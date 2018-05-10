Геополитика Бжезинского: доска опрокинута, фигуры разбрелись, - А.Акопян

08:08 11.05.2018 Президент США Дональд Трамп заслуживает нобелевской премии мира. 70 лет мир азартно играл в геополитику, описанную Збигневом Бжезинским в "Великой шахматной доске" (с перерывом на "кофе-брейк" - распад СССР и болтовню о "реформе шахмат"), и казалось, что эта игра на века. Но тут вошел Трамп.



В принципе, Трамп хочет немногого: сделать себя снова президентом, а Америку снова великой. Для этого нужно, чтобы мир покупал дорогой американский газ и не лез в Америку с дешевой сталью и алюминием. Попутно неплохо было бы по-быстрому решить какую-нибудь мировую проблему. Кто же не мечтает о чем-то таком? Мир испугался методов. Или не испугался, а получил повод сделать необходимые выводы и шаги?



Трамп был избран не на антироссийской волне, а скорее наоборот, если вспомнить его предвыборные рассуждения о Крыме (демократы считают, что даже "сильно наоборот"). Он был избран благодаря обещаниям возродить "Ржавый пояс", индустрию Америки. И Россия, чего уж пыжиться, находится не в первом ряду стран, от которых зависит решение или осложнение проблем экономики США. Удар по "Русал" - только рикошет, да и то, по касательной. В общем, все по Илье Ильфу: "Заяц думал, что танковая атака направлена против него". Обыватель может успокоиться: Россия выходит из-под удара.



Хотя бы потому, что инструменты давления, которые еще могут быть задействованы против нее, были бы гораздо эффективнее четыре года назад, чем сегодня. Смысла же в них все меньше: выражаясь языком наших "партнеров", цена антироссийских санкций растет для тех, кто их вводит. Быстрого и одностороннего в пользу Запада решения по Украине не предвидится. Это было очевидно для нас, а теперь становится очевидным и для них. Остановить "Северный поток - 2" также не удается. О будущей роли России в разгроме американского гегемонизма см. ниже, а пока об успехах других.



В прошлом месяце с разницей в несколько дней, а то и в несколько часов произошли встречи, которые изменят мир. В начале последней недели апреля Трампа посетил президент Франции Эммануэль Макрон, а в конце той же недели - фрау канцлерин ФРГ Ангела Меркель. Приятных слов и дружеских уверений было много, но итог по результатам обоих визитов, которые некоторым наблюдателям показались "поклонными", подвели не политики, а еврочиновник второго уровня - еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.



Министр Евросоюза назвала противоречащими нормам ВТО, как указ Трампа о пошлинах на ввоз в США стальной и алюминиевой продукции - на 25% и 10% соответственно, так и его же "альтернативное предложение" Евросоюзу "добровольно" согласиться на квоты экспорта в США этих товаров на уровне аж 90% от нынешнего. Мальмстрем пригрозила, что если США не откажутся без каких-либо условий от идеи ввести пошлины, ЕС будет вынужден ответить "тройной реакцией": обращением в ВТО, мерами по поддержке европейских производителей и введением пошлин на большую группу американских товаров. Жалоба в ВТО (вслед за Китаем) уже подана. Европа подняла перчатку. Трамп отложил введение пошлин на импорт из Евросоюза стали и алюминия до 1 июня.



Утром того дня, 27 апреля, когда Трамп встречался с Меркель, лидеры Северной и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали "Декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова". Трампа так тронули сердечные объятия корейцев у "Домика мира" на демаркационной линии, что он тут же твитнул о желании встретиться с Кимом там же. Еще раз подтвердив репутацию "политического идиота": в то время, когда Госдеп с заметными трудностями подыскивал политически "равноудаленную" площадку, Трамп согласился встретиться в Корее, по представлениям северокорейцев на их домашней территории да к тому же на линии между "свободной" и "оккупированной" частью страны, т. е. признав США оккупантом и заодно унизив Муна.



