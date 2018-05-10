Умер Тимур Сулейменов - художник, нарисовавший казахскую валюту тенге

13:57 11.05.2018 Умер один из дизайнеров тенге Тимур Сулейменов

Гражданская панихида пройдет 11 мая в музее искусств имени Кастеева в Алматы



Скончался один из авторов первого дизайна тенге, архитектор Тимур Сулейменов.

"Сегодня утром после продолжительной болезни скоропостижно скончался известный архитектор, заслуженный деятель искусств РК, президент Союза Дизайнеров, автор дизайна казахстанского тенге Тимур Бимашевич Сулейменов. Человек, который мне являлся отцом с трехлетнего возраста. Наш любимый и жизнерадостный аташка", - написал в Facebook Виктор Елисеев.

Гражданская панихида и прощание состоится 11 мая с 10 до 12 часов в музее искусств им. Кастеева в Алматы.

Тимур Бимашевич Сулейменов - Заслуженный деятель искусств Республики Казахстан.

Окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина, архитектор (1970). Трудился архитектором проектного института "Казгорстройпроект", главным архитектором Калининского района Алматы (1965-1968).

Был руководителем группы архитекторов института "Алмаатагипрогор", главным архитектором проектов института "Казгорстройпроект" (1968-1982); главным художником Художественного фонда Казахстана, руководителем мастерской дизайна городской среды (1982-1987). С ноября 1987 года − президент Союза дизайнеров Казахстана.

Как архитектор участвовал в разработке проектов реконструкции и благоустройства улицы и проспектов в Алматы, генеральных планов застройки городов Шымкент и Жанатас, регенерации и развития исторической зоны города Туркестан.

Был одним из первых разработчиков дизайна купюр тенге. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Sputnik

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