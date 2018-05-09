Госдолг страны. Каждый кыргызстанец должен $707,3

08:38 11.05.2018 Чтобы погасить государственный долг страны, каждый кыргызстанец должен заплатить $707,3. За месяц долговое бремя выросло для каждого гражданина страны на $4,3.



По данным Министерства финансов, на 31 марта 2018 года размер государственного долга (внешний + внутренний) Кыргызстана сложился в сумме $4 миллиарда 425,65 миллиона (302 миллиарда 858,53 миллиона сомов). При этом $3 миллиарда 899 миллиона (266 миллиардов 818,11 миллиона сомов) составляет внешний долг и $526,66 миллиона (36 миллиардов 40,42 миллиона сомов) - внутренний долг. За месяц госдолг Кыргызстана увеличился на $22,98 миллиона.



Из данных Нацстаткома следует, что на 1 января 2018 года население страны составило 6 миллионов 256,7 тысячи человек. При этом средняя зарплата по республике по итогам февраля составляла 14 тысяч 561 сом. Чтобы погасить госдолг страны, каждый кыргызстанец должен отдать 3,3 своих зарплаты.



11 мая 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Татьяна КУДРЯВЦЕВА Источник - 24.kg

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526017080

Новости Казахстана