Еще хуже с предметом переговоров. Ким заранее в качестве жеста "доброй воли" заявил о приостановке пусков баллистических ракет и о готовности закрыть ядерный полигон. Теперь уступка по этим пунктам будет порядком смазана, эффекта: "Трамп добился прекращения испытаний" не получится. При этом американская дипломатия (как бы смешно ни звучало определение внешней политики США как дипломатии) понимает, что уступки со стороны Кима пока нет: не получив своего, он с полным правом отзовет свои миролюбивые предложения. Озвучив их, он изящно навязал список своих "уступок", а ответные шаги США, к тому же, повторим, на территории Кореи, будут выглядеть капитуляцией. Объяснения: "Если бы не…, то Ким бы…" будут выглядеть беспомощно. Возможно, место встречи все же изменится, и возможно, на Улан-Батор. Хорошо бы подгадать к очередным американо-монгольским военным учениям Khaan Quest. Да-да, ежегодным; интересно, через какую из двух "недемократических стран" прибывают военные США в "оазис демократии" (по определению экс-госсекретаря Джона Керри).



Самое же страшное заключается в том, что никто (уверенно: никто!) не может внятно сформулировать механизмы достижения той конечной цели, которая называется "объединение Кореи" и без которой урегулирование немыслимо. Вспомните, сколько лет стирались, так до сих пор и не стершись, различия между "осси" и "весси" в Германии. И это при том, что концепция и план были представлены в течение пары месяцев, а режим в ГДР был хоть и жестким, но далеко не северокорейским. В институтах Сеула, Токио и Вашингтона планов по Корее "море": от превращения Севера в колонию, осваиваемую и цивилизуемую южнокорейскими корпорациями - чеболями, до равномерного "перемешивания" северян и южан по всей стране. А своего мнения еще не сказал Китай.



Так о чем могут говорить Ким и Трамп сегодня? Только о прекращении американо-южнокорейских учений и большой-большой экономической помощи Пхеньяну. Но все это уже было. Больше риса - больше армия КНДР. А то немногое, что достается остальным северокорейцам, позволяет им рожать больше детей. Однажды Киму III потребуется еще больше риса, империалисты не дадут и мирный процесс сорвется, как при Киме II. О каких-либо политических преобразованиях на Севере не смеет заикаться даже самый отчаянный адепт бабы Ванги.



Но раз уж мы опрокинули шахматную доску Бжезинского, то представим: свершилось! Появилась некая нейтральная, относительно демократическая Корея. Но Китай, Корея и Япония это особый континент. На его далекой окраине - Индокитай, не говоря об исламской Индонезии или христианских Филиппинах, а граничащая со всеми тремя Россия и вовсе другой континент. При этом они "люто любят" друг друга, а совместный "учебник примирения" не удалось довести даже до раннего средневековья. Больше, чем друг друга они ненавидят только иностранные войска на своей территории: в их мировосприятии это не признак принадлежности к "цивилизованному человечеству", а ровно наоборот. США не останется места в Восточной Азии. Их вывод и ослабление влияния в регионе - закономерный результат будущего корейского урегулирования. Как бы не пришлось следующему президенту США нагнуться за доской и фигурами.



Последствия возможного сближения Китая и Индии для Вашингтона еще ужаснее. В тот же день 27 апреля, но ближе к вечеру в китайской Ухани встретились лидеры КНР и Индии Си Цзиньпин и Нарендра Моди. Похоже, премьер-министр Индии согласился с нашим замечанием о том, что основы внешней политики его страны, несомненно, одной из мировых держав, определяются всего лишь пограничными спорами, как у какой-нибудь Эфиопии или Эритреи (см. ""Ось" и "торговля нейтралитетом" - вынужденный выбор России"). Речь на встрече шла преимущественно о пограничном урегулировании. Видимо, Индия близка к тому, чтобы принять предложение Китая взаимно отказаться от территориальных претензий, отравляющих отношения двух азиатских гигантов на протяжении 70 лет. В любом случае, Моди дал понять Вашингтону, что не намерен участвовать в "окружении" Китая, создавать какую-то "антикитайскую ось" и вообще, книжка Бжезинского ему не понравилась. Как, увы, и наша предыдущая статья.



Нынешнее обострение на Ближнем Востоке, вызванное выходом США из ядерной сделки по Ирану, вряд ли перерастет в полномасштабную войну: к ней пока никто не готов (хотя, войны тогда и начинаются, когда одна сторона считает, что она готова "до последней пуговицы на мундире последнего солдата", а другая - нет). Иран в состоянии за несколько недель вынести американцев из Ирака и Сирии, а заодно и снести Саудию по самый Йемен. Сложнее все это удержать. На горизонте - "Буря в пустыне 2.0" (операция США против Ирака в 1991 году после захвата Саддамом Хуссейном Кувейта).



