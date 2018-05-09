|Андижанцы просят президента Мирзиеева не приватизировать областную больницу травматологии и ортопедии
07:29 11.05.2018
СООБЩЕНИЕ
1125 граждан андижанской области обратились к Президенту Узбекистана, Председателю Сената Олий Мажлиса и Премьер-министру, с просьбой оставить в ведение государства областную больницу травматологии и ортопедии, которая в данное время приватизируется по "ноль" цене.
Андижанская областная больница травматологии и ортопедии является в Ферганской долине единственной данного профиля.
В обращении, с глубокой озабоченностью пишется, что функционирующие ныне в стране многочисленные частные больницы не сыскали удовлетворение и доверие у населения, что лечение в частных больницах одинаково примитивно – обезболивающими и стимулирующими препаратами создают у больных кратковременное чувство выздоровления, что главная цель частных больниц не лечение больных, а получение больших прибылей меньшими затратами, что в государственных больницах, в отличие от частных больниц, ответственность и надзор постоянно сохраняется.
Далее в обращении пишется, что приватизация этой больницы приведет к массовым и продолжительным нарушениям потребительских прав населения, а так же возникновению различных социальных проблем (например, росту инвалидности).
В обращении, так же, подчеркивается, что данный объект имеет и оборонное значение. В чрезвычайных ситуациях функции подобного центра не могут в полной мере выполнять частная
клиника и филиалы этого профиля в других больницах.
В заключении обращения граждане просят руководство страны, оставить больницу в статусе
государственной собственности и реконструировать ее (действительно, больнице требуется капитальный ремонт).
Данное обращение, без преувеличения, можно назвать одним из показателей происходящих
демократических изменений в нашем обществе. Несколько лет ранее, такое обращение было немыслимо. Люди панически боялись подобных волеизъявлений. Господствовал стереотип – "если власти, что то, делают, значит нельзя вмешиваться".
Теперь, как видим, девиз "ДИАЛОГ С НАРОДОМ" взял реальное развитие.
Обращение, с приложением 1125 подписей, и копией предыдущего обращения (от 14 03 18) в портал Президента, персонально (8 05 18) были сданы в приемные Шавката Мирамоновича Мирзиеева, Нигматуллы Тулкиновича Юлдашева и Абдуллы Нигматовича Арипова.
***
С.Зайнабитдинов,
КЗПЛ "Апелляция",
Андижан. 10 05 2018