Джаналиев
19:32  На них скоро все "забьют": Вассерман о новом мутько-медведевском правительстве РФ
19:22  Мирзиеев возвращает в страну махровых джихадисток. Славный будет кавардак...
19:18  КырПрезидент Жээнбеков полетел к Путину в Сочи
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18:27  Израиль - Иран: государственное безрассудство, - Libеration
18:18  КазГосИнформагентство "Хабар" возглавил Алан Ажибаев
17:52  Нефть обогатилась Ираном. Выход США из ядерного соглашения поднял цену барреля
17:46  Хафтар – союзник Египта и России, - Амр Элдиб
17:02  Глава налогового комитета Узбекистана Парпиев снят с должности
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Четверг, 10.05.2018
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Умер Тимур Сулейменов - художник, нарисовавший казахскую валюту тенге
13:57 11.05.2018

Умер один из дизайнеров тенге Тимур Сулейменов
Гражданская панихида пройдет 11 мая в музее искусств имени Кастеева в Алматы

Скончался один из авторов первого дизайна тенге, архитектор Тимур Сулейменов.
"Сегодня утром после продолжительной болезни скоропостижно скончался известный архитектор, заслуженный деятель искусств РК, президент Союза Дизайнеров, автор дизайна казахстанского тенге Тимур Бимашевич Сулейменов. Человек, который мне являлся отцом с трехлетнего возраста. Наш любимый и жизнерадостный аташка", - написал в Facebook Виктор Елисеев.
Гражданская панихида и прощание состоится 11 мая с 10 до 12 часов в музее искусств им. Кастеева в Алматы.
Тимур Бимашевич Сулейменов - Заслуженный деятель искусств Республики Казахстан.
Окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина, архитектор (1970). Трудился архитектором проектного института "Казгорстройпроект", главным архитектором Калининского района Алматы (1965-1968).
Был руководителем группы архитекторов института "Алмаатагипрогор", главным архитектором проектов института "Казгорстройпроект" (1968-1982); главным художником Художественного фонда Казахстана, руководителем мастерской дизайна городской среды (1982-1987). С ноября 1987 года − президент Союза дизайнеров Казахстана.
Как архитектор участвовал в разработке проектов реконструкции и благоустройства улицы и проспектов в Алматы, генеральных планов застройки городов Шымкент и Жанатас, регенерации и развития исторической зоны города Туркестан.
Был одним из первых разработчиков дизайна купюр тенге.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526036220
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