Президент Судана Омар аль-Башир, вчерашний "мясник Дарфура", после присоединения к интервенции Саудовской Аравии в Йемене снова стал "нашим сукиным сыном". Легко представить переброску флотом США суданских частей через Красное море в Саудию. Почти идеален военно-политический блок с неформальным названием "Ближневосточный квартет": три денежных мешка - Саудия, ОАЭ, Бахрейн - и "мясо" - Египет. Представить, как египетские войска, наконец-то, правда, транзитом маршируют через Израиль в Саудию, тоже нетрудно. Но встречать их в бывшей Саудии будут местные шииты, которых здесь не менее трети населения, а в Бахрейне и все 90%. У Эр-Рияда есть и свой "ядерный гарант" - Пакистан. На который, впрочем, есть "ядерный противовес" - Индия. В общем, прощай, Хургада. Турция и Азербайджан будут внимательно наблюдать за происходящим. Кредо Тбилиси: "Всегда!".



Те, кто удивляется непропорционально огромной, просто рекордной численности посольства США в Ереване, должны понимать, что значительная часть этих 2,5 тысяч "дипломатов" и в лучшие времена занималась иранским направлением. А тут оранжевая революция (в местном исполнении: "Революция Любви"). Лидер революции и новый премьер-министр Никол Пашинян, то ли для того, чтобы пресечь подозрения в предстоящей сдаче Карабаха, то ли всерьез потребовал допустить к участию в мирном процессе непризнанную республику. В общем, Армения вернулась в исходную точку, а Пашинян, как революционер, действует исключительно грамотно: формально возглавляет процесс, фактически разваливая его. В результате, более или менее кровопролитная война и "тяжелые, но вынужденные" решения, включая выход из ОДКБ и приглашение другого контингента. Впрочем, в этом случае для "басиджей" (иранского Корпуса стражей исламской революции) Армения вместе с Грузией станут порцией люля-кебаба.



Интересно, что Трамп прорабатывает и вариант "победоносного завершения" борьбы с ИГИЛ* и вывода американского контингента из Сирии. Заняв левый берег Евфрата, США и подконтрольные им курдские Сирийские демократические силы (СДС) на полгода (!) остановили наступление, сохранив террористам кусочек на левом берегу в 30 км длиной и 5 шириной, а также кусок пустыни. Только для того, чтобы оправдать свое присутствие в Сирии продолжением борьбы с ИГИЛ! Ну и президент Сирии Башар Асад "оставил" за ИГИЛ кусок пустыни, чтобы оправдать присутствие иранцев. В последние дни и СДС, а вслед за ней и сирийская армия начали зачистку территории. Сирийцы зачистили за день, не встретив ни одного игиловца (но рапортовать не спешат), СДС столкнулись с отчаянным сопротивлением. Характерно: 5 мая просочились данные о потерях одного из подразделений СДС. Из восьми погибших бойцов один оказался гражданином Сирии, один - Ирана и шесть - Турции. Читай: бойцы антитурецкой Рабочей партии Курдистана (РПК). Одним словом, Ближний Восток - это уже долго, а после ядерных пируэтов Трампа надолго очень.



Ко всему этому могут добавиться "черные лебеди", например, с юга. Лебедь белее некуда. Это почти уже неизбежная атака на белых фермеров в ЮАР и гражданская война. Африканерам (бурам), потомкам голландских переселенцев 17 века, в отличие от англичан и прочих, бежать некуда. Кстати, еще в самый разгар проклятого апартеида предшественник Африканского Союза - Организация Африканского Единства - признала африканеров коренным народом Африки. Во всяком случае, они не больше захватчики земель койсанов (бушменов и готтентотов), чем сегодняшнее черное большинство: буры двигались от мыса Доброй Надежды, банту - через Лимпопо, встретившись в районе реки Хрут-Фис (Грейт-Фиш) в центре ЮАР. Сегодняшние законы уже позволяют экспроприировать земли белых за "компенсацию", если черный докажет свои права через неких племенных предков. Готовящийся закон позволит отнимать всю землю "в интересах народа и справедливости". Привет, когда-то процветавшей Южной Родезии, ныне Зимбабве! "Цивилизованное человечество" молчит. А теперь представьте, как далеко разойдутся круги желающих поучаствовать, если в гражданскую войну свалится не нищая Сьерра-Леоне, а богатейшая страна Африки. До исламистских Нигерии и Сомали - гарантированно. Ячейки ИГИЛ в ЮАР давно есть. Привет Европе будущего. Разумеется, и в Южной Африке не обойдется без "вмешательства русских": их добровольцы еще в Англо-бурской войне 120 лет назад Британии гадили.



