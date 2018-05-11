Это уже почти война. Израиль опасно разбередил Иран, - "Къ"

07:04 11.05.2018 Два ведущих государства Ближнего Востока обменялись ударами



В ночь на четверг иранские ракетные подразделения выпустили с территории Сирии не менее 20 ракет по позициям израильской армии на Голанских высотах. В ответ Израиль нанес ракетный удар по десяткам объектов иранских войск в Сирии и сирийским ПВО. Эти события стали первым прямым военным столкновением между Израилем и Ираном. В Израиле заявили, что считают инцидент исчерпанным, но предупредили иранцев: "Если у нас пойдет дождь, у вас будет потоп". Представители Тегерана, со своей стороны, заявили о непричастности к обстрелу израильской территории, показывая, что в условиях возобновления иранского ядерного кризиса страна не готова к войне с еврейским государством.



Прямое военное столкновение между Ираном и Израилем началось в 0:10 четверга по московскому времени - через считанные часы после визита в Москву израильского премьера Биньямина Нетаньяху и его переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, главной темой которых стало иранское военное присутствие в Сирии. Делясь позднее впечатлениями, господин Нетаньяху сказал: "Я говорил о праве и обязанности Израиля защищать себя от иранской агрессии с сирийской территории. Иранцы объявляют о намерении атаковать нас. Иран перебрасывает свои силы и смертоносное оружие в Сирию для нападения на Израиль".



Вскоре после этого предупреждения, опиравшегося на оперативную информацию спецслужб, с сирийской территории по передовым позициям израильской армии на Голанских высотах было выпущено не менее 20 ракет. По данным израильских военных, в ходе обстрела, в частности, были использованы реактивные системы залпового огня "Фаджр-5" и "Град". По словам официального представителя Армии обороны Израиля Джонатана Конрикуса, четыре иранские ракеты были перехвачены израильской системой ПРО "Железный купол", а остальные не долетели до израильской территории, упав в Сирии.



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Как Израиль получил "иранский ядерный архив"

Как Израиль получил "иранский ядерный архив"



Ответ последовал через полтора часа, причем перед нанесением ударов по иранским объектам в Сирии израильтяне уведомили о готовящейся операции Москву. Как следует из заявления Минобороны РФ, израильская атака продолжалась два часа, в ней были задействованы 28 истребителей F-15 и F-16, выпустившие 60 ракет. Кроме того, объекты на сирийской территории были атакованы десятью тактическими ракетами класса "земля-земля". Одна из ракет Spike NLOS уничтожила ЗРПК "Панцирь-С1" сирийской армии - это первый случай уничтожения такого зенитного ракетно-пушечного комплекса за все время операции в Сирии.



Удары были нанесены по районам Телль-эль-Ахмар, Телль-эль-Кбаа и Карс-эн-Накль (провинция Эль-Кунейтра, 40 км от Дамаска). На карте операции, распространенной израильским командованием, обозначены 35 точек, не только на границе с Израилем, но и в пригородах Дамаска, включая зону международного аэропорта сирийской столицы. Среди них - военные базы и склады иранских сил "Кудс" - спецназа Корпуса стражей исламской революции, используемого в боевых действиях за рубежом и, судя по всему, лишившегося в ночь на четверг значительной части своей инфраструктуры в Сирии.



"Это была широкомасштабная операция против значительных компонентов иранского присутствия - разведывательных, логистических, военных баз, складов, наблюдательных пунктов и много чего еще",- пояснил Джонатан Конрикус, по словам которого "все атакованные цели были фактически уничтожены, а все задействованные в операции самолеты благополучно вернулись на базы".



Министр обороны Израиля Авигдор Либерман дал эксклюзивное интервью "Ъ"

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман дал эксклюзивное интервью "Ъ"



Свою оценку самой крупной израильской операции против иранских целей дал в четверг и министр обороны Израиля Авигдор Либерман. "Если у нас пойдет дождь, на другой стороне произойдет потоп",- образно описал последствия для Ирана противостояния с Израилем господин Либерман. Ранее в двух интервью "Ъ" он фактически предвосхитил события в четверг, подробно описав сценарий будущих действий Израиля (см. "Ъ" от 13 июля 2017 года и 3 мая 2018 года). "Иран сегодня превращает всю Сирию, в том числе юг, в плацдарм против Израиля. Мы этого не готовы допустить. Поэтому мы добиваемся, чтобы и духа их (иранцев.- "Ъ") там не было,- заявил "Ъ" глава Минобороны Израиля. И добавил: - Мы не позволим Ирану и "Хезболле" реализовать эту свою так называемую задачу. Создание иранских авиабаз, морского порта или попытка привезти 5 тыс. шиитских наемников, собранных на просторах Ирака, Афганистана и Пакистана,- все эти вещи абсолютно неприемлемы для нас и повлекут за собой далеко идущие последствия".



Опрошенные "Ъ" эксперты считают операцию израильтян в четверг не последней.



"Израиль не позволит Ирану приближаться к своей границе и укрепиться в Сирии",- заявил "Ъ" исследователь центра Моше Даяна при Университете Тель-Авива Нир Бомс. Правда, по его мнению, в этой ситуации вероятность большой войны на Ближнем Востоке повышается, учитывая, что базирующаяся в Ливане и контролируемая Ираном шиитская группировка "Хезболла" "продолжает собирать оружие и тренировать людей". ""Хезболла" стала еще сильнее после прошедших в Ливане парламентских выборов",- добавил Нир Бомс. Схожего мнения придерживается вице-ректор Университета Тель-Авива Эяль Зиссер, заявивший: "Отряды "Хезболлы" не намерены покидать Сирию, поэтому обмен ударами продолжится".



Как в Москве встретили нового главу МИД ФРГ

Как в Москве встретили нового главу МИД ФРГ



Международная реакция на описанные события свидетельствует о том, что западные союзники еврейского государства встали на его сторону. "Мы поддерживаем Израиль в противостоянии злонамеренным действиям Ирана",- говорится в заявлении Совета национальной безопасности США. Схожее мнение высказал глава МИД Великобритании Борис Джонсон, помимо осуждения Ирана потребовавший от России "оказать давление на участников конфронтации в Сирии, чтобы остановить их дестабилизирующую деятельность". В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров продемонстрировал равноудаленность от сторон конфликта, призвав "все вопросы решать через диалог".



Отметим, что военная дуэль Ирана и Израиля в Сирии произошла вскоре после заявления президента США Дональда Трампа о выходе Вашингтона из ядерного соглашения 2015 года с Тегераном. Такой шаг может привести к возобновлению иранского ядерного кризиса. В ситуации, когда главное внимание сосредоточено на будущих последствиях решения главы Белого дома по Ирану, в Тегеране, судя по всему, предпочли воздержаться от продолжения войны на еще одном, израильском направлении. В отличие от израильских представителей руководство Ирана предпочло не комментировать происшедший обмен ударами и воздержалось от угроз в адрес Израиля. Более того, зампред комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Бейги заявил "РИА Новости": "Иран непричастен к ракетному удару по Израилю в четверг. В Сирии нет иранских военных и нет баз. Израиль врет. Удар нанесла Сирия, и это ответ на многочисленные нападения на эту страну".



Сергей Строкань; Марианна Беленькая, Иерусалим

11 мая 18 Источник - kommersant.ru

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