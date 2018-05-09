Узбекистан и США возобновят "стратегическое партнерство". Очередной ЦА-курбаши сбегает за линию фронта

08:27 11.05.2018 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит США с 15 по 17 мая с первым официальным визитом. Поездка состоится по приглашению президента США Дональда Трампа. По итогам переговоров главы двух государств примут совместное заявление: "Узбекистан и США: начало новой эры стратегического партнерства". Эксперты считают, что Узбекистан избежит перекосов во внешней политике.



Пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов назвал визит Мирзиеева историческим и уточнил, что переговоры с Трампом состоятся 16 мая. "Президенты Трамп и Мирзиеев возобновят двустороннее стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Узбекистаном. Они также обсудят прогресс Узбекистана в осуществлении важных реформ, расширении торговли и инвестиций, а также в решении проблем региональной безопасности, включая стабилизацию ситуации в Афганистане", - сказал Алламжонов. Программа визита Шавката Мирзиеева предусматривает также двусторонние встречи в Конгрессе США, министерстве обороны и в Государственном департаменте США, а также во Всемирном банке. По итогам будет подписан пакет документов, предусматривающих дальнейшее укрепление двусторонних отношений в различных областях.



Шавкат Мирзиеев уже встречался с Дональдом Трампом на полях саммита арабо-мусульманских стран и США в Саудовской Аравии в мае 2017 года. По сообщению МИД Узбекистана, Трамп "высоко оценил" ход реформ, проводимых Мирзиеевым. В сентябре того же года новый президент Узбекистана совершил свой первый визит в США - он приехал в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Тогда с американскими структурами попутно был подписан пакет документов на общую сумму $ 2,6 млрд. В частности, предусматривалось создание совместных проектов с компаниями General Electric, Honeywell, Caterpillar, Boeing и др. Также в ходе визита было подписано соглашение об открытии в Ташкенте филиала Вебстерского университета, который станет первым в странах СНГ полноценным филиалом американского вуза. В Нью-Йорке министерство внешней торговли Узбекистана открыло торговый дом для увеличения экспорта в США.



Научный сотрудник Института Востоковедения РАН Александр Воробьев сказал корреспонденту EADaily, что визит президента Мирзиеева в Вашингтон вызывает пристальный интерес как в России, так и в других сопредельных с Узбекистаном странах. Это не случайно. Узбекистан за последние полтора года существенно усилил собственное влияние в регионе: улучшил отношения с соседями по региону, значительно интенсифицировал торгово-экономические связи с ними, стал играть более активную роль в афганском урегулировании. За это же время Узбекистан заметно продвинул отношения с Россией практически по всем направлениям.



Однако в отношениях Москвы и Вашингтона, куда направляется с визитом президент Мирзиеев, уровень взаимного недоверия и претензий высок как никогда после окончания Холодной войны. Поэтому, главной интригой визита является то, насколько лидер Узбекистана сумеет выдержать баланс между интересами России, отношения с которой важны для Ташкента, и США. Переговоры с Вашингтоном, имеющим богатый арсенал инструментов воздействия в политике и экономике - непростое дело.



Однако представляется вероятным, что президент Узбекистана сумеет найти "золотую середину". В пользу этого говорит то, что Ташкент, выстраивая свою внешнеполитическую линию достаточно серьезно и даже жестко руководствуется своими собственными интересами - будь то отношения с Москвой, Пекином, Астаной или Вашингтоном. Узбекистан видит свой интерес в укреплении политического и экономического партнерства с Москвой: это усиливает позиции Ташкента в регионе и позволяет получать экономическую выгоду. Так, в прошлом месяце в Узбекистане был введен в строй Кандымский газоперерабатывающий комплекс стоимостью $ 3 млрд - совместный проект холдинга "Узбекнефтегаз" и российского "Лукойла". В апреле также стало известно, что Ташкент планирует в нынешнем году подписать с Россией соглашение о строительства АЭС.