Итак, Россия. Оскорбит это кого-то или обрадует, но Запад устал не только от Украины, но и от России. Михаил Саакашвили как-то программно высказался: "Альтернативные трубопроводы через Грузию загонят медведя в угол Евразии". С трубопроводами как-то не получилось. (Запускаемый в июне Трансанатолийский газопровод TANAP не столько конкурент "Турецкого потока", сколько помощник, т.к. повысит рентабельность хаба на границе Турции с Грецией и Болгарией.) Хитрость фразы экс-президента Грузии в том, что Россия, в общем-то, геополитически и есть угол Евразии. На наше счастье Земля - шар, и реальные расстояния между Европой и Китаем не таковы, как выглядят на плоских картах: через наш "угол" - короче. Плюс вышеупомянутый газ. Увы, почти ничего больше Европе от нас не нужно. И это замечательно. Повод заняться собой, да, революцией сверху (за результатами революции снизу - на Украину). И время заняться глубоким переосмыслением отношений с Западом.



Дискутировать с Западом бесполезно. "ОЗХО - вам не театр!" - "Погодите, но вот же мальчик! Он был! Был на видео „жертв химической атаки"! Или докажите, что это не тот мальчик, или докажите, что три недели назад он был отравлен хлором" - "Он и другие свидетели не могут говорить правду, потому что боятся властей!" - "Погодите, они всей семьей находятся здесь на брифинге в Гааге и боятся властей Сирии, а три недели назад в Думе не боялись боевиков Аль-Каеды?! Вы бомбили Сирию, поверив ролику из Думы, а их здесь и сейчас не хотите даже выслушать?" - "Это непристойный маскарад!". Все.



Вдруг выяснилось, что "циничные русские" искренне верят: западные "партнеры" относятся к тому же виду homo sapiens, они все поймут, нужно только хорошо объяснить. Нет, не поймут. И вот именно с этим следует смириться. Они признают, что в состав МВД демократической Украины входит один нацистский батальон, их конгресс лишь запретил финансировать этот батальон за счет американской помощи (см. "Кастинг по-киевски: Порошенко ищет новых героев истории Украины"). На четвертом году после его принятия Верховной Радой они замечают закон, который "прославляет нацистских коллаборационистов", ответственных за убийство тысяч евреев, поляков и представителей других народов, и одновременно требуют, чтобы Крым вернулся в это государство, в лучшем случае - провел референдум по его законам.



Еще раз: дискуссии против пропаганды бесполезны. В сложившихся условиях достичь мозгов западного обывателя и через него - его представителей имеет шанс только методичное повторение тезисов, сформулированных предельно ясно. Пример. Журналист спрашивает о перспективах российско-грузинских отношений. Ответ: "Комиссия ОБСЕ во главе с Хайди Тальявини установила, что войну в августе 2008 года начала Грузия. Объясняю: Грузия совершила акт агрессии против России, атаковав и убив ее военнослужащих. Смотрите пункт 3д Определения агрессии Генассамблеи ООН-1974. Российские миротворцы находились в зоне своей ответственности в соответствии с международными Сочинскими соглашениями 1992−94 годов. Грузинские войска не имели права входить в эту зону. Вспомните 1967 год. Египетские войска по международному соглашению не имели права входить на свой Синайский полуостров. Они вошли и получили отпор Израиля. Совет Безопасности ООН не посчитал действия Израиля агрессией. А теперь ответ на ваш вопрос". А редакция обязуется сохранить этот абзац в публикации. То же по теме Крыма. То же по теме Украины. То же по теме Сирии. То же по теме "санкций". Всегда и везде. Чтобы походя брошенная западным политиком или журналистом фраза об "агрессии России в Грузии" начала работать против него, а не воспринималась уже как само собой очевидное, как фон. Иначе ложь не переломить.



В остальном - ждать. Если Трамп - агент Кремля, то операция гениальна. Выполняя требования республиканских и демократических элит, Израиля, своего избирателя, корпораций и лоббистских групп, Трамп создает на Ближнем Востоке, в Центральной и Восточной Азии, в Европе и в Африке, в мире и международных организациях в целом критическую массу конфликтов. Создает такую ситуацию, при которой американскому же истеблишменту однажды, но неизбежно покажется, что уступки в пользу России это даже не меньшее из зол, а благо. И к черту Бжезинского. Нобелевскую премию - однозначно.



Альберт Акопян (Урумов)

10 мая 2018 Источник - eadaily.com

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