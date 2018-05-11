Куда все же делись американские "умные ракеты". О странностях удара "новой Антанты" по Сирии, - А.Храмчихин

07:33 11.05.2018 Из досье "НВО" 25 апреля с.г. на специальном брифинге по ситуации в Сирии начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что по результатам проведенного детального анализа Генштабом ВС РФ установлено: "Собранные фрагменты ракет, изучение воронок от разрывов и характер разрушений объектов позволяют сделать вывод, что из 105 заявленных попаданий в районе целей зафиксировано не более 22 из них". Были приведены также уточненные данные и по сбитым американским ракетам. "Полученные нами данные разведки, объективного контроля с комплексов ПВО, работа на местности и опрос свидетелей показывают, что зенитными ракетными системами "Панцирь", "Оса", "Стрела-10", "Бук", "Квадрат" и С-125, прикрывающими столицу Сирии и близлежащие аэродромы сирийских ВВС Дювали, Думейр, Блей и Меззе, уничтожено 46 крылатых ракет, – сообщил генерал-полковник С. Рудской. – Часть ракет не достигла объектов поражения, по всей видимости, из-за технических неполадок, создав угрозу разрушения гражданских объектов и гибели мирных жителей. Две из них, в том числе крылатая ракета "Томагавк" и авиационная высокоточная ракета, доставлены в Москву. Сейчас их исследуют наши специалисты. Результаты этой работы будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения". Кроме того, "в трех районах перехвата зоны ответственности за противовоздушную оборону Хомс зенитными ракетными комплексами "Панцирь", "Оса", "Бук", С-125 и "Квадрат" сирийских вооруженных сил, по уточненным данным, сбито 20 ракет". "Хочу отметить, что большая часть высокоточного оружия была уничтожена советскими комплексами ПВО разработки сорокалетней давности. Это С-125, "Оса" и "Квадрат". Эти средства противовоздушной обороны были восстановлены и модернизированы при участии российских специалистов, – подчеркнул начальник ГОУ ГШ ВС РФ. – Министерство обороны Сирии детально проанализировало результаты отражения ракетного удара. На его основе уже внесен ряд изменений в систему противовоздушной обороны страны, что еще больше повысит ее надежность. Российские специалисты продолжат обучение сирийских военнослужащих, а также окажут помощь в освоении новых образцов средств ПВО, поставки которых будут осуществлены в ближайшее время".



Апрельский удар "тройственной коалиции" по Сирии весьма интересен. При нулевых практических результатах он тем не менее позволяет сделать много разнообразных военных и политических выводов.



ПОЧЕМУ НЕ СБИВАЛИ НОСИТЕЛИ



По российским данным, противник выпустил по восьми сирийским объектам 103 ракеты (без уточнения их типов), а также применил управляемые авиабомбы (УАБ) GBU-38 (видимо, они не входят в это число 103). При этом четыре обстрелянных объекта вообще не пострадали, один почти не пострадал, еще один не использовался, поэтому его "страдания" не имеют значения. Из 103 ракет была сбита 71, на что потребовалось 112 зенитных управляемых ракет (ЗУР), выпущенных различными средствами ПВО Сирии. Особенно отличился зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1": 25 ЗУР – 23 пораженные цели. Почти не отстал зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук": 29 ЗУР – 24 пораженные цели. Старые советские ЗРК оказались менее эффективны, но тоже вполне успешны. ЗРК "Оса" поразил 5 целей с помощью 11 ЗУР, С-125 затратила 13 ЗУР на 5 целей, "Стрела-10" – 5 ЗУР на 3 цели, "Квадрат" – 21 ЗУР на 11 целей. Зенитная ракетная система (ЗРС) С-200 выпустила 8 ЗУР и не попала ни разу.



В приведенных данных, как говорится, "не все так однозначно". Алгоритм практически всех ЗРК подразумевает пуск двух ЗУР по одной цели (то есть изначально программируется эффективность 50%). Одна ЗУР на цель используется либо если цель очень простая (к описываемому случаю это однозначно не относится), либо если боекомплект ЗРК близок к исчерпанию (и это в данном случае тоже вряд ли). Здесь же при стрельбе по очень сложным целям даже такой ветеран, как "Квадрат", умудрился достичь эффективности 52,4%, а "Панцирь-С1" добрался до 92%! Впрочем, ЗРПК мог добивать цели из пушек, но все остальные комплексы такой возможности уж точно были лишены (у них нет пушек). Соответственно определенные сомнения по поводу достигнутых сирийцами результатов не могут не возникать. Не исключено, конечно, что часть вражеских ракет "уронили" не зенитчики, а РЭБ, но она уж точно была не сирийской, а российской, соответственно о ней решили умолчать и "подарить" свои успехи сирийцам.



