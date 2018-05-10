 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
  Новости и события
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Пятница, 11.05.2018
08:42  Арестован очередной кыргызский экс-депутат Маманов
08:38  Госдолг страны. Каждый кыргызстанец должен $707,3
08:27  Узбекистан и США возобновят "стратегическое партнерство". Очередной ЦА-курбаши сбегает за линию фронта
08:24  Армия Ирака взяла в плен сразу 5 матерых главарей ДАИШ
08:08  Геополитика Бжезинского: доска опрокинута, фигуры разбрелись, - А.Акопян
07:39  В Жогорку Кенеше Киргизии показали комплект плоскогубцев, закупленных для ТЭЦ Бишкека по $600
07:33  Куда все же делись американские "умные ракеты". О странностях удара "новой Антанты" по Сирии, - А.Храмчихин
07:29  Андижанцы просят президента Мирзиеева не приватизировать областную больницу травматологии и ортопедии
07:15  Иран и Израиль не хотят войны друг с другом. Но значит ли это, что ее не будет? - М.Смотряев
07:04  Это уже почти война. Израиль опасно разбередил Иран, - "Къ"
06:54  Проводник против Нацбанка. Почему Таджикистан предъявил невыполнимые условия системам денежных переводов
01:28  Смена режима в Иране - это цель санкций Трампа и жестких условий США, - Washington Times
00:52  Туркменистан впервые закупил итальянские военные самолеты
00:46  Археологи нашли в Египте гробницу Иврия - главнокомандующего времен Рамзеса II
00:42  Аблязову удалось поднять флэш-мобную протестную волну в 6 городах Казахстана
00:17  В Таджикистане вводят обязательную регистрацию IMEI-кода мобильных телефонов
00:16  Иранский сценарий США обкатают и на России
00:14  Москву зажали между Тель-Авивом и Тегераном, - "СП"
00:09  Бизнес попал в американско-иранские заложники. Трамп наказал всех, - "Къ"
Четверг, 10.05.2018
20:52  КырПарламент дебатирует лишение неприкосновенности экс-президента Атамбаева
20:49  США бросают $15 миллионов на промывку мозгов в Центральной Азии
20:47  Мирзиеев согласился на приватизацию гос-авиакомпании ГАК "Узбекистон хаво йуллари"
13:24  Как живут астраханские казахи (видео)
13:20  Зевок. Пашинян продавлен в премьеры Армении, - В.Баранец, А.Фурсов
09:09  Балаган лимитед. Елбасы модернизирует "Ассамблею народа Казахстана", - САМ
09:08  "Прощание славянки". Русскоязычные продолжают уезжать из Казахстана, - Ю.Кисткина
08:58  Хиджаб в школе. Почему его так боятся? - Р.Мусурманкулов
08:45  Суд в Германии запретил учительнице приходить в школу в хиджабе. Прогресс, однако...
08:28  Шавкат Мирзиеев собрался в гости к Трампу. Открывать "новую эру стратегического партнерства"
08:18  На какие шиши построен "белый дворец" (дачка) экс-кыр-президенту Атамбаеву?
08:16  "60-70% парламента Киргизии – политические проститутки", - Азимбек Бекназаров
07:37  Война нового типа в исполнении России пугает США, - А.Халдей
07:30  Выход Трампа из сделки с Ираном - это победа для России, - Huffington Post
07:11  Трамп так и не понял, что война - это не конкурс "Мисс мира", - А.Запольскис
07:07  Глава экономического отдела Администрации президента Киргизии разоблачен... как гражданин Казахстана
06:59  В Кыргызстане растет число... трудовых мигрантов из Узбекистана
06:56  Экономику России губит западная агентура в Центробанке, - М.Хазин
06:55  Ядерный демарш США заставил Израиль готовиться к ударам, - И.Субботин
06:49  Елбасы взялся за туризм: Алаколь должен стать самым посещаемым местом в Казахстане
06:40  Иран и Израиль втягиваются в бои за сирийские Голанские высоты
06:34  Покатались - хватит. У некоторых победителей Азиатских игр в Ашхабаде отобрали призы - автомобили
00:49  Решение Трампа по Ирану подобно осколочной бомбе, - Le Monde
00:46  На Ближнем Востоке США продолжают все портить, - Жан-Франсуа Байяр
00:17  С верой в Аллаха на штурм Рейхстага. Казахстан во Второй мировой войне
00:08  Личный адвокат Трампа получил $0,5 млн от фирмы рос-олигарха Вексельберга
Среда, 09.05.2018
18:53  Два уезда Билчираг и Тала Ва Барфак на севере Афганистана перешли под полный контроль талибов
18:21  Казахстанскую журналистку О.Юрьеву депортировали из Украины. За "необъективность"
17:11  Трамп пошел ва-банк на Ближнем Востоке. Объединит ли Иран Европу, Россию и Китай?
17:08  Президент Кыргызстана с портретом своего деда Жээнбека Пирназарова возглавил шествие Бессмертного полка в Бишкеке
17:05  В Ржеве открыт мемориал Воинам-казахстанцам 100-й и 101-й стрелковых бригад
17:04  Тысячи алматинцев приняли участие в шествии Бессмертного полка (видео)
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Армия Ирака взяла в плен сразу 5 матерых главарей ДАИШ
08:24 11.05.2018

Появились данные об обстоятельствах захвата главарей ИГ

Пять лидеров террористической группировки "Исламское государство*" были задержаны властями Ирака у границы c Сирией в координации с "Сирийскими демократическими силами", сообщил спецпредставитель президента США Бретт МакГерк.

"Силы Ирака захватили пять высокопоставленных лидеров ИГ* в координации с СДС в районе границы между Ираком и Сирией. Серьезное сотрудничество закрывает все пути эвакуации для террористов", – написал МакГерк в своем Twitter.

Ранее о поимке пяти "наиболее разыскиваемых" лидеров ИГ объявил в своем Twitter президент США Дональд Трамп. До этого появилась информация о том, что главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади, предположительно, скрывается вместе с сыном на востоке Сирии у границы с Ираком.
10 мая 2018
Алексей Ласнов

Источник - vz.ru
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