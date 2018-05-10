Армия Ирака взяла в плен сразу 5 матерых главарей ДАИШ

08:24 11.05.2018 Появились данные об обстоятельствах захвата главарей ИГ



Пять лидеров террористической группировки "Исламское государство*" были задержаны властями Ирака у границы c Сирией в координации с "Сирийскими демократическими силами", сообщил спецпредставитель президента США Бретт МакГерк.



"Силы Ирака захватили пять высокопоставленных лидеров ИГ* в координации с СДС в районе границы между Ираком и Сирией. Серьезное сотрудничество закрывает все пути эвакуации для террористов", – написал МакГерк в своем Twitter.



Ранее о поимке пяти "наиболее разыскиваемых" лидеров ИГ объявил в своем Twitter президент США Дональд Трамп. До этого появилась информация о том, что главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади, предположительно, скрывается вместе с сыном на востоке Сирии у границы с Ираком.

10 мая 2018

Алексей Ласнов Источник - vz.ru

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