Весьма удивительно упоминание в качестве средства поражения УАБ GBU-38. Это обычная свободнопадающая бомба (хоть и управляемая), чтобы ее применить, носитель (самолет) должен оказаться практически над целью. Совершенно непонятно, что же помешало его сбить, ведь это гораздо более простая цель, чем крылатая ракета. Но ракет настреляли аж 71, а носители сбить не смогли ни одного. Впрочем, возможно, эти УАБ применялись с истребителей F-22, которые остались невидимыми для сирийских РЛС (что, конечно, "не есть хорошо").



Неясно, зачем стреляла по ракетам ЗРС С-200 (не имея шансов в них попасть) и что ей при этом помешало стрелять по носителям: благодаря огромной дальности стрельбы она, видимо, могла бы достать и до американских В-1В, и до британских "Торнадо".



О каких-либо объективных доказательствах российской версии событий говорить не приходится. К аппаратуре боевого документирования сирийских ЗРК никто посторонних не допустит, тем более что 99% посторонних в любом случае ничего не поймет. Обломки крылатых и, тем более, зенитных ракет не доказывают абсолютно ничего, поскольку практически невозможно отличить обломки ракеты, поразившей цель, от обломков ракеты, не сумевшей этого сделать. Единственное доказательство сирийско-российского успеха – косвенное, но, правда, очень мощное: удар коалиции не оказал даже микроскопического влияния на военную обстановку в Сирии. Правительственные войска Сирии и их союзники как били бандформирования, известные под забавным эвфемизмом "оппозиция", так и продолжают их бить, бандиты явно деморализованы, причем абсолютная бесполезность ракетного удара деморализовала их еще больше. "Оппозиционеры" почти сразу назвали удар фарсом, и это тот уникальный случай, когда с ними нельзя не согласиться.



ЗАПАДНЫЕ СКАЗКИ



Если в российской версии событий есть к чему придраться, то к западной версии даже придираться нет смысла, настолько она абсурдно-сюрреалистична и рассчитана на некое безмозглое стадо человеческих особей, утративших способность и желание думать.



Единственной рациональной составляющей западной версии можно считать количество запущенных ракет. Основу удара, разумеется, составили привычные американские крылатые ракеты морского базирования (КРМБ) "Томагавк", коих было выпущено 66: 30 – с крейсера "Монтерей" (типа "Тикондерога") из Красного моря, 30 – с двух эсминцев типа "Арли Берк" (7 – с "Лабуна" из Красного моря, 23 – с "Хиггинса" из Персидского залива), 6 – с многоцелевой ПЛА "Джон Уорнер" (типа "Вирджиния") из Средиземного моря. Впервые была применена в бою КР воздушного базирования (КРВБ) AGM-158А JASSM, 19 таких ракет было выпущено с двух бомбардировщиков В-1В.



Европейцы применили одинаковые крылатые ракеты, называемые в Великобритании "Тень шторма" ("Storm Shadow", выпущено 8 КРВБ с 4 бомбардировщиков "Торнадо" GR4), а во Франции – "Скальп" (9 КРВБ SCALP-EG выпущено с 5 истребителей "Рафаль", 3 КРМБ SCALP Naval или MdCN – с фрегата "Лангедок" типа FREMM).



Всего получается 105 ракет, что почти полностью совпадает с российской версией. Этим совпадения исчерпываются, и начинается сюрреализм.



По западной версии ни одна ракета не была сбита, все они поразили цели. 76 ракет (57 "Томагавков" и все 19 JASSM) достались НИИ Барза, где якобы разрабатывалось сирийское химическое оружие. Прочие 29 ракет якобы поразили два "склада химического оружия" в провинции Хомс: одному достались 7 SCALP-EG, другому – все остальное.



Как легко понять даже неспециалисту, если 7 или, тем более, 22 ракеты (масса БЧ каждой – от 400 до 500 кг) поразили склад химического оружия, то в радиусе как минимум нескольких километров от склада будут сотни, если не тысячи трупов людей, убитых этим химическим оружием. Здесь налицо очень своеобразный вариант западного гуманизма: спасем сирийцев от химического оружия Асада, убив этим же оружием еще больше сирийцев. Но при ударе по "складам" не пострадал вообще ни один человек. Это возможно только в двух случаях: либо ни в один из складов не попала ни одна ракета, либо на них не было никакого химического оружия. Поверить в то, что западные ракеты могут наносить удары, при которых химическое оружие просто исчезает, никого не убивая, могут только совсем уже "альтернативно мыслящие" существа.



Еще удивительнее история с НИИ в Барзе, для уничтожения которого понадобилось 76 ракет, то есть не менее 30 т взрывчатки! Во-первых, нет ни малейших сомнений, что объект заведомо того (и даже четверти того) не стоил. Во-вторых, представим себе, что по этому объекту было применено 7 самых мощных советских обычных авиабомб ФАБ-9000 (это примерно те же 30 т ВВ). На месте объекта была бы огромная воронка, от зданий осталась бы только пыль. В реальности же здания НИИ, хотя и разрушены, но в пыль отнюдь не превратились. Даже российская версия, исходя из которой в НИИ попали 23 ракеты (из 30 выпущенных), вызывает сомнения, похоже, что там взорвалось максимум 10–15 ракет.



