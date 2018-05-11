|Арестован очередной кыргызский экс-депутат Маманов
08:42 11.05.2018
Арестован общественный деятель Рустам Маманов и предприниматель
Задержан общественный деятель Рустам Маманов и предприниматель Рустам Воинов. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по нацбезопасности.
Согласно информации, вышеуказанные граждане задержаны в рамках возбужденного ранее уголовного дела. Как сообщил ГКНБ, другой информации в связи с тайной следствия предоставляться не будет.
По предварительной информации, предприниматели могут быть задержаны в связи с земельным спором.
Отметим, до этого отдельные средства массовой информации писали о задержании главы Федерации кикбоксинга Александра Воинова. Но, как подтвердил ГКНБ, задержан предприниматель Рустам Воинов.
Общественный деятель Рустам Маманов был депутатом парламента 4 созыва.
Источник: maralfm.kg
Автор: Талгат Мураталиев
Марал радиосу
11 мая 2018