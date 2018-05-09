 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 11.05.2018
08:42  Арестован очередной кыргызский экс-депутат Маманов
08:38  Госдолг страны. Каждый кыргызстанец должен $707,3
08:27  Узбекистан и США возобновят "стратегическое партнерство". Очередной ЦА-курбаши сбегает за линию фронта
08:24  Армия Ирака взяла в плен сразу 5 матерых главарей ДАИШ
08:08  Геополитика Бжезинского: доска опрокинута, фигуры разбрелись, - А.Акопян
07:39  В Жогорку Кенеше Киргизии показали комплект плоскогубцев, закупленных для ТЭЦ Бишкека по $600
07:33  Куда все же делись американские "умные ракеты". О странностях удара "новой Антанты" по Сирии, - А.Храмчихин
07:29  Андижанцы просят президента Мирзиеева не приватизировать областную больницу травматологии и ортопедии
07:15  Иран и Израиль не хотят войны друг с другом. Но значит ли это, что ее не будет? - М.Смотряев
07:04  Это уже почти война. Израиль опасно разбередил Иран, - "Къ"
06:54  Проводник против Нацбанка. Почему Таджикистан предъявил невыполнимые условия системам денежных переводов
01:28  Смена режима в Иране - это цель санкций Трампа и жестких условий США, - Washington Times
00:52  Туркменистан впервые закупил итальянские военные самолеты
00:46  Археологи нашли в Египте гробницу Иврия - главнокомандующего времен Рамзеса II
00:42  Аблязову удалось поднять флэш-мобную протестную волну в 6 городах Казахстана
00:17  В Таджикистане вводят обязательную регистрацию IMEI-кода мобильных телефонов
00:16  Иранский сценарий США обкатают и на России
00:14  Москву зажали между Тель-Авивом и Тегераном, - "СП"
00:09  Бизнес попал в американско-иранские заложники. Трамп наказал всех, - "Къ"
Четверг, 10.05.2018
20:52  КырПарламент дебатирует лишение неприкосновенности экс-президента Атамбаева
20:49  США бросают $15 миллионов на промывку мозгов в Центральной Азии
20:47  Мирзиеев согласился на приватизацию гос-авиакомпании ГАК "Узбекистон хаво йуллари"
13:24  Как живут астраханские казахи (видео)
13:20  Зевок. Пашинян продавлен в премьеры Армении, - В.Баранец, А.Фурсов
09:09  Балаган лимитед. Елбасы модернизирует "Ассамблею народа Казахстана", - САМ
09:08  "Прощание славянки". Русскоязычные продолжают уезжать из Казахстана, - Ю.Кисткина
08:58  Хиджаб в школе. Почему его так боятся? - Р.Мусурманкулов
08:45  Суд в Германии запретил учительнице приходить в школу в хиджабе. Прогресс, однако...
08:28  Шавкат Мирзиеев собрался в гости к Трампу. Открывать "новую эру стратегического партнерства"
08:18  На какие шиши построен "белый дворец" (дачка) экс-кыр-президенту Атамбаеву?
08:16  "60-70% парламента Киргизии – политические проститутки", - Азимбек Бекназаров
07:37  Война нового типа в исполнении России пугает США, - А.Халдей
07:30  Выход Трампа из сделки с Ираном - это победа для России, - Huffington Post
07:11  Трамп так и не понял, что война - это не конкурс "Мисс мира", - А.Запольскис
07:07  Глава экономического отдела Администрации президента Киргизии разоблачен... как гражданин Казахстана
06:59  В Кыргызстане растет число... трудовых мигрантов из Узбекистана
06:56  Экономику России губит западная агентура в Центробанке, - М.Хазин
06:55  Ядерный демарш США заставил Израиль готовиться к ударам, - И.Субботин
06:49  Елбасы взялся за туризм: Алаколь должен стать самым посещаемым местом в Казахстане
06:40  Иран и Израиль втягиваются в бои за сирийские Голанские высоты
06:34  Покатались - хватит. У некоторых победителей Азиатских игр в Ашхабаде отобрали призы - автомобили
00:49  Решение Трампа по Ирану подобно осколочной бомбе, - Le Monde
00:46  На Ближнем Востоке США продолжают все портить, - Жан-Франсуа Байяр
00:17  С верой в Аллаха на штурм Рейхстага. Казахстан во Второй мировой войне
00:08  Личный адвокат Трампа получил $0,5 млн от фирмы рос-олигарха Вексельберга
Среда, 09.05.2018
18:53  Два уезда Билчираг и Тала Ва Барфак на севере Афганистана перешли под полный контроль талибов
18:21  Казахстанскую журналистку О.Юрьеву депортировали из Украины. За "необъективность"
17:11  Трамп пошел ва-банк на Ближнем Востоке. Объединит ли Иран Европу, Россию и Китай?
17:08  Президент Кыргызстана с портретом своего деда Жээнбека Пирназарова возглавил шествие Бессмертного полка в Бишкеке
17:05  В Ржеве открыт мемориал Воинам-казахстанцам 100-й и 101-й стрелковых бригад
17:04  Тысячи алматинцев приняли участие в шествии Бессмертного полка (видео)
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    Кыргызстан   | 
Госдолг страны. Каждый кыргызстанец должен $707,3
08:38 11.05.2018

Чтобы погасить государственный долг страны, каждый кыргызстанец должен заплатить $707,3. За месяц долговое бремя выросло для каждого гражданина страны на $4,3.

По данным Министерства финансов, на 31 марта 2018 года размер государственного долга (внешний + внутренний) Кыргызстана сложился в сумме $4 миллиарда 425,65 миллиона (302 миллиарда 858,53 миллиона сомов). При этом $3 миллиарда 899 миллиона (266 миллиардов 818,11 миллиона сомов) составляет внешний долг и $526,66 миллиона (36 миллиардов 40,42 миллиона сомов) - внутренний долг. За месяц госдолг Кыргызстана увеличился на $22,98 миллиона.

Из данных Нацстаткома следует, что на 1 января 2018 года население страны составило 6 миллионов 256,7 тысячи человек. При этом средняя зарплата по республике по итогам февраля составляла 14 тысяч 561 сом. Чтобы погасить госдолг страны, каждый кыргызстанец должен отдать 3,3 своих зарплаты.

11 мая 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Источник - 24.kg
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