МИКРОСКОПЫ ПРОТИВ ГВОЗДЕЙ



Годом ранее, в апреле 2017 года, США нанесли удар 59 КРМБ "Томагавк" по аэродрому Шайрат, где уничтожили 10 боевых самолетов (7 Су-22, 3 МиГ-23) и одну пусковую установку тактической ракеты иранского производства. Суммарная цена 59 "Томагавков" (не важно, сколько из них тогда долетело до цели, в любом случае все они были утрачены) составляла 50–60 млн долл., суммарная цена уничтоженной ими сирийской техники вряд ли дотянула даже до 10 млн долл. (возможно, что и 5 млн там не было, ибо Су-22 и МиГ-23 сегодня не стоят практически ничего). То есть 59 микроскопами американцы забили 11 ржавых гвоздей, при этом Шайрат работал уже через день. Считать подобный удар эффективным, мягко говоря, сложно, но, оказывается, нет предела совершенству. Нынешний удар (с учетом сожженного авиатоплива) обошелся в несколько сотен миллионов долларов, результат же уловить вообще сложно. Количество разбитых микроскопов превысило сотню, при этом даже один забитый ими гвоздь найти затруднительно. Это и есть современная высокотехнологичная война? Налицо потрясающая деградация и полная дискредитация данной концепции.



Кроме того, налицо столь же потрясающая деградация и дискредитация западной политики. Никакое соблюдение норм международного права в данном случае уже даже не имитировалось. Не было приведено никаких реальных доказательств применения сирийскими войсками химического оружия, и, разумеется, удар наносился без решения Совбеза ООН. Таким образом, имела место агрессия без всяких оговорок. Более того, систематическое попрание норм международного права постепенно превращает политику Запада в откровенный бандитизм. Уже очевидно, что Вашингтон преследует единственную цель – в чисто уголовном стиле показать, что он по-прежнему "главный на районе". При этом главных "шестерок" необходимо в очередной раз "повязать кровью", причем максимально унизительным для них способом – по заведомо надуманному предлогу и в стиле полного "беспредела", то есть абсолютного беззакония. А потом еще и дать подчеркнуто абсурдную интерпретацию случившегося, которую "шестерки" (как главные, так и второстепенные, в "деле" не участвовавшие) должны послушно транслировать как истину в последней инстанции. И тут у Вашингтона все получилось. Если военный результат акции оказался нулевым, то политический полностью достигнут: "шестерки" подтвердили, что они таковыми были, есть и будут. На культурном языке это называется "сплочением западного мира перед лицом новых угроз и вызовов".



КРЕМЛЬ ИГРАЕТ В МОЛЧАНКУ



Политика Москвы в отношении всего этого остается на удивление толерантной: риторика чрезвычайно грозная, а вот дела с этой риторикой сильно расходятся. Возможно, дело в том, что мы остаемся заложниками ЧМ-18 ("О, спорт, ты – война!", "НВО", 26.01.18). Если же удивительная кремлевская толерантность по отношению к западному беспределу продолжится и после 15 июля, когда этот турнир финиширует, то это будет уже весьма печально. Либо представители российской элиты слишком сильно связаны с Западом на уровне личных интересов, которые для них выше интересов государства. Либо в Кремле до сих пор надеются "войти в Запад" в статусе равного (или почти равного) с США. Что на самом деле абсолютно исключено по соображениям принципиального характера ("Почему нам Запад не нужен, а Китай – опасен", "НВО", 30.03.18), нас даже на роль "главных шестерок" никто никогда не возьмет. И если в Кремле этого до сих пор не поняли, то это уже просто откровенно опасно.



Кроме того, невозможно не обратить внимания на то, что наши западники, видимо, опять ничего "не заметили". Для них Запад по-прежнему принципиально непогрешим, какие бы преступления он ни совершал и как бы ни попирал собственные основополагающие принципы ("Почему необходимо обезопасить восточные границы России", "НВО", 09.02.18). Они по-прежнему собираются в него "входить" на его условиях, то есть на условиях полной и безоговорочной капитуляции России, при том что эта капитуляция абсолютно ничего России не даст, кроме всесторонней катастрофы (см. пример Украины). Эти люди, видимо, даже не понимают, что их результаты на выборах, стремящиеся к уровню статистической погрешности, определяются именно такой своеобразной позицией, а отнюдь не "происками Кремля", по-прежнему веря в то, что народ когда-нибудь за них проголосует. Не проголосует никогда.



Об авторе: Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.



11 мая 18 Источник - Независимая газета

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