Для Вашингтона Узбекистан является важной страной в силу своего влияния в регионе, текущей и потенциальной роли в афганском урегулировании. Подтверждением большого интереса к Ташкенту из-за океана служит то, что инициатором визита Мирзиеева в Вашингтон является сам Дональд Трамп. Американский лидер еще в декабре приглашал главу Узбекистана посетить США с официальным визитом. В марте этого года он повторил свою приглашение. Это дает основания полагать, что американская сторона с уважением отнесется к экономическим, политическим и иным интересам Ташкента. Известно, что президенты двух стран подпишут документы об углублении сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и иных сферах. Все это - в интересах Узбекистана, руководство которого стремится к поощрению экономического роста и наращиванию экспортных возможностей.



Директор негосударственного научно-образовательного учреждения "Билим карвони" ("Караван знаний") Фарход Толипов отметил в бесседе с корреспондентом EADaily, что перекосов во внешней политике Узбекистана ожидать не стоит, а тем более маятниковой политики. Домыслы на сей счет не оправданы. Идет последовательная работа по развитию отношений с различными государствами. Были визиты президента Узбекистана в Россию, в Китай. Сейчас готовится визит в США. Потом последуют поездки в страны ЕС. "Выстраивается нормальный цикл сотрудничества со странами мира. Видеть в этом скрытую попытку балансирования между США и РФ, говорить о том, что у Узбекистана наметился крен в сторону Америки, не совсем оправдано", - считает Толипов. По его словам, в этих связях, в выстраивании отношений, есть своя логика. Любые добрые отношения базируются на особом, специфическом понимании интересов стран, национальных интересов этих стран. Говоря о конкретном визите президента Мирзиеева в США, стоит помнить: чтобы понять логику американско-узбекских отношений, необходимо ее подвергнуть "инвентаризации" с первых дней независимости Узбекистана.



Дипломатические отношения между Узбекистаном и США были установлены в 1992 году, посольства в Ташкенте и Вашингтоне открыты годом позже. Первый визит в США президент Узбекистана Ислам Каримов совершил в 1996 году. Со второй половины 90-х годов сотрудничество стран значительно укрепилось. В 2002 году между Узбекистаном и США было подписано соглашение о стратегическом партнерстве. Уместно вспомнить, что аналогичное соглашение о стратегическом партнерстве имеется и между Узбекистаном и Россией. В этом смысле ситуация ровная. Вся хронология событий между Узбекистаном и США тоже следует определенной логике и недетерминирована представлениями о необходимости балансировать между двумя великими державами США и Россией. "Узбекистан строит отношения с каждой из держав исходя из специфического понимания интересов в каждом, отдельно взятом направлении", - заявил Толипов, отметив при этом, что и в отношениях Узбекистана с США, и в отношениях Узбекистана с Россией были свои взлеты и падения, особые нюансы, а некоторые моменты достойны и критики.



Директор ташкентского Центра исследовательских инициатив "Ma"no" Бахтиер Эргашев не видит никаких подводных течений в визите Шавката Мирзиеева. "США - это инвестиции, сотрудничество в решении региональных проблем. Поэтому партнерство с США для Узбекистана, который хочет добиться решения вопросов региональной безопасности, развития стран региона, обеспечения возможностей для роста и экономического развития, очень важно. Президент едет в США получить ответы и договориться по всем этим направлениям", - заявил Эргашев корреспонденту EADaily. По его словам, внешняя политика Узбекистана, особенно в региональном разрезе, очень активна и нуждается в дальнейшем логическом продолжении. Недавно в Ташкенте состоялась очень серьезная конференция по Афганистану, и одним из главных партнеров в ее проведении были США. Теперь необходимо переходить на следующую ступень, решать эти вопросы дальше. "Это и цели политического характера, и вопросы безопасности, экономики и инвестиций, они все будут обсуждаться. Думаю, там будут очень хорошие положительные решения. Стороны к этому готовы", - считает Бахтиер Эргашев. Источник - eadaily.com

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