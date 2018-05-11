Арестован очередной кыргызский экс-депутат Маманов

08:42 11.05.2018 Арестован общественный деятель Рустам Маманов и предприниматель



Задержан общественный деятель Рустам Маманов и предприниматель Рустам Воинов. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по нацбезопасности.



Согласно информации, вышеуказанные граждане задержаны в рамках возбужденного ранее уголовного дела. Как сообщил ГКНБ, другой информации в связи с тайной следствия предоставляться не будет.



По предварительной информации, предприниматели могут быть задержаны в связи с земельным спором.



Отметим, до этого отдельные средства массовой информации писали о задержании главы Федерации кикбоксинга Александра Воинова. Но, как подтвердил ГКНБ, задержан предприниматель Рустам Воинов.



Общественный деятель Рустам Маманов был депутатом парламента 4 созыва.



Источник: maralfm.kg

Автор: Талгат Мураталиев

Марал радиосу



11 мая 2018 Источник - maralfm.kg

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